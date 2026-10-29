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Seattle Sounders 0-1 Houston Dynamo: Houston Dynamo giành chiến thắng

Văn Thể29/10/2026 04:46

Seattle Sounders đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 7 với 43 điểm, và tiếp đón Houston Dynamo hạng 5 lúc 09:30 ngày 29/10/2026 tại Lumen Field.

Seattle Sounders0 - 1Houston DynamoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Seattle Sounders tiếp đón Houston Dynamo.

  • 13'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 73% - 27% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

  • 25'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 67% - 33% Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 26'BÀN THẮNG! Houston Dynamo (0-1)

    Phút 26': Lucas Halter (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Mateusz Bogusz). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 66% - 34% Houston Dynamo, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Nouhou Tolo.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 70% - 30% Houston Dynamo, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 4.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Seattle Sounders): Jordan Morris vào sân thay Jesús Ferreira.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Seattle Sounders): Peter Kingston vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Seattle Sounders): Snyder Brunell vào sân thay Hassani Dotson.

  • 62'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 69% - 31% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Peter Kingston (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Lyle Foster.

  • 74'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 68% - 32% Houston Dynamo, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Houston Dynamo): Antônio Carlos vào sân thay Diadie Samassekou.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Seattle Sounders): Caden Clark vào sân thay Alexander Roldan.

  • 86'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 70% - 30% Houston Dynamo, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Houston Dynamo): Duane Holmes vào sân thay Ibrahim Aliyu.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Agustin Resch (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Seattle Sounders 0-1 Houston Dynamo

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 11:35 29/10/2026

Đội hình chính thức
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
Houston Dynamo
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen
26
A. Thomas
85
Kossa-Rienzi
16
A. Roldan
25
J. Ragen
5
N. Tolo
31
H. Dotson
7
C. Roldan
27
J. Ferreira
11
A. Rusnák
90
S. Gomez
9
D. Joveljić
31
J. Bond
11
L. Ennali
5
Lucas Halter
34
A. Resch
21
F. Negri
6
Artur
18
D. Samassékou
19
M. Bogusz
30
A. Bouzat
24
A. Ibrahim
9
L. Foster
Dự bị
Seattle Sounders
17 P. Arriola37 S. Brunell8 C. Clark24 S. Frei39 S. Hawkins20 Kim Kee-Hee45 P. Kingston13 J. Morris4 R. Sailor
Houston Dynamo
26 B. Gillingham14 D. Holmes17 N. Markanich23 D. McGuire37 G. Rivera38 Chibuike Ukaegbu22 M. Arana3 Antônio Carlos35 Logan Erb
Cập nhật đội hình lúc 09:02 29/10/2026
Seattle SoundersThống kêHouston Dynamo
70%
Kiểm soát bóng
30%
20
Dứt điểm
2
5
Trúng đích
1
10
Phạt góc
1
15
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Lucas Halter
Lucas Halter
Houston Dynamo
1 bàn
M. Bogusz
M. Bogusz
Houston Dynamo
1 kiến tạo · điểm 7.5
J. Bond
J. Bond
Houston Dynamo
Điểm 7.74
F. Negri
F. Negri
Houston Dynamo
Điểm 7.22
A. Rusnák
A. Rusnák
Seattle Sounders
Điểm 7.2
C. Roldan
C. Roldan
Seattle Sounders
Điểm 7.2

Seattle Sounders đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng thứ 7 với 43 điểm, chỉ kém Houston Dynamo ở vị trí thứ 5 đúng 5 điểm. Trận đấu tại Lumen Field lúc 09:30 ngày 29/10/2026 vì thế là cơ hội để Seattle Sounders rút ngắn khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà.

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng

Houston Dynamo hiện xếp hạng 5 với 48 điểm, còn Seattle Sounders đứng thứ 7 với 43 điểm. Hai đội chỉ cách nhau một vị trí xen giữa, nên kết quả của trận này tác động trực tiếp đến cục diện nhóm đầu bảng.

Với Seattle Sounders, một chiến thắng sẽ giúp đội kéo gần khoảng cách với nhóm trên. Với Houston Dynamo, việc giữ vững hoặc nới rộng cách biệt là điều cần thiết để không bị đối thủ đuổi kịp.

Phong độ: Seattle ổn định hơn, Houston chưa thắng

Trong 5 trận gần nhất, Seattle Sounders thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai kết quả hòa nằm ở những trận mới nhất, sau một trận thua. Hai chiến thắng nằm ở giai đoạn xa hơn. Đó là chuỗi kết quả không quá nổi bật nhưng cho thấy đội vẫn giữ được sự ổn định.

Houston Dynamo có chuỗi phong độ đáng chú ý hơn, nhưng theo hướng kém tích cực. Đội hòa 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, tức là chưa có chiến thắng nào. Những trận hòa liên tiếp giúp Houston Dynamo tránh thua, nhưng cũng khiến đội khó nới rộng lợi thế trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong các lần gặp nhau gần đây, Seattle Sounders thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Houston Dynamo chưa thắng trận nào. Xu hướng này là điểm tựa tâm lý cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Houston Dynamo là chuyển những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Đội đang thiếu nhiều chiến thắng, trong khi đối thủ có động lực lớn để truy đuổi. Nếu không tạo được sự đột biến ở khâu ghi bàn, Houston Dynamo có thể tiếp tục phải chia điểm.

Ở chiều ngược lại, Seattle Sounders cần tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu thuận lợi để giành trọn 3 điểm. Một kết quả tốt sẽ giúp đội áp sát hơn nhóm dự cúp châu lục, đúng với mục tiêu mà họ đang theo đuổi.

Nhận định

Xét về phong độ, thế đối đầu và yếu tố sân nhà, Seattle Sounders có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Houston Dynamo vẫn hơn 5 điểm và đang xếp trên đối thủ hai bậc, nên đây vẫn là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội cùng nằm trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Seattle Sounders · 2 thắng2 hòaHouston Dynamo · 0 thắng
05/04/2026
Houston Dynamo
0 - 1
Seattle Sounders
SS
11/05/2025
Houston Dynamo
1 - 3
Seattle Sounders
SS
23/03/2025
Seattle Sounders
0 - 0
Houston Dynamo
Hòa
11/11/2024
Seattle Sounders
-
Houston Dynamo
Hòa
04/11/2024
Houston Dynamo
1 - 1
Seattle Sounders
Hòa
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
HHBTT
31
Trận
11-10-10
T-H-B
41
Ghi (TB 1.3)
39
Thủng lưới
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
HHHHB
31
Trận
13-9-9
T-H-B
41
Ghi (TB 1.3)
39
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps311678+3155BTHHB
2FC Dallas311597+1154THTBT
3St. Louis City311498+1251BBHTT
4San Jose Earthquakes311399+748BHHHT
5Houston Dynamo311399+248HHHHB
6Los Angeles FC3212119+1547HHTHB
7Seattle Sounders31111010+243HHBTT
8Colorado Rapids3112613+142THHHB
Tình hình lực lượng
Seattle Sounders
Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
D. Musovski (Head Injury)
P. Rothrock (Hamstring Injury)
Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
Houston Dynamo
J. Maurer (Back Injury)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
Felipe Andrade (Hamstring Injury)
Guilherme (Lower-Body Injury)
H. Herrera (Lower-Body Injury)
J. Maurer (Back Injury)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
Felipe Andrade (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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