Seattle Sounders 1-1 CF Montreal: Hai đội chia điểm Seattle Sounders đang duy trì phong độ cao với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, trước khi tiếp CF Montreal lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Lumen Field.

Seattle Sounders 1 - 1 CF Montreal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón CF Montreal.

13' BÀN THẮNG! CF Montreal (0-1) Phút 13': Gennadiy Synchuk (CF Montreal) lập công (kiến tạo: Noah Streit). Tỷ số: 0 - 1.

13' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 69% - 31% CF Montreal, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

14' Thẻ vàng Phút 14': Hassani Dotson (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 63% - 37% CF Montreal, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 4 - 3.

33' Thẻ vàng Phút 33': Alexis Sanchez (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Dissent).

37' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 61% - 39% CF Montreal, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Alexander Roldan.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay Caden Clark.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 56% - 44% CF Montreal, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 0 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Victor Loturi (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 59% - 41% CF Montreal, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 1.

64' Thay người Phút 64' (CF Montreal): Dawid Bugaj vào sân thay Jalen Neal.

64' Thay người Phút 64' (Seattle Sounders): Snyder Brunell vào sân thay Ryan Sailor.

64' Thay người Phút 64' (Seattle Sounders): Jesús Ferreira vào sân thay Albert Rusnák.

66' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-1) Phút 66': Sebastian Gomez (Seattle Sounders) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

74' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 61% - 39% CF Montreal, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 3.

79' Thay người Phút 79' (CF Montreal): Daniel Pereira vào sân thay Victor Loturi.

79' Thay người Phút 79' (CF Montreal): Wikelman·Carmona vào sân thay Noah Streit.

86' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Seattle Sounders 62% - 38% CF Montreal, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 4.

87' Thay người Phút 87' (CF Montreal): Olger Escobar vào sân thay Fabian Herbers.

87' Thay người Phút 87' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Hassani Dotson.

87' Thay người Phút 87' (CF Montreal): Matthew Longstaff vào sân thay Samuel Piette.

KT Kết thúc: Seattle Sounders 1-1 CF Montreal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:35 18/10/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer CF Montreal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy 26 A. Thomas 16 A. Roldan 28 Y. Gómez 4 R. Sailor 5 N. Tolo 7 C. Roldan 31 H. Dotson 8 C. Clark 11 A. Rusnák 13 J. Morris 9 D. Joveljić 1 S. Breza 2 J. Neal 24 E. Morales 5 B. Craig 28 V. Radojević 6 S. Piette 22 V. Loturi 18 H. Synchuk 21 F. Herbers 23 N. Streit 10 A. Sánchez Dự bị Seattle Sounders 19 D. Musovski 17 P. Arriola 37 S. Brunell 27 J. Ferreira 24 S. Frei 90 S. Gomez 45 P. Kingston 85 Kossa-Rienzi 35 Antino Lopez CF Montreal 7 D. Pereira 13 L. Petrasso 14 D. Ríos 8 M. Longstaff 41 S. Keita 29 O. Escobar 16 W. Carmona 27 D. Bugaj Cập nhật đội hình lúc 09:02 18/10/2026

Seattle Sounders Thống kê CF Montreal 63% Kiểm soát bóng 37% 18 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 2 5 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 4 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật S. Gomez Seattle Sounders 1 bàn H. Synchuk CF Montreal 1 bàn N. Streit CF Montreal 1 kiến tạo · điểm 7.7 Kossa-Rienzi Seattle Sounders Điểm 7.39

Seattle Sounders đang duy trì phong độ cao, và đó là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà khi tiếp CF Montreal trên sân Lumen Field lúc 09:30 ngày 18/10/2026. Đội bóng đang đứng hạng 7 với 41 điểm, trong khi đối thủ bước vào trận với chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Seattle Sounders: bốn trận thắng trong năm lần ra sân gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Seattle Sounders thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất là trận mới đây nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi thắng này cho thấy đội chủ nhà đã tìm được sự ổn định ở cả hai đầu sân. Dù vậy, thất bại ở lượt đấu gần nhất là tín hiệu để Seattle Sounders cần thận trọng, tránh để mạch phong độ bị chững lại.

CF Montreal: chuỗi kết quả thất thường

Ở chiều ngược lại, CF Montreal thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua cả hai trận mới nhất, trước đó từng thắng một trận rồi thua một trận và thắng một trận.

Nói cách khác, đội khách chưa tạo được mạch kết quả liền mạch. Việc phải đối đầu một đối thủ đang hưng phấn trên sân của họ sẽ là bài kiểm tra không dễ dàng.

Thế đối đầu: lịch sử vẫn nghiêng về CF Montreal

Dù phong độ đang nghiêng về Seattle Sounders, thành tích đối đầu lại cho thấy bức tranh khác. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 1 trận, hòa 1 trận, còn CF Montreal thắng 3 trận.

Con số này khiến cuộc đối đầu sắp tới có thêm một lớp ý nghĩa. Đội chủ nhà không chỉ cần duy trì phong độ mà còn muốn cải thiện thành tích trước một đối thủ từng làm họ khó chịu.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Với 41 điểm, Seattle Sounders đang ở hạng 7. Chiến thắng trong trận này sẽ giúp đội củng cố vị thế sau chuỗi phong độ tốt, đồng thời xoa dịu cảm giác tiếc nuối từ trận thua gần nhất.

Điểm then chốt của trận đấu

Xét về phong độ, Seattle Sounders có lợi thế rõ rệt so với CF Montreal, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà Lumen Field. Tuy nhiên, thành tích đối đầu nghiêng về đội khách cho thấy CF Montreal hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà thiếu tập trung.

Nhìn chung, Seattle Sounders được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và lợi thế sân nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội bóng này có giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất hay không, và CF Montreal có tận dụng được ưu thế đối đầu hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 1 thắng 1 hòa CF Montreal · 3 thắng Seattle Sounders 5 - 0 CF Montreal SS Seattle Sounders 1 - 2 CF Montreal CM CF Montreal 2 - 1 Seattle Sounders CM Seattle Sounders 0 - 1 CF Montreal CM CF Montreal 2 - 2 Seattle Sounders Hòa

Seattle Sounders 5 trận gần nhất B T T T T 29 Trận 11-8-10 T-H-B 38 Ghi (TB 1.3) 36 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất B B T B T 29 Trận 6-6-17 T-H-B 35 Ghi (TB 1.2) 59 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T … 6 Los Angeles FC 30 12 9 9 +15 45 T H B H B 7 Seattle Sounders 29 11 8 10 +2 41 B T T T T 8 Los Angeles Galaxy 30 10 9 11 -9 39 T B T T H …

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) CF Montreal ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury)