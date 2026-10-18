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Seattle Sounders 1-1 CF Montreal: Hai đội chia điểm

Văn Thể18/10/2026 04:45

Seattle Sounders đang duy trì phong độ cao với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, trước khi tiếp CF Montreal lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Lumen Field.

Seattle Sounders1 - 1CF MontrealKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Seattle Sounders tiếp đón CF Montreal.

  • 13'BÀN THẮNG! CF Montreal (0-1)

    Phút 13': Gennadiy Synchuk (CF Montreal) lập công (kiến tạo: Noah Streit). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 69% - 31% CF Montreal, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Hassani Dotson (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 63% - 37% CF Montreal, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 4 - 3.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Alexis Sanchez (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 37'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 61% - 39% CF Montreal, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Alexander Roldan.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Seattle Sounders): Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay Caden Clark.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Seattle Sounders 56% - 44% CF Montreal, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Victor Loturi (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 59% - 41% CF Montreal, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (CF Montreal): Dawid Bugaj vào sân thay Jalen Neal.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Seattle Sounders): Snyder Brunell vào sân thay Ryan Sailor.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Seattle Sounders): Jesús Ferreira vào sân thay Albert Rusnák.

  • 66'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-1)

    Phút 66': Sebastian Gomez (Seattle Sounders) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 74'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 61% - 39% CF Montreal, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (CF Montreal): Daniel Pereira vào sân thay Victor Loturi.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (CF Montreal): Wikelman·Carmona vào sân thay Noah Streit.

  • 86'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: Seattle Sounders 62% - 38% CF Montreal, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (CF Montreal): Olger Escobar vào sân thay Fabian Herbers.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Hassani Dotson.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (CF Montreal): Matthew Longstaff vào sân thay Samuel Piette.

  • KTKết thúc: Seattle Sounders 1-1 CF Montreal

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:35 18/10/2026

Đội hình chính thức
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
CF Montreal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy
26
A. Thomas
16
A. Roldan
28
Y. Gómez
4
R. Sailor
5
N. Tolo
7
C. Roldan
31
H. Dotson
8
C. Clark
11
A. Rusnák
13
J. Morris
9
D. Joveljić
1
S. Breza
2
J. Neal
24
E. Morales
5
B. Craig
28
V. Radojević
6
S. Piette
22
V. Loturi
18
H. Synchuk
21
F. Herbers
23
N. Streit
10
A. Sánchez
Dự bị
Seattle Sounders
19 D. Musovski17 P. Arriola37 S. Brunell27 J. Ferreira24 S. Frei90 S. Gomez45 P. Kingston85 Kossa-Rienzi35 Antino Lopez
CF Montreal
7 D. Pereira13 L. Petrasso14 D. Ríos8 M. Longstaff41 S. Keita29 O. Escobar16 W. Carmona27 D. Bugaj
Cập nhật đội hình lúc 09:02 18/10/2026
Seattle SoundersThống kêCF Montreal
63%
Kiểm soát bóng
37%
18
Dứt điểm
9
5
Trúng đích
2
5
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
4
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
S. Gomez
S. Gomez
Seattle Sounders
1 bàn
H. Synchuk
H. Synchuk
CF Montreal
1 bàn
N. Streit
N. Streit
CF Montreal
1 kiến tạo · điểm 7.7
K. Kossa-Rienzi
Kossa-Rienzi
Seattle Sounders
Điểm 7.39

Seattle Sounders đang duy trì phong độ cao, và đó là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà khi tiếp CF Montreal trên sân Lumen Field lúc 09:30 ngày 18/10/2026. Đội bóng đang đứng hạng 7 với 41 điểm, trong khi đối thủ bước vào trận với chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Seattle Sounders: bốn trận thắng trong năm lần ra sân gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Seattle Sounders thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất là trận mới đây nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi thắng này cho thấy đội chủ nhà đã tìm được sự ổn định ở cả hai đầu sân. Dù vậy, thất bại ở lượt đấu gần nhất là tín hiệu để Seattle Sounders cần thận trọng, tránh để mạch phong độ bị chững lại.

CF Montreal: chuỗi kết quả thất thường

Ở chiều ngược lại, CF Montreal thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua cả hai trận mới nhất, trước đó từng thắng một trận rồi thua một trận và thắng một trận.

Nói cách khác, đội khách chưa tạo được mạch kết quả liền mạch. Việc phải đối đầu một đối thủ đang hưng phấn trên sân của họ sẽ là bài kiểm tra không dễ dàng.

Thế đối đầu: lịch sử vẫn nghiêng về CF Montreal

Dù phong độ đang nghiêng về Seattle Sounders, thành tích đối đầu lại cho thấy bức tranh khác. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 1 trận, hòa 1 trận, còn CF Montreal thắng 3 trận.

Con số này khiến cuộc đối đầu sắp tới có thêm một lớp ý nghĩa. Đội chủ nhà không chỉ cần duy trì phong độ mà còn muốn cải thiện thành tích trước một đối thủ từng làm họ khó chịu.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Với 41 điểm, Seattle Sounders đang ở hạng 7. Chiến thắng trong trận này sẽ giúp đội củng cố vị thế sau chuỗi phong độ tốt, đồng thời xoa dịu cảm giác tiếc nuối từ trận thua gần nhất.

Điểm then chốt của trận đấu

Xét về phong độ, Seattle Sounders có lợi thế rõ rệt so với CF Montreal, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà Lumen Field. Tuy nhiên, thành tích đối đầu nghiêng về đội khách cho thấy CF Montreal hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà thiếu tập trung.

Nhìn chung, Seattle Sounders được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và lợi thế sân nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội bóng này có giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất hay không, và CF Montreal có tận dụng được ưu thế đối đầu hay không.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Seattle Sounders · 1 thắng1 hòaCF Montreal · 3 thắng
07/04/2024
Seattle Sounders
5 - 0
CF Montreal
SS
30/06/2022
Seattle Sounders
1 - 2
CF Montreal
CM
06/06/2019
CF Montreal
2 - 1
Seattle Sounders
CM
01/04/2018
Seattle Sounders
0 - 1
CF Montreal
CM
12/03/2017
CF Montreal
2 - 2
Seattle Sounders
Hòa
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BTTTT
29
Trận
11-8-10
T-H-B
38
Ghi (TB 1.3)
36
Thủng lưới
CF Montreal
5 trận gần nhất
BBTBT
29
Trận
6-6-17
T-H-B
35
Ghi (TB 1.2)
59
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
6Los Angeles FC301299+1545THBHB
7Seattle Sounders2911810+241BTTTT
8Los Angeles Galaxy3010911-939TBTTH
Tình hình lực lượng
Seattle Sounders
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Hamstring Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Hamstring Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
CF Montreal
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Seattle Sounders 1-1 CF Montreal: Hai đội chia điểm
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