Seattle Sounders 2-1 Sporting Kansas City: Seattle Sounders giành chiến thắng
Các cuộc chạm trán gần đây giữa Seattle Sounders và Sporting Kansas City luôn cống hiến thế trận cởi mở, tạo nên màn so tài đáng chờ đợi tại sân Lumen Field.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Seattle Sounders tiếp đón Sporting Kansas City.
- 12'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Seattle Sounders 65% - 35% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 24'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Seattle Sounders 60% - 40% Sporting Kansas City, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 1.
- 36'Sporting Kansas City ép sân
Cầm bóng: Seattle Sounders 57% - 43% Sporting Kansas City, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 4 - 1.
- 44'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-1)
Phút 44': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: Stephen Afrifa). Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Daniel Musovski.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Seattle Sounders 62% - 38% Sporting Kansas City, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 3 - 9), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 7 - 3.
- 51'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-1)
Phút 51': Sebastian Gomez (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Jordan Morris). Tỷ số: 1 - 1.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Nouhou Tolo (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Thay người
Phút 63' (Seattle Sounders): Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay stuar hawkins.
- 63'Thay người
Phút 63' (Seattle Sounders): Caden Clark vào sân thay Paul Arriola.
- 63'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Seattle Sounders 62% - 38% Sporting Kansas City, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 6 - 9), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 7 - 5.
- 75'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Seattle Sounders 60% - 40% Sporting Kansas City, dứt điểm 19 - 17 (trúng đích 6 - 9), phạt góc 10 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 7 - 5.
- 76'Thay người
Phút 76' (Sporting Kansas City): Zorhan Bassong vào sân thay Calvin Harris.
- 76'Thay người
Phút 76' (Sporting Kansas City): Shapi Suleymanov vào sân thay André Luiz.
- 76'Thay người
Phút 76' (Sporting Kansas City): Seymour Garfield-Reid vào sân thay Stephen Afrifa.
- 79'Thay người
Phút 79' (Sporting Kansas City): Jacob Bartlett vào sân thay Lasse Berg Johnsen.
- 88'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: Seattle Sounders 61% - 39% Sporting Kansas City, dứt điểm 20 - 20 (trúng đích 6 - 10), phạt góc 11 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 8 - 5.
- 89'Thay người
Phút 89' (Seattle Sounders): Mark Bronnik vào sân thay Peter Kingston.
- 90'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (2-1)
Phút 90': Cristian Roldán (Seattle Sounders) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Seattle Sounders): Yeimar Gomez vào sân thay Albert Rusnák.
- KTKết thúc: Seattle Sounders 2-1 Sporting Kansas City
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 10:34 02/10/2026
Những cuộc đối đầu gần đây giữa Seattle Sounders và Sporting Kansas City thường xuyên mang đến kịch bản đôi công hấp dẫn và xuất hiện nhiều bàn thắng. Cuộc chạm trán diễn ra vào lúc 08h30 ngày 02/10 trên sân vận động Lumen Field tiếp tục thu hút sự chú ý khi đôi bên đều hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số ở giai đoạn hiện tại.
Lợi thế từ lịch sử đối đầu và điểm tựa sân nhà
Lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng về phía Seattle Sounders. Cụ thể, đội chủ sân Lumen Field đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 lần trước đại diện đến từ Kansas City. Thống kê này mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Seattle Sounders khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.
Bên cạnh yếu tố đối đầu thuận lợi, Seattle Sounders cũng duy trì được sự ổn định nhất định về mặt kết quả. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không phải nhận bất kỳ thất bại nào khi có được 2 chiến thắng và trải qua 3 trận hòa liên tiếp. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ xây dựng vị trí vững vàng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.
Tương quan vị trí và phong độ hai đội
Hiện tại, Seattle Sounders đang xếp ở vị trí thứ 9 với 35 điểm. Khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi phía dưới phản ánh lối chơi tương đối chặt chẽ và biết cách bảo toàn điểm số. Việc đối đầu với một đối thủ đang có thứ hạng thấp hơn là cơ hội để Seattle Sounders gia tăng quỹ điểm của mình.
Ở bên kia chiến tuyến, Sporting Kansas City hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 21 điểm. Phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định khi họ có 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, Sporting Kansas City vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp, điều này phản ánh những khó khăn nhất định mà họ đang phải đối mặt khi hành quân xa nhà.
Kỳ vọng thế trận cởi mở
Dù có sự chênh lệch về điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, thói quen thi đấu cởi mở mỗi khi hai đội gặp nhau hứa hẹn sẽ mang đến 90 phút sôi nổi. Sporting Kansas City với 21 điểm đang nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực để giải tỏa áp lực từ chuỗi trận không tốt vừa qua, trong khi Seattle Sounders luôn chủ động áp đặt lối chơi tại Lumen Field.
Với phong độ bất bại trong 5 trận vừa qua cùng ưu thế áp đảo về thành tích đối đầu, Seattle Sounders nắm giữ nhiều lợi thế trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, lối chơi không ngại va chạm và xu hướng dâng cao của Sporting Kansas City vẫn sẽ là bài toán mà hàng thủ đội chủ nhà cần tập trung hóa giải trong suốt trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)