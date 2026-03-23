Sebastian Korda gây sốc khi loại Carlos Alcaraz khỏi Miami Open sau 3 set kịch tính Tay vợt chủ nhà Sebastian Korda đã chấm dứt hy vọng vô địch của hạt giống số một Carlos Alcaraz tại vòng 3 Miami Open bằng màn trình diễn giao bóng thăng hoa.

Carlos Alcaraz vừa phải nhận thất bại đầy bất ngờ tại vòng 3 đơn nam Miami Open trước Sebastian Korda. Đây là một kết quả gây chấn động bởi tay vợt người Tây Ban Nha vốn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng đã không thể khuất phục được sự hưng phấn của đối thủ trên mặt sân cứng.

Carlos Alcaraz đã không thể duy trì sự ổn định trước lối chơi tấn công đa dạng của Korda.

Màn rượt đuổi kịch tính tại Miami

Sebastian Korda đã nhập cuộc đầy tự tin trong lần tái ngộ này. Dù Carlos Alcaraz có cơ hội bẻ giao bóng sớm ở đầu set 1 nhưng không tận dụng thành công, anh đã phải trả giá. Korda tận dụng tốt sai lầm ở ván thứ 8 để giành break quan trọng, qua đó khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Bước sang set 2, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Korda sớm có break ở ván thứ 3 và tiến sát đến chiến thắng. Tuy nhiên, bản lĩnh của Alcaraz đã lên tiếng đúng lúc. Tại ván thứ 10 mang tính bản lề, tay vợt người Tây Ban Nha thắng trắng để gỡ hòa 5-5, trước khi tiếp tục bẻ giao bóng ở ván 12 để thắng ngược 7-5, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định.

Sự áp đảo từ những cú giao bóng

Trong set 3, sự điềm tĩnh đã giúp Sebastian Korda lấy lại thế trận. Những cú đánh lỗi vội vàng của Alcaraz ở ván thứ 7 đã tạo điều kiện cho Korda có break-point quyết định. Lần này, tay vợt người Mỹ đã không mắc sai lầm nào để băng về đích với chiến thắng 6-4.

Thống kê chuyên sâu cho thấy sự chênh lệch lớn ở khả năng giao bóng khi Korda thực hiện tới 12 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (aces), trong khi Alcaraz chỉ có 2. Ngoài ra, Korda cũng thể hiện lối chơi tấn công lên lưới hiệu quả với 16 lần ghi điểm trong tổng số 26 lần dâng cao, gây áp lực thường xuyên lên hạt giống số một của giải.

Thống kê chi tiết trận đấu Alcaraz vs Korda

Thông số Carlos Alcaraz Sebastian Korda Tỷ số set 1 2 (6-3, 5-7, 6-4) Aces 2 12 Lỗi giao bóng kép 2 0 Tỷ lệ giao bóng 1 67% 69% Điểm Winner 30 33 Lỗi đánh hỏng 25 32 Điểm trên lưới 5/6 16/26 Tổng số điểm 97 101

Thất bại này không chỉ khiến Alcaraz dừng bước sớm mà còn mở ra cơ hội lớn cho các tay vợt khác tại Miami Open năm nay. Với Sebastian Korda, chiến thắng này là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc về tâm lý thi đấu trước các đối thủ trong top đầu thế giới.