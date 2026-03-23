Sebastian Korda quật ngã số 1 thế giới Carlos Alcaraz tại Miami Open 2026 Tay vợt Sebastian Korda gây địa chấn khi đánh bại Carlos Alcaraz sau 3 set kịch tính, xác lập cột mốc lịch sử lần đầu hạ gục một số 1 thế giới trong sự nghiệp.

Tại vòng 3 Miami Open 2026, Sebastian Korda đã tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz sau màn rượt đuổi nghẹt thở với tỷ số 6-3, 5-7, 6-4. Trận đấu kéo dài 2 giờ 19 phút không chỉ ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt người Mỹ mà còn phô diễn một chiến thuật thi đấu đầy tỉnh táo và bản lĩnh.

Korda (bên phải) bất ngờ đánh bại Alcaraz (bên trái) tại vòng 3 Miami Open 2026

Bản lĩnh trong màn rượt đuổi kịch tính

Bước vào trận đấu với tư cách cửa dưới, Korda (hạng 36 thế giới) đã gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy tự tin. Anh kiểm soát hoàn toàn set đầu tiên với chiến thắng 6-3. Tuy nhiên, bản lĩnh của Alcaraz được thể hiện đúng lúc khi tay vợt người Tây Ban Nha lội ngược dòng thắng lại 7-5 ở set 2, dù đã có lúc bị Korda dẫn trước 5-4 và tiến sát cửa thắng.

Trong set quyết định, thay vì tâm lý dao động sau khi bỏ lỡ cơ hội, Korda đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định. Anh duy trì sự chắc chắn trong các pha bóng bền và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để khép lại set đấu với tỷ số 6-4. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp Korda đánh bại một tay vợt đang giữ vị trí số 1 thế giới.

Sebastian Korda trở thành tay vợt người Mỹ tiếp theo hạ được số 1 thế giới ở Miami Open

Chiến thuật "đi đường vòng" đầy hiệu quả

Chia sẻ sau trận đấu, Korda thừa nhận anh đã áp dụng chiến thuật mà bản thân gọi vui là "đi đường vòng". Thay vì cố gắng tung ra những cú đánh mạo hiểm hoặc tấn công dồn dập vào sở trường của Alcaraz, tay vợt người Mỹ chọn cách chơi đơn giản, kiểm soát nhịp độ và hạn chế tối đa lỗi tự đánh hỏng.

Sự thay đổi này là kết quả từ quá trình làm việc với HLV Ryan Harrison. Korda tiết lộ rằng mục tiêu của anh là duy trì lối chơi bình thường, không cố làm điều gì quá mức khi đối đầu với các tay vợt hàng đầu. Thống kê cho thấy chiến thuật này cực kỳ hiệu quả khi anh đạt tỷ lệ giao bóng một thành công lên tới 75% trong set đầu tiên, tạo áp lực liên tục lên Alcaraz.

Cột mốc mới cho quần vợt Mỹ

Chiến thắng của Korda không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn là một dấu ấn cho quần vợt Mỹ, khi anh trở thành một trong số ít các tay vợt từ xứ sở cờ hoa hạ gục được vị trí số 1 thế giới tại Miami Open kể từ năm 2015. Đây là minh chứng cho sự hồi phục mạnh mẽ của anh sau giai đoạn dài vật lộn với chấn thương.

Tiến vào vòng tiếp theo, Sebastian Korda sẽ đối đầu với tay vợt trẻ Martin Landaluce. Với phong độ hiện tại và sự tỉnh táo trong chiến thuật, Korda đang hướng tới việc tái lập hoặc vượt qua thành tích tốt nhất là vào đến tứ kết tại giải đấu này. Sự trỗi dậy của anh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính hơn nữa trong hành trình chinh phục danh hiệu tại Miami năm nay.