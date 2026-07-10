Seiko 5 Sports x Popeye HDB013: Khi bộ máy 4R36 bền bỉ hội ngộ phong cách thời trang Nhật Bản Seiko vừa ra mắt phiên bản giới hạn 500 chiếc HDB013 hợp tác cùng tạp chí Popeye, sở hữu mặt số cam nổi bật và bộ máy tự động 4R36. Mẫu đồng hồ này là sự kết hợp tinh tế giữa di sản dòng SKX và tinh thần thời trang 'City Boy' đặc trưng của Nhật Bản.

Tiếp nối thành công của dòng 5 Sports Field, Seiko vừa công bố mẫu đồng hồ thể thao phiên bản giới hạn SKX series phối hợp cùng tạp chí thời trang danh tiếng Nhật Bản - Popeye. Mẫu Seiko 5 Sports x Popeye HDB013 được ra đời nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập ấn phẩm này, mang đến một làn gió mới cho dòng đồng hồ cơ giá rẻ nhưng cực kỳ bền bỉ.

Phiên bản Seiko 5 Sports x Popeye HDB013 chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc tại thị trường Nhật Bản.

Ngôn ngữ thiết kế: Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại

Về cơ bản, Seiko 5 Sports HDB013 là một phiên bản cải tiến dựa trên mẫu SRPL89 thuộc bộ sưu tập SKX 2025. Đồng hồ giữ nguyên mặt số màu cam rực rỡ, kim mạ vàng và dây đeo silicone đen. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở vòng bezel màu đen với các chi tiết bạc, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ và cảm giác sang trọng hơn so với nguyên mẫu.

Mặt số được tùy chỉnh với điểm đánh dấu kép sắc sảo ở vị trí 12 giờ. Thay vì dòng chữ "automatic" truyền thống, Seiko đã thay thế bằng logo "Popeye" dạng chữ bong bóng đặc trưng. Với kích thước vỏ 38mm bằng thép không gỉ, chiếc đồng hồ này gợi nhớ đến những thiết kế lưu trữ của Seiko từ thập niên 1980, phù hợp với phong cách "City Boy" mà tạp chí Popeye theo đuổi.

Phân tích kỹ thuật: Sức mạnh từ bộ máy Caliber 4R36

Trái tim của Seiko 5 Sports x Popeye HDB013 là bộ máy cơ tự động Caliber 4R36 - một "ngựa thồ" thực sự trong phân khúc đồng hồ tầm trung của Seiko. Bộ máy này hỗ trợ cả lên cót tự động và lên cót tay, tính năng dừng kim giây (hacking seconds) để chỉnh giờ chính xác và lịch ngày - thứ tiện dụng.

Với 24 chân kính và tần số dao động ổn định, 4R36 cung cấp mức dự trữ năng lượng khoảng 41 giờ. Dù sai số công bố nằm trong khoảng +45/-35 giây mỗi ngày, nhưng trong điều kiện sử dụng thực tế, bộ máy này thường đạt độ chính xác cao hơn nhiều. Mặt kính Hardlex cong và khả năng kháng nước 100 mét (10 ATM) đảm bảo đồng hồ có thể đồng hành cùng người dùng trong các hoạt động hàng ngày và bơi lội nhẹ nhàng.

Mặt sau trong suốt hiển thị bộ máy 4R36 cùng đồ họa kỷ niệm 50 năm tạp chí Popeye.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số chi tiết Bộ máy Seiko Caliber 4R36 Automatic Số chân kính 24 Dự trữ năng lượng Khoảng 41 giờ Kích thước vỏ Đường kính 38mm x Dày 12.3mm Chất liệu kính Hardlex cong Kháng nước 100 mét (10 ATM) Dây đeo Silicone đen

Giá bán và khả năng tiếp cận

Seiko 5 Sports x Popeye HDB013 có mức giá niêm yết là 55.000 yên (tương đương khoảng 338 USD). Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ tại Nhật Bản vào tháng 9 tới và chỉ được phân phối độc quyền thông qua hệ thống Seiko Boutique. Hiện tại, hãng vẫn chưa xác nhận liệu mẫu đồng hồ này có phiên bản quốc tế hay chỉ dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bản.

Hộp đựng đặc biệt đi kèm với thiết kế mang đậm dấu ấn của tạp chí Popeye.

Với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc và sự kết hợp độc đáo với một biểu tượng thời trang Nhật Bản, HDB013 không chỉ là một thiết bị xem giờ mà còn là một món đồ sưu tầm có giá trị đối với những người yêu mến thương hiệu Seiko và phong cách cổ điển của thập niên 80.