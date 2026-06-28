Seiko hồi sinh Queen Seiko: Động thái đăng ký nhãn hiệu hé lộ sự trở lại của dòng đồng hồ nữ huyền thoại Sau thành công của King Seiko, Seiko vừa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Queen Seiko tại nhiều thị trường, báo hiệu sự hồi sinh của dòng đồng hồ nữ cao cấp từ năm 1962.

Sau khi hồi sinh thành công thương hiệu King Seiko vào năm 2022, Seiko Group Corporation dường như đang chuẩn bị cho một bước đi chiến lược tiếp theo. Các báo cáo mới nhất về sở hữu trí tuệ cho thấy hãng đồng hồ Nhật Bản đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho cái tên "Queen Seiko" tại nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Mỹ.

Thương hiệu phụ Queen Seiko được thành lập lần đầu tiên vào năm 1962.

Chi tiết các đơn đăng ký nhãn hiệu mới

Theo dữ liệu từ @plus9Time, đơn đăng ký tại Nhật Bản (số hiệu 2026-57703, nộp ngày 21/05/2026) bao gồm Nhóm hàng hóa quốc tế 14, bao gồm đồng hồ, dây đeo và vỏ đồng hồ. Một hồ sơ tương ứng tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) với số hiệu 99879210 cũng đã được ghi nhận vào ngày 11/06/2026.

Việc nộp đơn đồng thời tại ba thị trường lớn cho thấy Seiko không chỉ đơn thuần là bảo vệ tên thương hiệu mà có thể đang chuẩn bị cho một kế hoạch ra mắt sản phẩm cụ thể. Mặc dù hãng chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng trình tự này rất giống với cách King Seiko từng được đưa trở lại thị trường.

Di sản Queen Seiko: Khi đồng hồ nữ không chỉ để trang trí

Dòng Queen Seiko được ra mắt lần đầu vào năm 1962, một năm sau khi King Seiko xuất hiện. Vào thời điểm đó, đây là một bước đi mang tính đột phá của Seiko trong phân khúc đồng hồ nữ cao cấp. Trong khi hầu hết các mẫu đồng hồ nữ thời bấy giờ chỉ chú trọng vào yếu tố thẩm mỹ và trang sức, Queen Seiko lại sở hữu những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe tương đương với các dòng đồng hồ nam.

Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật của Queen Seiko bao gồm:

Độ hiển thị cao: Mặt số được thiết kế cực kỳ dễ đọc dù kích thước vỏ (case) nhỏ gọn.

Mặt số được thiết kế cực kỳ dễ đọc dù kích thước vỏ (case) nhỏ gọn. Núm vặn lớn: Giúp việc lên dây cót thủ công trở nên dễ dàng hơn, một chi tiết hiếm thấy trên đồng hồ nữ cùng thời.

Giúp việc lên dây cót thủ công trở nên dễ dàng hơn, một chi tiết hiếm thấy trên đồng hồ nữ cùng thời. Bộ máy chính xác: Sử dụng các bộ máy cơ học cao cấp, đảm bảo độ tin cậy và chính xác tương đương với phiên bản dành cho nam giới.

Sử dụng các bộ máy cơ học cao cấp, đảm bảo độ tin cậy và chính xác tương đương với phiên bản dành cho nam giới. Thiết kế tinh xảo: Mặt số thường sử dụng kỹ thuật họa tiết guilloché tinh tế, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về mặt thủ công mỹ nghệ.

Kỳ vọng về sự tái hợp của "Vua" và "Hậu"

Sự phổ biến của Queen Seiko trong quá khứ gắn liền với giai đoạn phụ nữ bắt đầu tham gia mạnh mẽ vào lực lượng lao động. Khi đó, việc sở hữu một cặp đồng hồ "King và Queen" không chỉ là sở thích cá nhân mà còn được coi là biểu tượng cho địa vị của các cặp đôi.

Kể từ khi King Seiko được hồi sinh vào năm 2022, dòng sản phẩm này đã liên tục mở rộng với nhiều bộ sưu tập mới và nhận được sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm toàn cầu. Việc đưa Queen Seiko trở lại sẽ hoàn thiện cặp đôi huyền thoại này trong danh mục sản phẩm hiện đại của Seiko, đáp ứng nhu cầu về đồng hồ cơ học cao cấp đang ngày càng tăng trong phân khúc khách hàng nữ giới.

Mặc dù việc đăng ký nhãn hiệu chưa đảm bảo 100% một sản phẩm sẽ được xuất xưởng ngay lập tức, nhưng đây rõ ràng là tín hiệu tích cực nhất cho thấy Seiko đang nghiêm túc xem xét việc hồi sinh một trong những dòng tên danh giá nhất trong lịch sử của mình.