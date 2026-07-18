Seiko ra mắt đồng hồ chronograph bản giới hạn kỷ niệm 10 năm Love Live! Sunshine!! Mẫu đồng hồ mới của Seiko sở hữu mặt số xanh Aqours đặc trưng, bộ máy quartz Nhật Bản bền bỉ và các chi tiết thiết kế độc quyền dành riêng cho người hâm mộ.

Seiko vừa chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ chronograph phiên bản giới hạn nhằm kỷ niệm 10 năm ra đời của thương hiệu đa phương tiện nổi tiếng Love Live! Sunshine!!. Sản phẩm gây ấn tượng với mặt số màu xanh rực rỡ và các chi tiết thiết kế tinh xảo dành riêng cho nhóm nhạc thần tượng Aqours.

Mẫu đồng hồ Seiko phiên bản giới hạn với viên pha lê tại vị trí 10 giờ nhằm kỷ niệm cột mốc 10 năm.

Thiết kế mang đậm dấu ấn kỷ niệm của Aqours

Mẫu đồng hồ mới của Seiko sử dụng tông màu xanh Aqours đặc trưng làm chủ đạo trên mặt số. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là viên pha lê được đặt tại vị trí 10 giờ, tượng trưng cho cột mốc hành trình một thập kỷ của nhóm nhạc. Cụm từ "Aqours Sunshine!!" – khẩu hiệu quen thuộc từ các buổi biểu diễn trực tiếp – cũng được lồng ghép khéo léo vào thiết kế mặt số để tăng tính nhận diện.

Tại vị trí 6 giờ, mặt số phụ hiển thị huy hiệu của trường trung học nữ sinh Uranohoshi, một trong những biểu tượng đặc trưng nhất của loạt phim. Ngoài ra, núm vặn của đồng hồ cũng được hoàn thiện với tông màu xanh đồng nhất, tạo nên vẻ ngoài hài hòa và sang trọng.

Thông số kỹ thuật và độ bền

Bên trong chiếc chronograph này là bộ máy quartz do Nhật Bản sản xuất, đảm bảo độ tin cậy và chính xác cao cho người sử dụng hàng ngày. Mặt sau của vỏ máy được khắc logo Love Live! Sunshine!! cùng số thứ tự độc bản được gán ngẫu nhiên, khẳng định giá trị sưu tầm của sản phẩm.

Thông số Chi tiết Bộ máy Quartz Nhật Bản Độ chính xác ±15 giây mỗi tháng Tuổi thọ pin Khoảng 3 năm Tính năng Chronograph (Bấm giờ thể thao) Mặt số Màu xanh Aqours với pha lê tại vị trí 10 giờ

Thời gian đặt hàng và giá bán

Sản phẩm hiện đã cho phép đặt hàng trước với mức giá niêm yết 550 USD (tương đương khoảng 14 triệu đồng). Thời gian nhận đơn đặt hàng sẽ kéo dài đến hết ngày 27/08/2026. Dự kiến, những chiếc đồng hồ đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 04/2027 thông qua các đơn vị phân phối quốc tế như Aniplex và The Japanese Factory.

Đây được xem là món quà ý nghĩa dành cho cộng đồng người hâm mộ Love Live! Sunshine!!, kết hợp giữa kỹ nghệ chế tác đồng hồ danh tiếng của Seiko và giá trị tinh thần của nhóm nhạc Aqours sau một thập kỷ hoạt động.