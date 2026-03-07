Seiko Star Time: Chiếc đồng hồ titan độc bản có thể ghi nhận đến 1 triệu giờ Seiko Star Time là mẫu đồng hồ cơ khí độc bản dành riêng cho Shohei Ohtani, sở hữu hệ thống 5 đĩa xoay đặc biệt có khả năng ghi lại thời gian tích lũy lên tới 114 năm.

Seiko vừa chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ Star Time, một tác phẩm độc bản dành riêng cho đại sứ thương hiệu Shohei Ohtani. Điểm đột phá kỹ thuật lớn nhất của mẫu đồng hồ này là khả năng theo dõi thời gian tích lũy lên tới một triệu giờ (tương đương hơn 114 năm), một con số chưa từng có trong ngành chế tác đồng hồ đeo tay.

Cơ chế 5 tầng đĩa xoay độc đáo

Về mặt kỹ thuật, Star Time sử dụng một hệ thống hiển thị phức tạp bao gồm 5 đĩa xoay xếp lớp. Mỗi đĩa chịu trách nhiệm cho một phạm vi thời gian khác nhau, cho phép đồng hồ ghi lại những khoảng thời gian khổng lồ mà không cần đến các bộ kim truyền thống cho các chức năng đếm giờ dài hạn.

Đĩa trong cùng: Hiển thị thời gian hiện tại và chu kỳ 24 giờ.

Đĩa thứ hai: Theo dõi đến 1.000 giờ.

Đĩa thứ ba: Theo dõi đến 10.000 giờ.

Đĩa thứ tư: Theo dõi đến 100.000 giờ.

Đĩa ngoài cùng: Theo dõi đến 1.000.000 giờ.

Năm đĩa xoay xếp tầng điều khiển việc hiển thị trên Seiko Star Time, mỗi đĩa chịu trách nhiệm cho một phạm vi khác nhau.

Mỗi đĩa xoay đều được đính một viên kim cương để làm mốc chỉ báo. Do tốc độ quay của các đĩa ở cấp độ hàng chục nghìn giờ là cực kỳ chậm, mắt thường gần như không thể quan sát được sự chuyển động của chúng. Seiko cho biết tên gọi "Star Time" (Thời gian của những vì sao) bắt nguồn từ chính đặc điểm này, gợi liên tưởng đến chuyển động chậm rãi và vô hình của các vì sao trên bầu trời đêm.

Thông số kỹ thuật và vật liệu cao cấp

Để bảo vệ bộ máy phức tạp bên trong, Seiko đã sử dụng High-Intensity Titanium (Titan cường độ cao) cho phần vỏ. Việc tích hợp cơ chế 5 tầng đĩa lồng nhau đòi hỏi một không gian đáng kể, khiến độ dày của đồng hồ tăng lên đáng kể so với các mẫu thông thường.

Thông số Chi tiết Vật liệu vỏ High-Intensity Titanium (Titan cường độ cao) Đường kính 41,8 mm Độ dày 17,4 mm Mặt kính Sapphire hình hộp, phủ lớp chống phản chiếu bên trong Khả năng kháng nước 10-bar (100 mét) Dây đeo Silicone (được cắt tùy chỉnh theo số đo cổ tay của Ohtani)

Ý nghĩa đằng sau một thiết kế độc bản

Dự án Star Time bắt đầu từ một câu hỏi thực tế của Shohei Ohtani với đội ngũ phát triển của Seiko về việc anh còn bao nhiêu thời gian trong sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp. Sau 3 năm nghiên cứu và chế tác, Seiko đã hiện thực hóa câu trả lời bằng một cỗ máy thời gian có khả năng đồng hành cùng anh qua nhiều thập kỷ.

Chủ tịch kiêm CEO của Seiko, Shinji Hattori, đã trực tiếp trao tặng chiếc đồng hồ này cho Ohtani vào ngày 03/07/2026. Mặc dù đây là một sản phẩm độc bản không dành cho mục đích thương mại, nhưng những tiến bộ về kỹ thuật đĩa xoay và cách sắp xếp bộ máy lồng nhau có thể sẽ ảnh hưởng đến các dòng sản phẩm cao cấp của Seiko trong tương lai.

Hiện tại, Seiko Star Time vẫn được coi là chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất trên thế giới có khả năng hiển thị thời gian tích lũy lên đến một triệu giờ theo phong cách tối giản nhưng đầy tính nghệ thuật này.