Selangor FC chi đậm nhằm sở hữu tiền vệ nhập tịch Hoàng Hên của đội tuyển Việt Nam

Thị trường chuyển nhượng bóng đá khu vực đang chứng kiến bước đi táo bạo từ Selangor FC, một trong những thế lực giàu truyền thống nhất Malaysia. Đội bóng này đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Hoàng Hên của đội tuyển Việt Nam, với mục tiêu nâng cấp đội hình thông qua suất ngoại binh Đông Nam Á.

Hoàng Hên lọt vào mắt xanh của CLB Selangor.

Phong độ thăng hoa của tiền vệ gốc Brazil

Hoàng Hên đang trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Hà Nội FC tại V-League. Dù bắt đầu mùa giải muộn hơn các đồng đội, tiền vệ sinh năm 1994 vẫn chứng minh đẳng cấp vượt trội với 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo chỉ sau 11 lần ra sân. Hiệu suất đóng góp bàn thắng của anh là yếu tố then chốt giúp đội bóng Thủ đô duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Tại cấp độ quốc tế, cầu thủ nhập tịch này cũng nhanh chóng hòa nhập và trở thành mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Trong chiến thắng trước Malaysia gần đây, chính Hoàng Hên là người thực hiện đường kiến tạo quyết định cho Xuân Son ghi bàn. Khả năng điều tiết nhịp độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén giúp anh trở thành cái tên thu hút sự chú ý của các tuyển trạch viên khu vực.

Lợi thế từ quy định ngoại binh Đông Nam Á

Sức hút của Hoàng Hên không chỉ đến từ chuyên môn mà còn ở tư cách pháp lý. Với quốc tịch Việt Nam, anh hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn cầu thủ Đông Nam Á tại Malaysia Super League. Theo quy định hiện hành, các CLB tại Malaysia được phép đăng ký suất ngoại binh dành riêng cho khu vực này bên cạnh 12 suất ngoại binh chính và cầu thủ châu Á.

Việc Selangor FC vẫn còn trống vị trí này khiến Hoàng Hên trở thành mảnh ghép lý tưởng. Đội bóng Malaysia sẵn sàng đưa ra một đề nghị tài chính đủ sức nặng để thuyết phục Hà Nội FC nhả người, dù hợp đồng của tiền vệ này vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2028.

Định giá và tham vọng châu lục

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, Hoàng Hên hiện được định giá khoảng 325.000 euro (tương đương 10 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị thực tế của thương vụ có thể cao hơn nhiều dựa trên tầm ảnh hưởng và phong độ hiện tại của cầu thủ này. Selangor FC hiện sở hữu dàn tuyển thủ chất lượng như Faisal Halim hay Nooa Laine, cho thấy tham vọng lớn của đội bóng này tại các giải đấu châu lục.

Đáng chú ý, Selangor FC dự kiến sẽ đối đầu với Nam Định - đội bóng cũ của Hoàng Hên - tại vòng bán kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á vào tháng 5 tới. Nếu thương vụ được hoàn tất sớm, đây sẽ là sự bổ sung hỏa lực quan trọng cho đại diện Malaysia trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực.