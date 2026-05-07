Selex Ally SV Eco: Xe máy điện 1.500W sở hữu công nghệ đổi pin linh hoạt Selex Motor ra mắt mẫu xe máy điện Ally SV Eco với công suất cực đại 3.000W và hệ thống đổi pin nhanh tại trạm. Mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao, khả năng kháng nước IP67 và mức giá cạnh tranh cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Selex Motor, đơn vị vốn định vị thương hiệu qua các dòng xe chuyên dụng cho giao vận, vừa chính thức gia nhập phân khúc phổ thông với mẫu xe máy điện Selex Ally SV Eco. Được đánh giá là giải pháp thay thế xe ga truyền thống, Ally SV Eco kết hợp giữa hiệu năng vận hành mạnh mẽ và hệ sinh thái đổi pin linh hoạt.

Thiết kế thể thao và tính công thái học tối ưu

Ally SV Eco sở hữu ngôn ngữ thiết kế thời thượng với kích thước tổng thể đạt 1.960 x 675 x 1.100 mm, tương đồng với các dòng xe ga cao cấp trên thị trường. Điểm nhấn ngoại thất nằm ở cụm đèn pha viền kim loại và đèn xi nhan sắc sảo đặt tại quây trước. Thân xe được tạo hình với những đường cong cơ bắp, vuốt nhọn về phía sau tạo cảm giác năng động.

Sàn để chân phẳng và yên xe phân tầng mang lại tư thế lái thoải mái cho người dùng Việt. Bên cạnh đó, xe tối ưu tính tiện dụng với cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên, hốc chứa đồ phía trước có nắp đậy tích hợp cổng sạc USB và móc treo đồ tiện lợi. Với 6 tùy chọn màu sắc, mẫu xe hướng đến sự cá nhân hóa tối đa cho khách hàng.

Xe máy điện Selex Ally SV Eco (Ảnh: Selex).

Khả năng vận hành mạnh mẽ và tiêu chuẩn kháng nước IP67

Xe được trang bị động cơ điện gắn bánh sau với công suất định danh 1.500W, có thể đạt mức cực đại 3.000W. Theo công bố từ nhà sản xuất, Ally SV Eco chỉ mất 7,5 giây để tăng tốc từ 0–40 km/h và đạt vận tốc tối đa 70 km/h. Xe cung cấp 3 chế độ lái linh hoạt, cho phép người dùng điều chỉnh qua nút bấm trên tay lái.

Với tải trọng tối đa 225kg và khả năng leo dốc 14 độ, xe dễ dàng vận hành qua các địa hình cầu vượt đô thị. Đặc biệt, tiêu chuẩn kháng nước IP67 cho phép xe hoạt động ổn định trong điều kiện ngập nước sâu 1m trong vòng 30 phút, giải quyết nỗi lo chết máy khi gặp mưa lớn hoặc đường ngập cục bộ tại Việt Nam.

Xe sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ (Ảnh: Facebook Selex).

Hệ sinh thái đổi pin linh hoạt và phạm vi di chuyển tới 200 km

Điểm khác biệt lớn nhất của Selex Ally SV Eco chính là giải pháp năng lượng. Xe sử dụng pin Lithium-ion do Selex Motor tự nghiên cứu và sản xuất. Phiên bản tiêu chuẩn đi kèm 2 pin cho quãng đường di chuyển khoảng 80 km/lần sạc. Tuy nhiên, người dùng có thể nâng cấp tối đa lên 4 pin để mở rộng phạm vi hoạt động lên gần 200 km.

Ngoài hình thức sạc trực tiếp tại nhà hoặc tháo rời pin, người dùng Ally SV Eco có thể sử dụng mạng lưới trạm đổi pin của Selex trên toàn quốc. Chi phí đổi pin được niêm yết ở mức 8.000 đồng/pin/lần, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi đáng kể so với sạc điện thông thường.

Hỗ trợ đổi pin linh hoạt (Ảnh: Facebook Selex).

Công nghệ an toàn và tiện ích thông minh

Về trang bị an toàn, Ally SV Eco sử dụng mâm đúc 10 chấu với kích thước 16 inch phía trước và 14 inch phía sau, đi kèm lốp không săm (80/90–16 và 90/90–14). Hệ thống phanh đĩa trang bị trên cả hai bánh đảm bảo lực phanh ổn định ở tốc độ cao. Hệ thống giảm xóc gồm ống lồng phía trước và lò xo phía sau giúp triệt tiêu xung động hiệu quả.

Cốp chứa đồ dưới yên (Ảnh: Facebook).

Mẫu xe điện thế hệ mới này còn tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có khả năng kết nối với smartphone qua ứng dụng riêng. Người dùng có thể theo dõi tình trạng pin, định vị xe và quản lý hành trình từ xa. Xe hỗ trợ 3 phương thức mở khóa linh hoạt: chìa khóa cơ, chìa khóa thông minh và thẻ NFC.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số có kết nối smartphone (Ảnh: Facebook).

Thông số kỹ thuật và giá bán

Thông số Chi tiết Công suất cực đại 3.000W Tốc độ tối đa 70 km/h Gia tốc (0–40 km/h) 7,5 giây Tải trọng tối đa 225 kg Tiêu chuẩn kháng nước IP67 Hệ thống phanh Phanh đĩa trước/sau

Tại thị trường Việt Nam, Selex Ally SV Eco hiện được niêm yết với mức giá 30,4 triệu đồng (đã bao gồm VAT, 2 pin và bộ sạc). Đây được xem là mức giá hợp lý cho một mẫu xe máy điện sở hữu công nghệ đổi pin độc quyền, thiết kế hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị.