Selex Ally SV Eco: Xe máy điện 30,4 triệu đồng sở hữu công nghệ đổi pin và thiết kế thể thao Selex Motor chính thức gia nhập phân khúc xe điện phổ thông với mẫu Ally SV Eco, gây ấn tượng bởi khả năng di chuyển tới 150 km và hệ sinh thái đổi pin siêu tốc trong phút chốc.

Selex Motor, thương hiệu vốn định vị thế mạnh ở phân khúc xe điện chuyên dụng cho giao vận, vừa chính thức mở rộng danh mục sản phẩm dành cho người dùng phổ thông với mẫu Selex Ally SV Eco. Đây là bước đi chiến lược nhằm mang đến một phương tiện di chuyển hàng ngày hội tụ đủ ba yếu tố: thiết kế thời thượng, hiệu suất ổn định và giải pháp năng lượng linh hoạt.

Ngôn ngữ thiết kế thể thao và tính công thái học tối ưu

Selex Ally SV Eco sở hữu ngoại hình mạnh mẽ với những đường nét bo cong cơ bắp, vuốt nhọn về phía đuôi xe. Điểm nhấn phía trước là cụm đèn pha được bao quanh bởi đường viền kim loại sang trọng, kết hợp cùng đèn xi nhan sắc sảo đặt tại quây trước. Với kích thước tổng thể 1.960 x 675 x 1.100 mm, mẫu xe này có vóc dáng nhỉnh hơn một chút so với SH Mode, tạo ra sự bề thế nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi luồn lách trong đô thị.

Yên xe được thiết kế phân tầng kết hợp với sàn để chân phẳng, giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái và tôn dáng. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, tính tiện dụng cũng được đề cao với cốp xe rộng rãi dưới yên, hốc chứa đồ đầu xe có nắp đậy tích hợp cổng sạc USB và móc treo đồ tiện lợi. Selex mang đến 6 tùy chọn màu sắc, cho phép người dùng cá nhân hóa theo sở thích.

Xe máy điện Selex Ally SV Eco (Ảnh: Selex).

Hiệu suất vận hành và khả năng thích ứng thời tiết

Về khả năng vận hành, Ally SV Eco trang bị động cơ điện gắn ở bánh sau với công suất định danh 1.500W, có thể đạt mức cực đại 3.000W. Khối động cơ này cho phép xe tăng tốc từ 0–40 km/h trong vòng 7,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Xe cung cấp 3 chế độ lái khác nhau, giúp người dùng tùy chỉnh linh hoạt thông qua nút bấm trên tay lái bên phải.

Xe sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ (Ảnh: Facebook Selex).

Đáng chú ý, mẫu xe này đạt chuẩn kháng nước IP67, cho phép hoạt động bình thường trong điều kiện ngập nước sâu 1 m trong 30 phút. Đây là ưu thế vượt trội khi di chuyển tại các đô thị Việt Nam vốn thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ sau mưa lớn. Ngoài ra, khả năng leo dốc 14 độ và tải trọng tối đa 225 kg đảm bảo xe vận hành ổn định ngay cả khi chở hai người trên các tuyến đường cầu vượt.

Hệ sinh thái đổi pin – Giải pháp xóa bỏ nỗi lo về quãng đường

Điểm khác biệt lớn nhất của Selex Ally SV Eco so với các đối thủ cùng tầm giá chính là giải pháp pin Lithium-Ion do Selex Motor tự sản xuất. Phiên bản tiêu chuẩn đi kèm 2 pack pin cho quãng đường di chuyển khoảng 80 km mỗi lần sạc. Tuy nhiên, người dùng có thể nâng cấp lên 3 pin để mở rộng phạm vi hoạt động lên tới 150 km.

Hỗ trợ đổi pin linh hoạt (Ảnh: Facebook Selex).

Bên cạnh việc sạc truyền thống tại nhà hoặc tháo rời pin để sạc trong chung cư, chủ xe có thể sử dụng dịch vụ đổi pin tại mạng lưới trạm đổi của Selex trên toàn quốc. Với chi phí chỉ khoảng 8.000 đồng/pin/lần đổi, người dùng chỉ mất vài phút để làm đầy năng lượng thay vì phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ như các dòng xe điện thông thường.

Trang bị an toàn và công nghệ kết nối thông minh

Ally SV Eco được đầu tư kỹ lưỡng về hệ thống chân chống và phanh. Xe sử dụng mâm đúc 10 chấu, kích thước 16 inch phía trước và 14 inch phía sau, đi kèm lốp không săm giúp tăng cường độ bám đường. Hệ thống phanh đĩa trang bị cho cả hai bánh, kết hợp cùng giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo, mang lại sự an tâm khi di chuyển ở tốc độ cao.

Cốp chứa đồ dưới yên (Ảnh: Facebook).

Về mặt công nghệ, xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có khả năng kết nối với smartphone qua ứng dụng riêng. Người dùng có thể dễ dàng định vị, kiểm tra tình trạng xe và quản lý pin ngay trên điện thoại. Đặc biệt, xe hỗ trợ tới 3 phương thức mở khóa linh hoạt: chìa khóa cơ, chìa khóa thông minh và thẻ NFC.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số có kết nối smartphone (Ảnh: Facebook).

Thông số kỹ thuật tiêu biểu của Selex Ally SV Eco

Thông số Chi tiết Công suất định danh 1.500W (Tối đa 3.000W) Tốc độ tối đa 70 km/h Tăng tốc (0–40 km/h) 7,5 giây Quãng đường tối đa 150 km (với 3 pin) Kháng nước IP67 Hệ thống phanh Phanh đĩa trước và sau Giá niêm yết 30,4 triệu đồng

Hiện tại, Selex Ally SV Eco đang được niêm yết với mức giá 30,4 triệu đồng (đã bao gồm VAT, 2 pin và bộ sạc). Với định mức giá này cùng hệ sinh thái đổi pin tiện lợi, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện xanh, hiện đại và tối ưu chi phí vận hành tại Việt Nam trong năm 2026.