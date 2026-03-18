Senegal bị tước chức vô địch AFCON 2025: CAF xử thắng cho Morocco sau sự cố bỏ sân Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) chính thức đảo ngược kết quả trận chung kết AFCON 2025, tước ngôi vương của Senegal và xử thắng 3-0 cho Morocco do hành vi đình công của thầy trò HLV Pape Thiaw.

Trong một quyết định mang tính lịch sử vừa được công bố vào tối thứ Ba, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã chính thức đảo ngược kết quả trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025. Đúng 57 ngày sau khi giải đấu kết thúc, danh hiệu vô địch đã được chuyển giao từ Senegal sang đội chủ nhà Morocco thông qua một phán quyết kỷ luật nghiêm khắc.

Cơn thịnh nộ tại Prince Moulay Abdallah và màn đình công lịch sử

Sự việc bắt nguồn từ trận chung kết diễn ra ngày 18 tháng 1 tại sân vận động Prince Moulay Abdallah. Trong bầu không khí nghẹt thở của những phút bù giờ hiệp hai, căng thẳng đã leo thang đến đỉnh điểm khi Senegal bị từ chối một bàn thắng quan trọng, ngay trước khi phải đối mặt với một quả phạt đền từ phía trọng tài.

Bất mãn trước các quyết định điều hành, HLV trưởng đội tuyển Senegal, ông Pape Thiaw, đã ra lệnh cho các cầu thủ rời sân để phản đối. Trong bối cảnh hỗn loạn, chỉ duy nhất đội trưởng Sadio Mane ở lại trên thảm cỏ. Trận đấu bị gián đoạn hơn 15 phút, tạo ra những cuộc ẩu đả không đáng có giữa cổ động viên hai đội trên khán đài trước khi các cầu thủ Senegal đồng ý trở lại thi đấu.

Về mặt chuyên môn, Senegal đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Pape Gueye ở phút 94 trong hiệp phụ, sau khi Brahim Diaz của Morocco đá hỏng quả phạt đền. Tuy nhiên, chiến tích này đã hoàn toàn bị xóa bỏ bởi phán quyết mới nhất từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Phi.

Phán quyết dựa trên kỷ luật thép của CAF và FIFA

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF) đã gửi đơn khiếu nại lên CAF và FIFA. Hành động này nhận được sự ủng hộ gián tiếp từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đã trực tiếp chứng kiến vụ việc và kịch liệt chỉ trích hành vi bỏ dở trận đấu là "không thể chấp nhận được".

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, Ủy ban Kháng cáo của CAF xác định đội tuyển Senegal đã vi phạm nghiêm trọng Điều 82 của quy định AFCON về việc tự ý rời sân khi chưa được phép của trọng tài. Theo Điều 84, hình phạt bắt buộc là bị xử thua 0-3. Phán quyết này có hiệu lực ngay lập tức và bác bỏ mọi nỗ lực kháng cáo từ phía Liên đoàn bóng đá Senegal.

Phản ứng quyết liệt từ các tuyển thủ Senegal

Quyết định tước cúp đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ các ngôi sao bóng đá Senegal. Dù cơ quan quản lý bóng đá nước này chưa đưa ra thông cáo chính thức, nhưng các cầu thủ đã đồng loạt lên tiếng trên mạng xã hội với thái độ mỉa mai.

Ismaila Sarr (Crystal Palace): Đăng tải hàng loạt biểu tượng cười cợt nhằm vào quyết định của CAF.

El Hadji Malick Diouf: Khẳng định tinh thần vô địch bất chấp phán quyết hành chính.

Moussa Niakhate: Đưa ra thông điệp thách thức: "Đến mà lấy huy chương đi".

Trái ngược với sự phẫn nộ từ phía Senegal, phía Morocco khẳng định việc khiếu nại là hành động cần thiết để bảo vệ sự tôn nghiêm của luật lệ bóng đá. Với phán quyết này, Morocco chính thức được công nhận là nhà vô địch AFCON 2025, tạo nên một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử giải đấu cao nhất châu lục đen.