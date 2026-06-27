Senegal hủy diệt Iraq 5-0: Đêm lịch sử tại Toronto và sức mạnh từ băng ghế dự bị Senegal trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu World Cup sau màn vùi dập Iraq không thương tiếc, đánh dấu sự lên ngôi của những nhân tố dự bị chiến lược.

Trận đấu giữa Senegal và Iraq tại vòng bảng World Cup 2026 không chỉ là một chiến thắng thông thường; đó là một tuyên ngôn về sức mạnh và sự áp đảo toàn diện của bóng đá châu Phi trên sân khấu lớn nhất hành tinh. Với thắng lợi 5-0 đầy thuyết phục, Senegal đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành đội bóng đầu tiên của lục địa đen ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup.

Khởi đầu ác mộng và bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ

Mọi toan tính phòng ngự phản công của Iraq đã sớm tan thành mây khói ngay tại sân vận động Toronto. Khi khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Habib Diarra đã dội gáo nước lạnh lên đại diện châu Á. Chỉ mất đúng 3 phút 22 giây, Diarra đã tận dụng thành công tình huống phạt góc để ghi bàn thắng sớm nhất lịch sử Senegal tại các kỳ World Cup.

Senegal không gặp nhiều khó khăn để đè bẹp Iraq. Ảnh: Getty Images

Bi kịch của Iraq tiếp tục leo thang ở phút thứ 13. Trong nỗ lực ngăn chặn Sadio Mane, hậu vệ Rebin Sulaka đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc mất người quá sớm trước một đối thủ vượt trội về thể chất và tốc độ như Senegal đã đặt Iraq vào thế chống đỡ vô vọng trong suốt 75 phút còn lại của trận đấu.

Sự áp đảo tuyệt đối từ những con số thống kê

Nếu bảng tỷ số chưa đủ nói lên sự chênh lệch, các thông số kỹ thuật chuyên sâu sẽ khắc họa rõ nét sự bế tắc của Iraq. Senegal tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.03, một con số cực cao cho thấy chất lượng của các cơ hội mà họ tạo ra. Ngược lại, Iraq chỉ dừng lại ở mức 0.18, gần như không gây ra bất kỳ đe dọa nào đáng kể lên khung thành đối phương.

Đại diện châu Phi hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến nhờ sự hiện diện của Lamine Camara và Idrissa Gueye. Bộ đôi này không chỉ bóp nghẹt mọi ý đồ lên bóng của đối thủ mà còn giúp Senegal kiểm soát bóng vượt trội, thực hiện tới 22 cú dứt điểm so với chỉ 6 lần yếu ớt của Iraq. Trong suốt hiệp một, các cầu thủ Tây Á thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích.

Dấu ấn từ những "siêu dự bị" và sự sụp đổ của Iraq

Bước sang hiệp hai, sự khác biệt về chiều sâu đội hình của Senegal mới thực sự lộ diện. Ban huấn luyện đại diện châu Phi đã thực hiện những thay đổi nhân sự đầy quyết đoán, đưa vào sân những cầu thủ có khả năng duy trì cường độ thi đấu cực cao khi đối phương đã bắt đầu xuống sức.

Senegal hoàn toàn áp đảo Iraq trong 90 phút. Ảnh: Getty Images

Pape Gueye chính là cái tên rực sáng nhất trong màn trình diễn này. Chỉ 89 giây sau khi được tung vào sân, anh đã khiến cả cầu trường nổ tung bằng một siêu phẩm từ xa. Pape Gueye kết thúc trận đấu với một cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo, minh chứng cho sự hiệu quả tuyệt đối của các phương án dự phòng. Cùng với đó, Iliman Ndiaye cũng đóng góp một bàn thắng và một đường dọn cỗ, góp phần tạo nên cơn mưa 4 bàn thắng chỉ riêng trong hiệp hai.

Về phía Iraq, sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự trong 15 phút cuối trận là hệ quả tất yếu của việc cạn kiệt thể lực. Dù thủ môn Hassan đã có tới 5 pha cứu thua xuất sắc, anh vẫn không thể ngăn cản những cú dứt điểm có chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) cực cao từ các chân sút Senegal. Thất bại này để lại bài học đắt giá cho đại diện châu Á về khả năng duy trì kỷ luật và thể lực tại sân chơi World Cup khắc nghiệt.