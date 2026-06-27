Senegal thiết lập kỷ lục lịch sử sau màn hủy diệt Iraq 5-0 tại World Cup 2026 Với chiến thắng 5-0 trước Iraq, Senegal không chỉ thắp lại hy vọng đi tiếp mà còn trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup.

Đội tuyển Senegal vừa tạo nên một trong những màn trình diễn áp đảo nhất tại World Cup 2026 khi đè bẹp Iraq với tỷ số 5-0 trên sân vận động Toronto. Chiến thắng này không đơn thuần là 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá lục địa đen với một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ sớm

Sau thất bại trước Na Uy ở lượt trận đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Aliou Cisse bước vào cuộc đối đầu với Iraq bằng tâm thế không còn đường lui. Sức ép nghẹt thở được cụ thể hóa ngay từ phút thứ 4 khi Habib Diarra dứt điểm quyết đoán mở tỷ số sau một tình huống dàn xếp phạt góc bài bản.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự của trận đấu đến ở phút 13. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của hậu vệ Rebin Sulaka bên phía Iraq. Việc phải chơi thiếu người trong hơn 75 phút còn lại trước một đối thủ vượt trội về thể chất và tốc độ đã biến trận đấu thành cuộc dạo chơi của "Sư tử Teranga".

Senegal thắng dễ Iraq với tỷ số đậm đà 5-0. Ảnh: Getty Images

Sức mạnh từ băng ghế dự bị và kỷ lục lịch sử

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Senegal phải chờ đến hiệp hai mới thực sự tạo nên một cơn mưa bàn thắng. Phút 56, Ismaila Sarr tận dụng triệt để sai lầm của Zidane Iqbal để nhân đôi cách biệt. Nhưng cái tên gây ấn tượng mạnh nhất chính là Pape Gueye.

Vào sân từ băng ghế dự bị, Pape Gueye chỉ mất đúng 89 giây để để lại dấu ấn với một cú nã đại bác tầm xa không thể cản phá. Tiền vệ này sau đó hoàn tất cú đúp ở phút 71 sau đường kiến tạo tinh tế của Iliman Ndiaye. Chính Ndiaye là người ấn định tỷ số 5-0 ở phút 82 bằng một pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm.

Với pha lập công cuối cùng này, Senegal chính thức đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Đây là minh chứng cho sự hiệu quả trong lối chơi tấn công đa dạng mà Aliou Cisse đang xây dựng.

Senegal tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Cánh cửa đi tiếp rộng mở

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của đại diện châu Phi. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Jalal Hassan với 5 pha cứu thua xuất thần, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở con số 5. Ngược lại, Iraq chính thức nói lời chia tay giải đấu sau 3 trận toàn thua, một kết quả phản ánh đúng thực lực và những khó khăn mà họ gặp phải.

Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại được cải thiện đáng kể, Senegal tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Số phận của đội bóng Tây Phi hiện phụ thuộc vào kết quả ở các bảng đấu còn lại, nhưng với tâm thế và phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin vào một suất tại vòng knock-out cho "Sư tử Teranga".

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.