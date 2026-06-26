Senegal vs Iraq: Sadio Mane và bài toán sinh tử tại World Cup 2026 Đối đầu tại lượt cuối bảng I, cả Senegal và Iraq đều buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Với hàng công ghi 5 bàn sau 2 trận, Sadio Mane và đồng đội được đánh giá cao hơn hẳn trước một Iraq đang khủng hoảng phòng ngự.

Trận đấu giữa Senegal và Iraq tại lượt cuối bảng I World Cup 2026, diễn ra lúc 2h00 ngày 27/6 (giờ Việt Nam) trên sân BMO Field, Toronto, không chỉ là một cuộc đối đầu bóng đá thông thường. Đây là trận chiến "sinh tử" theo đúng nghĩa đen, nơi cả hai đại diện đều đã trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên và buộc phải giành trọn 3 điểm để hy vọng lách qua khe cửa hẹp dành cho nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Senegal: Công làm thủ phá và niềm hy vọng Sadio Mane

Đại diện châu Phi bước vào giải đấu với vị thế của một ứng viên tiềm năng cho tấm vé đi tiếp, nhưng thực tế lại nghiệt ngã hơn dự kiến. Senegal đã ghi tới 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận trước Pháp và Na Uy – một hiệu suất tấn công đáng nể. Tuy nhiên, hàng thủ từng được coi là điểm tựa của họ lại liên tục mắc sai lầm, dẫn đến việc chưa có được điểm số nào.

Hệ thống 4-3-3 của Senegal vận hành dựa trên tốc độ và khả năng xuyên phá của bộ ba Sadio Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson. Đặc biệt, Mane vẫn là linh hồn trong lối chơi với khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Tuy nhiên, việc thiếu vắng thủ thành số 1 Edouard Mendy do chấn thương đang để lại khoảng trống quá lớn trong khung gỗ, khiến Mory Diaw phải đối mặt với áp lực nặng nề.

Iraq: Khủng hoảng hàng thủ trước sức ép nghẹt thở

Bên kia chiến tuyến, Iraq đang trải qua một kỳ World Cup đầy khó khăn. Đại diện Tây Á đã để thủng lưới tới 7 bàn sau 2 trận, con số cao nhất tại bảng I. Lối chơi phòng ngự số đông của Iraq dường như chưa đủ độ gắn kết để chống lại những đội bóng có tốc độ và thể chất vượt trội.

Hàng công của Iraq cũng là một nỗi lo lớn khi mới chỉ có duy nhất 1 pha lập công. Việc tiền đạo chủ lực Aymen Hussein bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cơ đùi khiến HLV của Iraq phải đau đầu tìm kiếm phương án thay thế. Nhiều khả năng Mohanad Ali sẽ được tin dùng để tận dụng những pha bóng dài và các tình huống cố định – vốn là hy vọng duy nhất để Iraq gây bất ngờ trước Senegal.

Phân tích chiến thuật: Tốc độ đối đầu với sự kiên trì

Về mặt chiến thuật, Senegal dự kiến sẽ chủ động cầm bóng và đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuyến giữa với những nhân tố giàu sức mạnh như Idrissa Gueye và Pape Gueye sẽ là chìa khóa để kiểm soát khu trung tuyến, ngăn chặn các đợt phản công của Iraq.

Ngược lại, Iraq nhiều khả năng sẽ thiết lập một khối đội hình lùi sâu (low block), ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tấn công. Tuy nhiên, thống kê cho thấy hàng thủ Iraq chỉ thực hiện trung bình 15,29 pha tắc bóng mỗi trận, một con số khá khiêm tốn khi phải đối đầu với những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới của Senegal.

Thống kê đáng chú ý và dự đoán

Dù hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ, nhưng các chỉ số thống kê hiện tại đang nghiêng hẳn về phía đại diện châu Phi:

Hiệu suất ghi bàn: Senegal nổ súng ở 18/21 trận gần nhất (tỷ lệ 86%).

Senegal nổ súng ở 18/21 trận gần nhất (tỷ lệ 86%). Khả năng chiến thắng: Các siêu máy tính của Opta và Google lần lượt đưa ra dự đoán chiến thắng cho Senegal là 77,2% và 79%.

Các siêu máy tính của Opta và Google lần lượt đưa ra dự đoán chiến thắng cho Senegal là 77,2% và 79%. Phong độ phòng ngự: Cả hai đội đều đã nhận 10 bàn thua trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Xét về chất lượng nhân sự và kinh nghiệm thực chiến tại các đấu trường lớn, Senegal vượt trội so với Iraq. Nếu Sadio Mane và các đồng đội cải thiện được sự tập trung ở hàng phòng ngự, một chiến thắng cách biệt là kịch bản hoàn toàn khả thi.

Dự đoán tỷ số: Senegal 2-0 Iraq

Đội hình dự kiến

Senegal (4-3-3): Mory Diaw; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane.

Iraq (4-2-3-1): Jalal Hassan; Hussein Ali, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Osama Rashid; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Mohanad Ali.