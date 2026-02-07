Sengoku Dynasty: Game xây dựng thành phố Nhật Bản phong kiến giảm giá 50% trên Steam Sengoku Dynasty, tựa game xây dựng thế giới mở lấy bối cảnh Nhật Bản thời kỳ Sengoku, hiện đang giảm giá còn 14,99 USD trên Steam. Đây là cơ hội để game thủ trải nghiệm hành trình thiết lập vương triều và quản lý tài nguyên trong không gian văn hóa đặc sắc.

Sengoku Dynasty, tựa game xây dựng thành phố trong thế giới mở được phát triển bởi Superkami, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ khi triển khai chương trình ưu đãi lớn trên nền tảng Steam. Được phát hành chính thức vào ngày 07/11/2024, trò chơi đưa người chơi trở về thời kỳ phong kiến Nhật Bản để xây dựng và phát triển một vương triều thịnh vượng.

Một ngôi làng được xây dựng trong thế giới của Sengoku Dynasty.

Cơ hội sở hữu siêu phẩm xây dựng với mức giá hấp dẫn

Hiện tại, Sengoku Dynasty đang được niêm yết với mức giá 14,99 USD, giảm một nửa so với giá gốc 29,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, chương trình giảm giá này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 09/07/2026. Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh cho một tựa game kết hợp nhiều thể loại từ xây dựng, sinh tồn đến nhập vai hành động.

Trò chơi cho phép game thủ lựa chọn trải nghiệm đơn độc hoặc phối hợp cùng bạn bè (co-op) với tối đa bốn người chơi. Tương tự như Medieval Dynasty – một tác phẩm khác cùng nhà phát hành Toplitz Productions – Sengoku Dynasty đòi hỏi người chơi phải có tư duy chiến lược trong việc quy hoạch và nâng cấp các công trình như xưởng thủ công, nhà ở và lò rèn.

Cơ chế quản lý vương triều và sinh tồn khắc nghiệt

Để đảm bảo sự trường tồn của dòng tộc, người chơi không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà cửa. Bạn cần thu hút dân làng mới, phát triển nông nghiệp, đảm bảo mùa màng bội thu và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng khi khu vực Thung lũng Nata luôn bị đe dọa bởi các cuộc chiến tranh, các thế lực samurai và băng nhóm tội phạm.

Người chơi thực hiện việc xây dựng hạ tầng cho ngôi làng của mình.

Hệ thống chế tạo đóng vai trò then chốt trong việc đối phó với các mối đe dọa. Game thủ phải tự tay tạo ra vũ khí và thiết bị bảo hộ để bảo vệ thành quả lao động. Việc thu thập tài nguyên quý giá không chỉ giúp nâng cấp công trình mà còn mang lại lợi thế chiến thuật trong các cuộc đối đầu trực diện.

Hệ thống chiến đấu là một phần quan trọng để bảo vệ vương triều trước các mối đe dọa.

Đánh giá từ cộng đồng và những thách thức kỹ thuật

Kể từ khi ra mắt, Sengoku Dynasty đã nhận được khoảng 74% đánh giá tích cực từ hơn 7.620 người dùng trên Steam. Đa số người chơi đánh giá cao bầu không khí đậm chất Nhật Bản, môi trường sống động và hệ thống nhân vật phụ (NPC) có chiều sâu. Mỗi NPC đều sở hữu câu chuyện riêng, tạo nên một thế giới game có hồn và lôi cuốn.

Mặc dù vậy, trò chơi vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Một bộ phận game thủ phản ánh về các lỗi kỹ thuật (bugs) chưa được khắc phục hoàn toàn, đặc biệt là các sự cố liên quan đến chế độ chơi phối hợp khiến việc kết nối giữa bạn bè đôi khi gặp gián đoạn. Nhìn chung, với mức giá ưu đãi hiện tại, Sengoku Dynasty vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích văn hóa Nhật Bản và dòng game quản lý thành phố.