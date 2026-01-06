Senne Lammens giành giải Thương vụ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26 Vượt qua những ngôi sao tấn công hàng đầu như Viktor Gyokeres, thủ thành Senne Lammens của Manchester United chính thức nhận giải thưởng Thương vụ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26.

Manchester United đã tìm thấy một "báu vật" thực sự nơi khung gỗ. Vượt qua hàng loạt những ứng cử viên nặng ký trên hàng công, thủ thành Senne Lammens đã xuất sắc được xướng tên cho giải thưởng Thương vụ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, khép lại một năm thi đấu bùng nổ tại xứ sở sương mù.

Lammens đã có mùa giải ra mắt ấn tượng cho MU.

Từ bản hợp đồng ít sự chú ý đến chốt chặn tin cậy

Mùa hè năm ngoái, Senne Lammens cập bến Old Trafford từ Royal Antwerp với mức giá chỉ 18,1 triệu bảng. Thời điểm đó, thương vụ này không nhận được quá nhiều sự chú ý từ dư luận khi truyền thông liên tục đồn đoán Quỷ đỏ sẽ chiêu mộ những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Emiliano Martinez hay bản hợp đồng đắt giá Benjamin Sesko. Tuy nhiên, thủ môn người Bỉ đã âm thầm vươn lên trở thành chữ ký quan trọng nhất của đội bóng.

Khoác áo một đội bóng chịu áp lực lớn như Manchester United chưa bao giờ là thử thách dễ dàng. Lammens bắt đầu ghi dấu ấn ngay từ vòng 7 bằng việc giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Kể từ đó, anh mang đến sự điềm tĩnh và chắc chắn đáng kinh ngạc cho hàng thủ, trở thành điểm tựa vững chắc cho các đồng đội phía trên.

Những thống kê ấn tượng của "món hời" 18,1 triệu bảng

Tại đấu trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt, các con số thống kê đã minh chứng cho năng lực xuất chúng của Lammens. Trong 32 lần ra sân, anh sở hữu những chỉ số chuyên môn ấn tượng:

Giữ sạch lưới: 8 trận.

8 trận. Số pha cứu thua: 79 lần (trung bình 2,5 lần/trận).

79 lần (trung bình 2,5 lần/trận). Tỷ lệ cản phá thành công: 67%.

67%. Tác động lối chơi: Manchester United chỉ để thua 4 trận khi có Lammens trong khung gỗ.

Đặc biệt, phong độ ổn định của anh đã giúp đoàn quân áo đỏ cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. đây là thứ hạng cao nhất của câu lạc bộ trong vòng 3 năm qua, giúp họ chính thức giành vé trở lại đấu trường Champions League danh giá.

Lammens đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký.

Chiến thắng trước những đối thủ nặng ký

Danh hiệu dành cho Lammens càng trở nên giá trị khi nhìn vào danh sách những ứng viên bị anh đánh bại. Đó là Viktor Gyokeres, người ghi 14 bàn giúp Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch; là Rayan Cherki với 12 pha kiến tạo cho Manchester City; hay Joao Pedro với 15 bàn thắng cho Chelsea. Việc một thủ môn giành giải thưởng này trước các tiền đạo bùng nổ là điều hiếm thấy, minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh lên lối chơi toàn đội.

Bên cạnh đó, danh sách đề cử còn có những cái tên nổi bật khác như Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Adrien Truffert (Bournemouth) và lão tướng Granit Xhaka (Sunderland). Tuy nhiên, những màn trình diễn xuất thần, tiêu biểu là pha cứu thua ngoạn mục trước Arsenal hồi tháng Giêng, đã đưa Lammens lên vị trí số một.

Thành công tại cấp độ câu lạc bộ cũng mở ra cánh cửa đội tuyển quốc gia cho Lammens khi anh có trận ra mắt tuyển Bỉ vào tháng 11 năm ngoái. Với phong độ hiện tại, chàng trai trị giá 18,1 triệu bảng đang sẵn sàng hướng tới World Cup 2026 với tư cách là một trong những người gác đền đáng chú ý nhất thế giới.