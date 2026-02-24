Senne Lammens: Sự hồi sinh của hình bóng Edwin van der Sar tại Manchester United Với mức phí chuyển nhượng 18,2 triệu bảng, Senne Lammens đang chứng minh là mảnh ghép hoàn hảo giúp hàng thủ MU thoát khỏi sự hỗn loạn và tìm lại sự điềm tĩnh cần thiết.

Trong chiến thắng đầy kịch tính trước Everton, Manchester United dường như đã tìm thấy câu trả lời cho bài toán nơi khung gỗ. Senne Lammens, với màn trình diễn điềm tĩnh đến kinh ngạc, đã chứng minh anh chính là sự tương phản hoàn toàn với sự thất thường của người tiền nhiệm Andre Onana. Thủ thành người Bỉ không chỉ giúp Quỷ đỏ giữ sạch lưới mà còn mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho các đồng đội phía trên.

Lammens đang tạo được niềm tin vững chắc ở MU.

Bản lĩnh trước áp lực nghẹt thở từ Everton

Chiến thuật của Everton trong trận đấu này rất rõ ràng: nhồi nhét nhân sự vào khu vực 5m50 và liên tục thực hiện các quả phạt góc hướng thẳng vào xà ngang. Trong quá khứ, những pha oanh tạc trên không như vậy thường xuyên khiến Andre Onana lúng túng. Tuy nhiên, Lammens lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Anh là một "con quái vật" không màu mè, cực kỳ điềm tĩnh và dường như tận hưởng những cuộc đối đầu tầm cao.

Thống kê cho thấy Everton được hưởng tới 10 quả phạt góc so với chỉ 1 của United. Dù vòng cấm địa thường xuyên biến thành một cuộc xô xát dữ dội như trong môn bóng bầu dục, Lammens chưa bao giờ tỏ ra nao núng. Sự dũng mãnh của anh trong các pha bắt dính bóng và đấm bóng giải nguy là yếu tố then chốt giúp Manchester United đứng vững trước sức ép từ đội chủ sân Goodison Park.

Sự tương đồng kỳ lạ với huyền thoại Edwin van der Sar

Sự xuất hiện của huyền thoại Edwin van der Sar trên khán đài càng làm tăng thêm những so sánh về cá tính và phẩm chất giữa ông và Lammens. Michael Carrick, huấn luyện viên trưởng của United, người từng thi đấu cùng Van der Sar, cũng phải thừa nhận những điểm tương đồng này dù ông luôn cố gắng giữ sự thận trọng để không tạo thêm áp lực cho học trò trẻ.

Lammens đã có ngày thi đấu xuất sắc.

Carrick chia sẻ: "Đối với tôi, cậu ấy là một thủ môn để dựa vào, để tin tưởng. Thay vì tạo ra sự hỗn loạn, bạn muốn thủ môn phải xua tan sự hỗn loạn đó và làm dịu mọi thứ. Senne chính là như vậy. Cậu ấy trầm tính, khiêm tốn nhưng sở hữu một tinh thần thép thực sự. Sự bình thản của cậu ấy giúp ích rất nhiều cho những người chơi phía trước."

Món hời từ tầm nhìn của Tony Coton

Thành công của Lammens ghi đậm dấu ấn của Tony Coton, tuyển trạch viên thủ môn của United. Trong khi huấn luyện viên Ruben Amorim từng ưu tiên chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa với mức phí và lương bổng khổng lồ, Coton đã thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ Lammens từ Royal Antwerp. Với mức giá 18,2 triệu bảng, đây đang được xem là một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất châu Âu mùa giải này.

Về phần mình, thủ thành người Bỉ tỏ ra rất hào hứng với môi trường mới: "Everton thực sự rất mạnh về thể chất, nhưng bóng chết lại là điểm mạnh của tôi. Đây là một bước chuyển mình tốt. Tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng và phát triển sự tự tin. Và nếu được so sánh với Edwin van der Sar, thì điều đó luôn tuyệt vời!"

Sự điềm tĩnh của Lammens không chỉ giúp MU giải quyết các tình huống cố định mà còn thay đổi hoàn toàn tâm lý thi đấu của hàng phòng ngự, hứa hẹn một tương lai ổn định hơn cho đội bóng trong kỷ nguyên mới.