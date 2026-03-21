Senne Lammens tỏa sáng giúp Man Utd giữ lại 1 điểm trong trận hòa kịch tính tại Vitality Dù Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth, thủ thành Senne Lammens vẫn khẳng định giá trị bằng màn trình diễn ổn định cùng khả năng đọc tình huống xuất sắc.

Trận hòa 2-2 trên sân Vitality của Bournemouth không chỉ khiến Manchester United đánh rơi những điểm số quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League, mà còn chứng kiến màn trình diễn đầy bản lĩnh của thủ thành trẻ Senne Lammens. Dù phải vào lưới nhặt bóng hai lần, người gác đền 23 tuổi vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc sau những hoài nghi từ đầu mùa.

Sự trưởng thành sau sai lầm tại Old Trafford

Màn đối đầu này mang ý nghĩa phục thù cá nhân đối với Lammens. Trong trận lượt đi tại Old Trafford, thủ môn người Bỉ từng phải nhận số bàn thua kỷ lục trong một trận đấu kể từ khi khoác áo Quỷ đỏ, đặc biệt là sai lầm trong tình huống sút phạt trực tiếp của Marcus Tavernier. Tuy nhiên, tại sân Vitality, kịch bản cũ đã không lặp lại.

Lammens gây ấn tượng dù MU chỉ giành 1 điểm trước Bournemouth.

Phút 40 của trận đấu, Lammens đối mặt với cú sút phạt sở trường của Marcus Tavernier. Lần này, anh không chỉ cản phá thành công mà còn nhận được sự tán dương từ các chuyên gia. Alan Smith bình luận trực tiếp trên Sky Sports nhận định: "Khả năng chọn vị trí của thủ môn thực sự quá tốt, cậu ấy khiến pha bóng trở nên dễ dàng nhờ quan sát quỹ đạo bay của trái bóng một cách hoàn hảo".

Màn trình diễn cá nhân ấn tượng bất chấp kết quả

Trong trận đấu này, Manchester United hai lần vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Matheus Cunha và quả phạt đền của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, những nỗ lực của Ryan Christie và Eli Junior Kroupi trên chấm 11m đã khiến đoàn quân của HLV Erik ten Hag phải chia điểm. Dù chưa thể chiến thắng trong các tình huống phạt đền kể từ khi chuyển đến Ngoại hạng Anh, Lammens hoàn toàn không có lỗi trong các bàn thua này.

Lammens là thương vụ thành công của MU.

Thống kê sau trận cho thấy Lammens đã đóng góp 3 pha cứu thua xuất thần và có 3 lần băng ra bắt bóng bổng chuẩn xác, giải nguy trực tiếp cho khung thành đội nhà. Thái độ cầu thị và khả năng học hỏi từ sai lầm đang giúp anh trở thành một trong những thương vụ thành công nhất của Man Utd ở mùa giải năm nay.

Trận đấu cũng chứng kiến những quyết định gây tranh cãi từ trọng tài, bao gồm chiếc thẻ đỏ của trung vệ Harry Maguire. Đội trưởng Bruno Fernandes khẳng định Quỷ đỏ đã chơi đủ tốt để giành chiến thắng, nhưng may mắn đã không đứng về phía họ. Riêng với cá nhân Senne Lammens, màn trình diễn tại Vitality đã xóa nhòa những nghi ngờ, củng cố vị thế của anh tại sân Old Trafford.