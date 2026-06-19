Sennheiser Accentum Clip: Khi tai nghe open-ear sở hữu chất âm Hi-Res chuẩn LDAC Sennheiser vừa ra mắt Accentum Clip, mẫu tai nghe dạng kẹp (clip-on) độc đáo kết hợp giữa thiết kế mở và công nghệ âm thanh độ phân giải cao LDAC. Sản phẩm hướng tới người dùng ưu tiên sự thoải mái, tính an toàn khi di chuyển nhưng vẫn khắt khe về chất lượng âm nhạc.

Trong bối cảnh thị trường tai nghe đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các thiết kế mở (open-ear) để tăng cường sự thoải mái và an toàn, Sennheiser đã chính thức gia nhập đường đua với mẫu Accentum Clip. Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm này so với các đối thủ là khả năng hỗ trợ âm thanh Hi-Res, một tính năng vốn thường bị lược bỏ trên các dòng tai nghe không nhét tai do hạn chế về truyền dẫn âm thanh.

Thiết kế dạng kẹp: Giải pháp cho sự thoải mái và an toàn

Sennheiser Accentum Clip sử dụng cơ chế kẹp vào vành tai thay vì nhét sâu vào ống tai như các loại earbuds truyền thống. Thiết kế này giúp loại bỏ hoàn toàn áp lực lên màng nhĩ và ngăn ngừa tình trạng tích tụ ráy tai trên đầu đệm, mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng trong thời gian dài.

Sennheiser Accentum Clip được thiết kế để cố định chắc chắn ngay cả khi tập luyện, đồng thời cho phép người đeo nghe thấy môi trường xung quanh để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, cấu trúc open-ear cho phép âm thanh môi trường lọt vào tự nhiên, giúp người dùng nhận biết được tiếng phương tiện giao thông hoặc các cảnh báo khi đang đi bộ trên đường phố bận rộn. Để giải quyết vấn đề rò rỉ âm thanh đặc trưng của thiết kế mở, Sennheiser đã trang bị hệ thống giảm chấn nội bộ và thiết kế đường dẫn âm thanh đặc biệt, giúp giữ cho âm nhạc không gây phiền hà cho những người xung quanh trong môi trường yên tĩnh.

Công nghệ âm thanh Hi-Res trên cấu trúc mở

Về mặt kỹ thuật, Accentum Clip gây ấn tượng khi tích hợp driver dynamic 12mm, có khả năng tái tạo dải tần rộng từ 20 Hz đến 40 kHz. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc hỗ trợ codec LDAC thông qua kết nối Bluetooth 6.0, cho phép truyền tải dữ liệu âm thanh ở tốc độ cao, đạt chuẩn Hi-Res Audio.

Hệ thống còn được tích hợp công nghệ Dynamic EQ, tự động điều chỉnh đầu ra âm thanh để duy trì độ sống động của bản nhạc bất kể mức âm lượng. Với tổng độ biến dạng hài (THD) dưới 0,5%, thiết bị đảm bảo độ trung thực cao cho các tín đồ âm thanh.

Sennheiser Accentum Clip cung cấp thời gian sử dụng lên đến 9 giờ, đạt tổng cộng 36 giờ khi kèm hộp sạc.

Khả năng đàm thoại AI và độ bền bỉ

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Sennheiser còn chú trọng đến chất lượng cuộc gọi thông qua công nghệ Call Clarity hỗ trợ bởi AI. Mỗi bên tai nghe được trang bị micro MEMS kép, giúp lọc bỏ tiếng ồn nền và tập trung vào giọng nói của người dùng trong dải tần từ 100 Hz đến 10 kHz.

Về độ bền, Accentum Clip đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP54, phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời hoặc tập luyện cường độ cao mà không lo ngại mồ hôi hay mưa nhẹ.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Loại driver Dynamic 12mm Dải tần đáp ứng 20 Hz – 40 kHz Codec hỗ trợ LDAC, Bluetooth 6.0 Thời lượng pin 9 giờ (tai nghe) + 27 giờ (hộp sạc) Chống nước IP54 Công nghệ mic Dual MEMS (mỗi bên), AI Call Clarity

Sennheiser Accentum Clip dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào cuối tháng 7/2026. Với sự kết hợp giữa uy tín thương hiệu âm thanh Đức và những cải tiến về thiết kế công thái học, đây hứa hẹn là đối thủ nặng ký trong phân khúc tai nghe thể thao và lifestyle cao cấp.