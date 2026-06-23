Serena Williams chính thức trở lại đánh đơn tại Wimbledon 2026 Ban tổ chức Wimbledon xác nhận Serena Williams nhận suất đặc cách cuối cùng ở nội dung đơn nữ. Ở tuổi 44, huyền thoại người Mỹ sẽ tái xuất All England Club trong cả hai nội dung đơn và đôi.

Sau nhiều ngày chờ đợi và đồn đoán, thế giới quần vợt đã nhận được lời xác nhận chính thức: Serena Williams sẽ trở lại thi đấu đơn nữ tại Wimbledon 2026. Đây là cột mốc đánh dấu sự tái xuất của một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử sau gần 4 năm vắng bóng trên bản đồ đơn nữ chuyên nghiệp.

Ban tổ chức Wimbledon thông báo Serena đã nhận suất đặc cách (wildcard) cuối cùng ở nội dung đơn nữ. Quyết định này đồng nghĩa với việc tay vợt 44 tuổi sẽ tham gia tranh tài ở cả hai mặt trận, sau khi đã được trao suất đặc cách đánh đôi cùng chị gái Venus Williams trước đó.

Serena Williams đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau gần 4 năm nghỉ thi đấu chuyên nghiệp.

Hành trình từ "tiến hóa" đến tái xuất

Lần cuối cùng người hâm mộ chứng kiến Serena thi đấu một trận đơn chuyên nghiệp là tại vòng 3 US Open 2022, nơi cô nhận thất bại trước Ajla Tomljanovic. Thời điểm đó, thay vì dùng từ "giải nghệ", Serena chia sẻ cô đang thực hiện một cuộc "tiến hóa" để bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Sau khi chào đón con gái thứ hai vào năm 2023, Serena gần như rời xa các giải đấu đỉnh cao để tập trung cho gia đình.

Sự trở lại lần này không hề dễ dàng. Trước khi gật đầu với suất đặc cách đơn nữ, Serena đã trải qua giai đoạn cân nhắc kỹ lưỡng. Sau những màn trình diễn tại Berlin Open ở nội dung đôi, chính cô cũng từng đặt câu hỏi về khả năng sẵn sàng của cơ thể cho cường độ khắc nghiệt của nội dung đơn.

Di sản tại All England Club

Wimbledon không chỉ là một giải đấu, đó là thánh đường nơi Serena Williams đã xây dựng nên đế chế của mình. Với 7 chức vô địch đơn nữ (vào các năm 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 và 2016) cùng 6 danh hiệu đôi nữ, mặt sân cỏ tại London chính là nơi chứng kiến những khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp của cô.

Wimbledon luôn là giải đấu mà Serena Williams mang tới những màn trình diễn xuất sắc nhất.

Ngoài các danh hiệu Grand Slam, Serena còn từng thâu tóm cả Huy chương Vàng đơn và đôi tại Olympic London 2012 cũng trên chính những thảm cỏ này. Sự am hiểu về mặt sân và bản lĩnh của một nhà vô địch 23 Grand Slam là vũ khí lớn nhất của cô trong lần trở lại này.

Thử thách cực đại về thể trạng và thứ hạng

Dù sở hữu bản lý lịch vô tiền khoáng hậu, Serena Williams đang phải đối mặt với những rào cản thực tế. Ở tuổi 44 và sau thời gian dài không thi đấu đơn, thể lực là dấu hỏi lớn nhất. Các trận đấu đôi gần đây tại Queen's Club và Berlin Open cho thấy cảm giác bóng của cô vẫn còn đó, nhưng khả năng bao sân trong một trận đấu đơn kéo dài 3 set là thử thách hoàn toàn khác.

Serena sẽ vừa thi đấu nội dung đơn, vừa đánh đôi với người chị Venus.

Do hiện tại không có thứ hạng trên BXH WTA, Serena sẽ bước vào lễ bốc thăm với tư cách là một tay vợt không xếp hạng hạt giống. Điều này dẫn đến kịch bản cô có thể phải chạm trán những đối thủ đang ở đỉnh cao phong độ như Iga Swiatek hay Aryna Sabalenka ngay tại vòng 1 hoặc vòng 2.

Tuy nhiên, với những người yêu mến quần vợt, việc được thấy cái tên Serena Williams xuất hiện trên bảng điện tử tại Wimbledon đã là một chiến thắng. Lễ bốc thăm phân nhánh đơn nữ sẽ diễn ra vào thứ Sáu tới, lúc đó đối thủ đầu tiên trên hành trình tìm lại ánh hào quang của Serena sẽ chính thức lộ diện.