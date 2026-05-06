Serena Williams gây tranh cãi với trang phục phối vàng bạc tại Met Gala Huyền thoại quần vợt Serena Williams trở thành tâm điểm chú ý tại Met Gala khi diện thiết kế bạc phối phụ kiện vàng của Marc Jacobs, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Huyền thoại quần vợt Serena Williams vừa trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện Met Gala diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. Ở tuổi 44, tay vợt sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình bên ngoài sân đấu chuyên nghiệp.

Thiết kế của Marc Jacobs và sự kết hợp phụ kiện gây tranh cãi

Tại sự kiện được ví như "Oscar của giới thời trang", Serena Williams lựa chọn một chiếc váy bạc lấp lánh được thiết kế riêng bởi Marc Jacobs. Bộ trang phục mang phong cách kiến trúc với kiểu dáng lệch vai, phần hông độn tạo khối và đuôi váy nhăn độc đáo. Điểm nhấn đặc biệt là chi tiết dây leo màu vàng chạy dọc theo đôi chân của tay vợt.

Trang phục táo bạo gây tranh cãi của Serena Williams

Phản ứng trái chiều từ giới mộ điệu

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, cộng đồng mạng đã nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi về sự kết hợp màu sắc này. Trên nền tảng X, nhiều người hâm mộ thời trang bày tỏ sự không hài lòng khi phối hai tông màu kim loại là vàng và bạc cùng lúc. Một số ý kiến thậm chí gọi đây là một "thảm họa thời trang" vì quy tắc phối màu không đồng nhất.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng 24 giờ Serena vấp phải những bình luận tiêu cực về phong cách. Trước đó, tại bữa tiệc tiền Met Gala do Anna Wintour tổ chức, cô cũng gây xôn xao với chiếc váy đỏ đính sequin có thiết kế xẻ táo bạo ở hai bên hông.

Sự hiện diện của các ngôi sao thể thao hàng đầu

Dù vấp phải tranh cãi, sự hiện diện của chị em nhà Williams tại Met Gala vẫn khẳng định vị thế của các vận động viên trong làng văn hóa đại chúng. Trong khi Serena thu hút ống kính bằng sự táo bạo, chị gái Venus Williams lại xuất hiện đầy quyền lực với vai trò đồng chủ trì sự kiện năm nay.

Bên cạnh gia đình Williams, thảm đỏ Met Gala còn chào đón nhiều gương mặt đình đám khác của làng thể thao thế giới như vận động viên Olympic Eileen Gu, tay vợt Naomi Osaka và ngôi sao bóng rổ WNBA Paige Bueckers. Sự kiện gây quỹ thường niên này tiếp tục là nơi giao thoa mạnh mẽ giữa thể thao đỉnh cao và nghệ thuật thiết kế cao cấp.