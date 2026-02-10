Serena Williams sẵn sàng tái xuất ở tuổi 44: Tham vọng phá kỷ lục Grand Slam Huyền thoại Serena Williams vừa hoàn tất các yêu cầu pháp lý của ITIA để đủ điều kiện thi đấu từ ngày 22/2/2026, mở đường cho màn tái xuất lịch sử tại WTA Tour.

Làng quần vợt thế giới đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi Serena Williams chính thức hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Ở tuổi 44, sau hơn ba năm rời xa sân đấu kể từ US Open 2022, tay vợt nữ vĩ đại nhất kỷ nguyên mở đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu còn dang dở: san bằng và vượt qua kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam của Margaret Court.

Tín hiệu pháp lý cho màn tái xuất tại WTA Tour

Theo dữ liệu từ Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA), Serena Williams đã được đưa vào danh sách đủ điều kiện thi đấu kể từ ngày 22/2/2026. Đây là kết quả sau khi cô hoàn thành chương trình kiểm tra doping bắt buộc kéo dài sáu tháng dành cho các vận động viên muốn quay trở lại hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

Nhiều dấu hiệu cho thấy, ngôi sao quần vợt Serena trở lại tennis chuyên nghiệp

Đáng chú ý, vào tháng 8/2025, Serena từng phủ nhận các tin đồn tái xuất khi thông tin cô đăng ký vào nhóm giám sát doping bị rò rỉ. Tuy nhiên, việc duy trì quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt nửa năm qua cho thấy đây là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn thay vì chỉ là những suy đoán nhất thời của dư luận.

Nỗ lực chinh phục cột mốc 24 Grand Slam

Kể từ khi tuyên bố "tiến hóa" khỏi quần vợt sau thất bại tại vòng ba US Open 2022, Serena chưa bao giờ chính thức dùng từ "giải nghệ". Với 23 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, việc chỉ kém kỷ lục mọi thời đại của Margaret Court đúng một danh hiệu dường như vẫn là động lực âm thầm thúc đẩy tay vợt người Mỹ trở lại sân tập.

Việc thi đấu đỉnh cao ở tuổi 45 là thách thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quần vợt nữ hiện đại. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định với nền tảng thể lực đặc biệt và kinh nghiệm dày dạn, Serena hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu chọn lọc các giải đấu phù hợp để tích lũy điểm số và cảm giác bóng.

Cuộc đua di sản song hành cùng Novak Djokovic

Sự trở lại tiềm năng của Serena tạo nên một kịch bản thú vị khi đặt cạnh Novak Djokovic. Ở tuổi 38, tay vợt người Serbia đang sở hữu 24 Grand Slam và vẫn đang tích cực tìm kiếm danh hiệu thứ 25 để độc chiếm ngôi vị số một lịch sử quần vợt thế giới (tính cả nam và nữ).

Djokovic đang sở hữu 24 danh hiệu lớn, và anh hướng tới Grand Slam thứ 25

Bên cạnh đó, cảm hứng từ người chị Venus Williams cũng đóng vai trò quan trọng. Venus vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 45 và vừa góp mặt tại Australian Open 2026. Sự hiện diện của chị gái trên sân đấu được xem là chất xúc tác tinh thần lớn nhất để Serena quyết định xỏ giày trở lại.

Venus 45 tuổi vẫn trở lại chơi tennis chuyên nghiệp, đây là động lực lớn cho cô em Serena

Hiện tại, phía Serena Williams vẫn chưa công bố lịch trình thi đấu cụ thể cho mùa giải 2026. Tuy nhiên, với việc đã vượt qua rào cản pháp lý từ ITIA, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của huyền thoại này tại các giải đấu sân cỏ hoặc sân cứng trong thời gian tới.