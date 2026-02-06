Serena Williams tái xuất sau 4 năm và bi kịch võ sĩ MMA bị gấu vồ tử vong

Thế giới thể thao chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược trong tuần qua, từ sự trở lại đầy bất ngờ của huyền thoại quần vợt Serena Williams đến vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của một võ sĩ MMA nghiệp dư tại khu khai thác uranium ở Canada.

Serena Williams tái xuất tại mùa giải sân cỏ 2026

Nữ huyền thoại quần vợt Mỹ Serena Williams vừa chính thức xác nhận sẽ trở lại thi đấu chuyên nghiệp tại giải Queen's Club Championships diễn ra từ ngày 8/6 đến 14/6/2026 tại London. Đây là lần tái xuất đầu tiên của tay vợt 44 tuổi kể từ sau giải Mỹ Mở rộng 2022, chấm dứt gần 4 năm vắng bóng trên các sân đấu đỉnh cao.

Chủ nhân của 23 danh hiệu Grand Slam đơn nữ sẽ tham dự nội dung đôi nữ thông qua suất đặc cách. Serena Williams dự kiến đánh cặp cùng tài năng trẻ 19 tuổi người Canada, Victoria Mboko. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho biết Wimbledon đang cân nhắc trao suất đặc cách cho Serena tại nội dung đơn nữ. Ngoài ra, tờ BILD tiết lộ cô cũng có kế hoạch tham dự giải sân cỏ tại Berlin từ ngày 15/6 đến 21/6 để chuẩn bị tốt nhất cho Grand Slam tại London, nơi cô từng 7 lần lên ngôi vô địch.

Bi kịch võ sĩ MMA bị gấu tấn công tử vong

Làng võ thuật hỗn hợp (MMA) vừa đón nhận tin buồn khi Hrishikesh Koloth, võ sĩ nghiệp dư 27 tuổi người Ấn Độ, đã tử vong sau một vụ tấn công của gấu đen. Sự việc xảy ra vào ngày 8/5/2026 tại một khu khai thác uranium xa xôi thuộc Saskatchewan, Canada, nơi Koloth đang làm việc với vai trò kỹ thuật viên hợp đồng.

Dù một đồng nghiệp đã kịp thời bắn hạ con vật ngay sau đó, nhưng Koloth đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Chia sẻ với truyền thông, anh trai của võ sĩ là Arjun Koloth bày tỏ mong muốn mọi người nhớ đến Hrishikesh như một chiến binh dũng cảm với tâm hồn rực lửa, người luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi đam mê võ thuật.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Netflix Sports, Rafael Nadal đã gây bất ngờ khi không điền tên kình địch thân thiết Roger Federer vào danh sách 10 vận động viên vĩ đại nhất lịch sử theo quan điểm cá nhân. Dù Federer luôn được coi là biểu tượng của làng quần vợt, Nadal lại lựa chọn những gương mặt tiêu biểu khác từ nhiều môn thể thao khác nhau.

Nadal bất ngờ không xếp Federer vào danh sách 10 VĐV vĩ đại nhất lịch sử

Cụ thể, danh sách của tay vợt người Tây Ban Nha bao gồm: Michael Jordan (Bóng rổ), Jack Nicklaus, Tiger Woods (Golf), Novak Djokovic (Quần vợt), Muhammad Ali (Boxing), Michael Schumacher (Đua xe F1), Usain Bolt (Điền kinh), Michael Phelps (Bơi lội), cùng hai huyền thoại bóng đá Diego Maradona và Pele.

Cập nhật tin tức boxing và quần vợt quốc tế

Tại Anh, nhà cựu vô địch thế giới Duke McKenzie đã đưa ra lời cảnh báo cho Tyson Fury về việc lựa chọn đối thủ khởi động trước trận gặp Anthony Joshua. McKenzie cho rằng Fury nên tránh đối đầu với Andy Ruiz vì phong cách thi đấu gây áp lực liên tục của võ sĩ này không phù hợp cho một trận đấu chuẩn bị chiến thuật.

Trong khi đó, tay vợt người Philippines Alex Eala tiếp tục gặp khó khăn sau thất bại tại Roland Garros. Tại giải Birmingham Open, Eala cùng đồng đội Nikola Bartunkova đã để thua cặp hạt giống số 2 Harriet Dart và Maia Lumsden với tỷ số 1-2 (4-6, 6-2, 9-11) ở nội dung đánh đôi, đánh dấu một giai đoạn thi đấu không ổn định của tài năng trẻ này.