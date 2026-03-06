Serena Williams và Eugenie Bouchard đồng loạt tái xuất tại Wimbledon 2026 Huyền thoại Serena Williams chính thức rút lại quyết định giải nghệ để trở lại sân cỏ nước Anh cùng mỹ nhân Eugenie Bouchard tại Wimbledon 2026.

Thánh địa quần vợt All England Club đang chuẩn bị đón nhận một đợt sóng truyền thông lớn khi huyền thoại Serena Williams và cựu á quân Eugenie Bouchard xác nhận tái xuất tại London mùa hè này. Sự trở lại của hai biểu tượng quần vợt với những vai trò khác nhau hứa hẹn mang đến sức hấp dẫn đặc biệt cho mùa giải sân cỏ 2026.

Hai sự trở lại với tennis đáng được chờ đợi trong thời gian tới

Serena Williams và màn tái xuất chấn động ở tuổi 44

Bốn năm sau khi nói lời chia tay đầy cảm xúc tại US Open 2022, Serena Williams đã khiến giới mộ điệu sững sờ khi quyết định trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Ở tuổi 44, tay vợt sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam cho thấy khát khao chinh phục thảm cỏ xanh vẫn chưa hề lụi tàn.

Cụ thể, Serena đã nhận suất đặc cách (wildcard) để tham dự nội dung đánh đôi tại giải khởi động sân cỏ Queen’s Club tại London. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để cô hướng tới Wimbledon. Trong lần trở lại này, cô dự kiến sẽ đánh cặp cùng tài năng trẻ người Canada, Victoria Mboko.

Serena trở lại với quần vợt sau khi giảm được 18kg

Đáng chú ý, Serena đã chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc cho màn tái xuất khi giảm thành công khoảng 18kg nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt. "Sân cỏ đã mang lại cho tôi những ký ức ý nghĩa nhất. Tôi vô cùng phấn khích khi được trở lại thi đấu trên một trong những sân khấu mang tính biểu tượng nhất thế giới", Serena chia sẻ. Hiện người hâm mộ đang mong chờ kịch bản cô sẽ kết hợp cùng chị gái Venus Williams tại các giải đấu sắp tới.

Eugenie Bouchard tái ngộ Wimbledon với vai trò kép

Đúng 12 năm sau khi lọt vào trận chung kết Wimbledon 2014, "búp bê" quần vợt Eugenie Bouchard cũng đánh dấu sự trở lại nước Anh. Dù đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 7 năm ngoái, mỹ nhân 32 tuổi vẫn nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ ban tổ chức.

Tại mùa giải năm nay, Bouchard sẽ tham gia giải đấu biểu diễn dành cho các cựu tay vợt xuất sắc. Đây là cơ hội để khán giả London một lần nữa chứng kiến những bước chạy của mỹ nhân người Canada trên mặt sân sở trường.

Bouchard sẽ vừa làm bình luận viên vừa thi đấu giải biểu diễn ở Wimbledon 2026

Bên cạnh việc cầm vợt, Bouchard sẽ đảm nhận vai trò bình luận viên cho nhà đài BBC. Với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự duyên dáng trước ống kính, cô được kỳ vọng sẽ mang đến những phân tích sâu sắc cho người xem. Dù không còn thi đấu đỉnh cao ở WTA, Bouchard vẫn duy trì phong độ thể thao ấn tượng khi đang nằm trong top 10 thế giới của môn pickleball nội dung đơn.

Sự hiện diện của cả Serena Williams và Eugenie Bouchard không chỉ mang tính chất chuyên môn mà còn là cú hích thương mại cực lớn cho Wimbledon 2026. Những câu chuyện tái xuất đầy cảm hứng này đang thổi luồng sinh khí mới vào làng quần vợt thế giới, kết nối giữa những giá trị lịch sử và sức hút hiện đại.