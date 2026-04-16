Seres nhận bằng sáng chế nhà vệ sinh ẩn dưới ghế ngồi cho xe điện Aito Hãng xe Trung Quốc Seres vừa được cấp bằng sáng chế cho hệ thống nhà vệ sinh tích hợp dưới ghế ngồi, hứa hẹn tối ưu diện tích và giải quyết nhu cầu cá nhân trên các dòng xe điện.

Hãng Seres, đơn vị sở hữu thương hiệu xe điện Aito, đã chính thức nhận bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp cho hệ thống nhà vệ sinh tích hợp trực tiếp trên ô tô. Theo thông tin từ Sanyan Tech, bằng sáng chế mang số hiệu CN224104011U này được nộp vào ngày 22/04/2025 và chính thức được phê duyệt vào ngày 10/04/2026.

Cơ chế hoạt động của nhà vệ sinh dạng ngăn kéo

Thiết bị này được thiết kế dựa trên cấu trúc của một chiếc ngăn kéo thông minh. Cụ thể, hệ thống bao gồm thân nhà vệ sinh chính và một cụm ray trượt. Cụm ray này có một phần cố định lắp ở phía trên thân nhà vệ sinh và một phần trượt kết nối trực tiếp với ghế xe.

Khi có nhu cầu sử dụng, người dùng có thể kéo nhà vệ sinh ra từ bên dưới ghế ngồi. Sau khi sử dụng xong, thiết bị được đẩy trở lại vị trí cũ để ẩn đi hoàn toàn, giúp tiết kiệm tối đa không gian nội thất. Đây là một nỗ lực nhằm tận dụng các khoảng trống nhỏ hẹp trên các dòng xe năng lượng mới (NEV), vốn thường bị chiếm dụng bởi hệ thống pin dưới gầm xe.

Sự khác biệt so với các giải pháp hiện nay

Trước Seres, thương hiệu Polestone cũng từng giới thiệu ý tưởng vệ sinh trên xe. Tuy nhiên, giải pháp của Polestone thực chất là một bộ vòng ghế vệ sinh di động được cất trong hộp chứa đồ trung tâm và yêu cầu sử dụng kèm túi nhựa dùng một lần. Ngược lại, thiết kế của Seres mang tính tích hợp cao hơn, đạt được sự vô hình hoàn toàn trong cabin và được đánh giá là giải pháp thực tế nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Giải pháp nhà vệ sinh trong xe hơi của Polestone

Những thách thức trong việc thương mại hóa

Dù ý tưởng này gây xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội, việc đưa vào sản xuất hàng loạt vẫn đối mặt với nhiều trở ngại lớn. Về mặt kỹ thuật, các kỹ sư phải giải quyết bài toán bố trí đường ống thoát nước và ngăn chứa chất thải trong không gian khung gầm vốn đã rất chật chội của xe điện. Bên cạnh đó, việc đảm bảo độ bền cho ray trượt và khả năng bịt kín tuyệt đối để ngăn mùi là những yêu cầu cực kỳ khắt khe.

Ngoài ra, rào cản tâm lý của người dùng cũng là một vấn đề quan trọng. Việc sử dụng nhà vệ sinh ngay trong không gian kín của ô tô có thể khiến nhiều khách hàng cảm thấy e ngại. Do đó, thiết kế này nhiều khả năng sẽ chỉ xuất hiện dưới dạng tùy chọn cá nhân hóa thay vì là trang bị tiêu chuẩn.

Động thái đăng ký bằng sáng chế mới diễn ra trong bối cảnh doanh số của dòng SUV đầu bảng Aito M9 đang có dấu hiệu chững lại. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Aito đã giao 11.345 chiếc M9 trong tháng gần nhất, giảm 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Huawei và Seres dự kiến sẽ sớm ra mắt bản cập nhật cho M9 để cải thiện nhu cầu thị trường.