Sergio Aguero thúc giục Man City phá két chiêu mộ Elliot Anderson trước sự dòm ngó của Man Utd Huyền thoại Sergio Aguero khẳng định Elliot Anderson là sự thay thế lý tưởng cho Bernardo Silva tại Man City, trong khi Man Utd cũng coi đây là mục tiêu số một.

Cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson đang trở thành tâm điểm mới tại thành Manchester khi cả Manchester City và Manchester United đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiền vệ thuộc biên chế Nottingham Forest. Mới đây, huyền thoại Sergio Aguero đã lên tiếng thúc giục đội bóng cũ quyết liệt hơn trong thương vụ này.

Aguero ủng hộ Man City theo đuổi Anderson.

Nhãn quan của Aguero và bài toán hậu Bernardo Silva

Chia sẻ với Stake, Sergio Aguero không ngần ngại dành những lời có cánh cho Elliot Anderson. Theo "El Kun", tiền vệ này sở hữu những tố chất mà Pep Guardiola cực kỳ ưa thích ở một cầu thủ trung tâm. "Cậu ấy là mẫu cầu thủ box-to-box rất hoàn thiện, người có khả năng thu hồi bóng và hỗ trợ tổ chức lối chơi. Cậu ấy bao quát rất nhiều không gian trên sân," Aguero phân tích.

Đáng chú ý, Aguero tin rằng Anderson có thể là lời giải cho khoảng trống mà Bernardo Silva để lại nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha rời Etihad. Dù hai cầu thủ có phong cách khác biệt, khả năng hoạt động cường độ cao của Anderson được kỳ vọng sẽ duy trì sự cân bằng cho hệ thống của Man City.

Kế hoạch tái thiết trị giá 200 triệu bảng của Man City

Các báo cáo chuyển nhượng chỉ ra rằng Man City không chỉ dừng lại ở Anderson. Đội chủ sân Etihad đang cân nhắc một kế hoạch đầy tham vọng khi muốn đưa cả Sandro Tonali về cùng lúc. Tổng chi phí cho gói nâng cấp tuyến giữa này dự kiến sẽ vượt ngưỡng 200 triệu bảng Anh.

Để cân bằng ngân sách và tuân thủ các quy định tài chính, Man City sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez và cả Savinho. Đây là bước đi táo bạo cho thấy quyết tâm làm mới đội hình của Pep Guardiola sau những mùa giải thống trị.

Man Utd và tham vọng đá cặp cùng Kobbie Mainoo

Phía bên kia thành phố, Manchester United cũng coi Elliot Anderson là ưu tiên hàng đầu. Theo The Athletic, Quỷ đỏ muốn xây dựng một trục giữa tương lai với sự kết hợp giữa Anderson và tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Trong bối cảnh Casemiro chắc chắn ra đi vào cuối tháng 6 và Manuel Ugarte không còn nằm trong kế hoạch, Anderson trở thành mục tiêu "phải thắng" của đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford.

Dù Man Utd được cho là sắp hoàn tất việc ký hợp đồng với Ederson từ Atalanta, sự khao khát dành cho ngôi sao của Nottingham Forest vẫn không hề giảm sút. Họ cần một cầu thủ có khả năng kéo bóng và tranh chấp mạnh mẽ để giải phóng cho Mainoo dâng cao.

Rào cản từ Nottingham Forest: Kỷ lục 105 triệu bảng

Thách thức lớn nhất cho cả hai đại gia Manchester chính là thái độ cứng rắn từ Nottingham Forest. Đội bóng này vừa từ chối lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng từ phía Man City. Forest được cho là muốn nhận về con số vượt qua kỷ lục 105 triệu bảng mà Arsenal từng chi cho Declan Rice vào năm 2023.

Sự tự tin của Nottingham Forest hoàn toàn có cơ sở dựa trên phong độ chói sáng và tiềm năng phát triển vượt bậc của Anderson. Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến sự lạm phát giá trị của các tiền vệ trung tâm chất lượng, và Anderson đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ nội đắt giá nhất lịch sử Premier League.