Serie A đứng trước nguy cơ sạch bóng đại diện tại Champions League sau 22 năm Thất bại chấn động của Inter Milan trước Bodo/Glimt đẩy bóng đá Ý vào cuộc khủng hoảng diện rộng, đe dọa chuỗi 22 năm liên tiếp góp mặt tại vòng knock-out.

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04, bóng đá Ý đang đứng trước viễn cảnh đen tối khi có thể không còn bất kỳ đại diện nào góp mặt tại vòng 16 đội Champions League. Thất bại gây sốc của Inter Milan trước Bodo/Glimt mới đây đã gióng lên hồi chuông báo động cho toàn bộ nền bóng đá Serie A.

Cú sốc tại San Siro và sự sụp đổ của Inter Milan

Inter Milan vừa nhận thất bại bẽ bàng 1-2 ngay tại thánh địa San Siro trước đối thủ Bodo/Glimt, qua đó chính thức bị loại với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt trận. Kết quả này đánh dấu một cột mốc buồn: lần đầu tiên gã khổng lồ thành Milan bị hất cẳng khỏi Champions League bởi một đội bóng nằm ngoài top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Inter thua sốc trước Bodo/Glimt.

Sự hiện diện của hai huyền thoại Ronaldo và Christian Vieri trên khán đài San Siro như một sự đối lập mang tính biểu tượng giữa quá khứ hào hùng và thực tại đầy cay đắng. Dù đang thống trị giải quốc nội và bỏ xa AC Milan tới 10 điểm, Inter vẫn không thể thể hiện được bản lĩnh khi bước ra sân chơi châu lục.

Hy vọng mong manh từ Juventus và Atalanta

Kể từ khi vòng knock-out 16 đội được áp dụng trở lại vào mùa giải 2003-04, Serie A luôn có ít nhất một đại diện góp mặt. Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đang hiện rõ khi các hy vọng còn lại là Juventus và Atalanta đều đang đứng trước những thách thức cực đại.

Juventus: Đang bị Galatasaray dẫn trước 5-2 ở lượt đi và cần một chiến thắng cách biệt 4 bàn trong trận lượt về tại Turin.

Đang bị Galatasaray dẫn trước 5-2 ở lượt đi và cần một chiến thắng cách biệt 4 bàn trong trận lượt về tại Turin. Atalanta: Để thua 0-2 trước Borussia Dortmund và buộc phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn trên sân nhà.

Nhà báo thể thao Daniele Verri nhận định thẳng thắn: "Đây là hồi chuông cảnh tỉnh lớn cho bóng đá Ý. Nếu tất cả đều bị loại, đó sẽ là một thảm họa toàn diện, một tai họa thực sự đối với các câu lạc bộ của chúng ta."

Khủng hoảng niềm tin lan rộng đến đội tuyển quốc gia

Thực trạng tại Champions League phản ánh trực tiếp sự sa sút của bóng đá Ý. Serie A đang chứng kiến cuộc "chảy máu" tài năng trầm trọng khi không giữ chân được các ngôi sao tốt nhất, dù Inter sở hữu quỹ lương và đội hình đắt giá hơn hẳn những đối thủ như Bodo/Glimt.

Cơn khủng hoảng cấp câu lạc bộ này đang gây áp lực trực tiếp lên đội tuyển quốc gia. Tuyển Ý, nhà vô địch World Cup 2006, sẽ phải bước vào loạt trận play-off sinh tử vào tháng 3 tới để tránh viễn cảnh vắng mặt ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp. Một giai đoạn thực sự giông bão đang bủa vây nền bóng đá xứ sở hình chiếc ủng.