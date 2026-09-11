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Sevilla 1-0 Valencia: Sevilla giành chiến thắng

Văn Thể11/09/2026 21:17

Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 7 điểm, trong khi Valencia chìm sâu ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm trước trận đấu lúc 02h00.

Sevilla1 - 0ValenciaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sevilla tiếp đón Valencia.

  • 12'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 40% - 60% Valencia; phạm lỗi 0 - 1.

  • 24'Thay người

    Phút 24' (Valencia): Iker Córdoba vào sân thay César Tárrega Requeni.

  • 24'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 30% - 70% Valencia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Ryunosuke Sato (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 38% - 62% Valencia, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Valencia ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 41% - 59% Valencia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Valencia): Pablo Maffeo vào sân thay Arnau Martínez López.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Ryunosuke Sato.

  • 62'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 47% - 53% Valencia, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Isaac Romero.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Sevilla): Chidera Ejuke vào sân thay Miguel Sierra.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Chidera Ejuke (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sevilla): Giorgi Kochorashvili vào sân thay Youssouf Fofana.

  • 74'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Valencia, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 3.

  • 81'BÀN THẮNG! Sevilla (1-0)

    Phút 81': Juan Antonio Iglesias Sánchez (Sevilla) lập công (kiến tạo: Giorgi Kochorashvili). Tỷ số: 1 - 0.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Valencia): Hugo Duro vào sân thay Javi Guerra.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay José Gayà.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Sevilla): Jon Guridi vào sân thay Lucas Stassin.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Sevilla): Julio Diaz vào sân thay Felix Correia.

  • 86'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Valencia, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Pablo Maffeo (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Sevilla 1-0 Valencia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:06 12/09/2026

Đội hình chính thức
Sevilla
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis García
Valencia
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carlos Corberán
1
Vlachodimos
2
Juan Iglesias
5
Andrés Castrín
4
Kike Salas
17
G. Suazo
30
M. Sierra
6
L. Agoumé
24
Y. Fofana
20
Félix Correia
19
L. Stassin
16
Isaac
1
Dimitrievski
22
Arnau Martínez
18
Pepelu
5
César Tárrega
14
José Gayà
27
David Otorbi
15
A. Dieng
23
F. Ugrinic
39
R. Sato
8
Javi Guerra
7
A. Danjuma
Dự bị
Sevilla
22 José Ángel Carmona14 Manu Bueno3 Julio Díaz del Romo21 C. Ejuke10 Peque Fernández7 Alfon González13 Fran González18 Jon Guridi8 Kochorashvili
Valencia
36 Iker Córdoba9 Hugo Duro38 Jaume Durá10 H. Elliott24 Pablo Maffeo33 Aaron Mayol29 Alex Panach19 Dani Raba21 Jesús Vázquez
Cập nhật đội hình lúc 01:35 12/09/2026
SevillaThống kêValencia
46%
Kiểm soát bóng
54%
13
Dứt điểm
3
4
Trúng đích
0
6
Phạt góc
4
8
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Juan Iglesias
Juan Iglesias
Sevilla
1 bàn
G. Kochorashvili
Kochorashvili
Sevilla
1 kiến tạo · điểm 7.2
Kike Salas
Kike Salas
Sevilla
Điểm 7.81
G. Suazo
G. Suazo
Sevilla
Điểm 7.79
Andrés Castrín
Andrés Castrín
Sevilla
Điểm 7.43

Trận so tài giữa Sevilla và Valencia diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/09/2026 trong bối cảnh hai câu lạc bộ đang ở hai thái cực trái ngược trên bảng xếp hạng. Sevilla đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi nắm giữ vị trí thứ 6 cùng 7 điểm tích lũy. Trong khi đó, Valencia đối diện áp lực nặng nề khi đứng ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm sau những màn trình diễn mở màn.

Sevilla bám sát nhóm dẫn đầu nhờ phong độ khởi sắc

Sevilla bước vào trận đấu sắp tới với tinh thần hưng phấn nhờ sự ổn định trong giai đoạn vừa qua. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ đang sở hữu mạch 2 trận toàn thắng liên tiếp gần đây.

Thành tích giành 7 điểm giúp Sevilla đứng vững ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời duy trì áp lực bám đuổi quyết liệt với các đối thủ thuộc nhóm dự cúp châu lục. Sự tự tin cùng nhịp độ thi đấu lên cao là điểm tựa lớn để Sevilla tiếp tục hướng tới kết quả thuận lợi.

Valencia chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Valencia đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải vô cùng nan giải. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Với việc chỉ có 1 điểm ít ỏi, Valencia đang xếp ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Phong độ sa sút khiến đoàn quân áo trắng gặp muôn vàn khó khăn, buộc họ phải nỗ lực tối đa để tìm lại cảm giác thi đấu tích cực trước khi bị nhóm phía trên bỏ xa.

Cán cân đối đầu ủng hộ đội khách

Dù đang lép vế về phong độ lẫn thứ hạng, Valencia lại nắm giữ lợi thế đáng kể về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Sevilla chưa giành được chiến thắng nào, khi phải nhận 3 trận hòa và 2 trận thua trước Valencia.

Thống kê bất bại này cho thấy Valencia luôn là thử thách nan giải đối với Sevilla, bất chấp tương quan thứ hạng giữa hai câu lạc bộ ở từng giai đoạn.

Nhận định cục diện trận đấu

Màn đọ sức vào lúc 02h00 ngày 12/09/2026 là cuộc chạm trán giữa một bên có phong độ bay bổng và một bên sở hữu điểm tựa đối đầu vững chắc. Sevilla đang chiếm ưu thế lớn nhờ đà hưng phấn từ 2 trận thắng liên tiếp để củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bản lĩnh từ thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ sẽ là cơ sở để Valencia nỗ lực ngăn chặn bước tiến của đối thủ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sevilla · 0 thắng3 hòaValencia · 2 thắng
22/03/2026
Sevilla
0 - 2
Valencia
VAL
07/12/2025
Valencia
1 - 1
Sevilla
Hòa
12/04/2025
Valencia
1 - 0
Sevilla
VAL
12/01/2025
Sevilla
1 - 1
Valencia
Hòa
18/02/2024
Valencia
0 - 0
Sevilla
Hòa
Sevilla
5 trận gần nhất
HBTTB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
6
Thủng lưới
Valencia
5 trận gần nhất
BBBHB
4
Trận
0-1-3
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona4400+1512TTTT
2Alaves4310+710TTHT
3Real Madrid4301+79BTTT
5Deportivo La Coruna4220+38TTHH
6Sevilla4211+17HBTT
7Atletico Madrid4211+17BTHT
19Elche4013-71BBBH
20Valencia4013-81BBBH
Tình hình lực lượng
Sevilla
A. Sangante (Red Card)
R. Vargas (Knee Injury)
A. Sangante (Red Card)
R. Vargas (Knee Injury)
Valencia
S. Canos (Knee Injury)
J. Copete (Ankle Injury)
M. Diakhaby (Muscle Injury)
D. Foulquier (Injury)
D. Lopez (Knee Injury)
L. Rioja (Injury)
G. Rodriguez (Muscle Injury)
U. Sadiq (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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