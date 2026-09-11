Sevilla 1-0 Valencia: Sevilla giành chiến thắng
Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 7 điểm, trong khi Valencia chìm sâu ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm trước trận đấu lúc 02h00.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sevilla tiếp đón Valencia.
- 12'Valencia ép sân
Cầm bóng: Sevilla 40% - 60% Valencia; phạm lỗi 0 - 1.
- 24'Thay người
Phút 24' (Valencia): Iker Córdoba vào sân thay César Tárrega Requeni.
- 24'Valencia ép sân
Cầm bóng: Sevilla 30% - 70% Valencia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Ryunosuke Sato (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'Valencia ép sân
Cầm bóng: Sevilla 38% - 62% Valencia, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Valencia ép sân
Cầm bóng: Sevilla 41% - 59% Valencia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6.
- 62'Thay người
Phút 62' (Valencia): Pablo Maffeo vào sân thay Arnau Martínez López.
- 62'Thay người
Phút 62' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Ryunosuke Sato.
- 62'Sevilla ép sân
Cầm bóng: Sevilla 47% - 53% Valencia, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.
- 63'Thay người
Phút 63' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Isaac Romero.
- 63'Thay người
Phút 63' (Sevilla): Chidera Ejuke vào sân thay Miguel Sierra.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Chidera Ejuke (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thay người
Phút 71' (Sevilla): Giorgi Kochorashvili vào sân thay Youssouf Fofana.
- 74'Sevilla ép sân
Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Valencia, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 3.
- 81'BÀN THẮNG! Sevilla (1-0)
Phút 81': Juan Antonio Iglesias Sánchez (Sevilla) lập công (kiến tạo: Giorgi Kochorashvili). Tỷ số: 1 - 0.
- 83'Thay người
Phút 83' (Valencia): Hugo Duro vào sân thay Javi Guerra.
- 83'Thay người
Phút 83' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay José Gayà.
- 83'Thay người
Phút 83' (Sevilla): Jon Guridi vào sân thay Lucas Stassin.
- 83'Thay người
Phút 83' (Sevilla): Julio Diaz vào sân thay Felix Correia.
- 86'Sevilla ép sân
Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Valencia, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 3.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Pablo Maffeo (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Sevilla 1-0 Valencia
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 04:06 12/09/2026
Trận so tài giữa Sevilla và Valencia diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/09/2026 trong bối cảnh hai câu lạc bộ đang ở hai thái cực trái ngược trên bảng xếp hạng. Sevilla đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi nắm giữ vị trí thứ 6 cùng 7 điểm tích lũy. Trong khi đó, Valencia đối diện áp lực nặng nề khi đứng ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm sau những màn trình diễn mở màn.
Sevilla bám sát nhóm dẫn đầu nhờ phong độ khởi sắc
Sevilla bước vào trận đấu sắp tới với tinh thần hưng phấn nhờ sự ổn định trong giai đoạn vừa qua. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ đang sở hữu mạch 2 trận toàn thắng liên tiếp gần đây.
Thành tích giành 7 điểm giúp Sevilla đứng vững ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời duy trì áp lực bám đuổi quyết liệt với các đối thủ thuộc nhóm dự cúp châu lục. Sự tự tin cùng nhịp độ thi đấu lên cao là điểm tựa lớn để Sevilla tiếp tục hướng tới kết quả thuận lợi.
Valencia chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng
Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Valencia đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải vô cùng nan giải. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.
Với việc chỉ có 1 điểm ít ỏi, Valencia đang xếp ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Phong độ sa sút khiến đoàn quân áo trắng gặp muôn vàn khó khăn, buộc họ phải nỗ lực tối đa để tìm lại cảm giác thi đấu tích cực trước khi bị nhóm phía trên bỏ xa.
Cán cân đối đầu ủng hộ đội khách
Dù đang lép vế về phong độ lẫn thứ hạng, Valencia lại nắm giữ lợi thế đáng kể về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Sevilla chưa giành được chiến thắng nào, khi phải nhận 3 trận hòa và 2 trận thua trước Valencia.
Thống kê bất bại này cho thấy Valencia luôn là thử thách nan giải đối với Sevilla, bất chấp tương quan thứ hạng giữa hai câu lạc bộ ở từng giai đoạn.
Nhận định cục diện trận đấu
Màn đọ sức vào lúc 02h00 ngày 12/09/2026 là cuộc chạm trán giữa một bên có phong độ bay bổng và một bên sở hữu điểm tựa đối đầu vững chắc. Sevilla đang chiếm ưu thế lớn nhờ đà hưng phấn từ 2 trận thắng liên tiếp để củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bản lĩnh từ thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ sẽ là cơ sở để Valencia nỗ lực ngăn chặn bước tiến của đối thủ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)