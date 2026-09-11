Sevilla 1-0 Valencia: Sevilla giành chiến thắng Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 7 điểm, trong khi Valencia chìm sâu ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm trước trận đấu lúc 02h00.

Sevilla 1 - 0 Valencia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sevilla tiếp đón Valencia.

12' Valencia ép sân Cầm bóng: Sevilla 40% - 60% Valencia; phạm lỗi 0 - 1.

24' Thay người Phút 24' (Valencia): Iker Córdoba vào sân thay César Tárrega Requeni.

24' Valencia ép sân Cầm bóng: Sevilla 30% - 70% Valencia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

27' Thẻ vàng Phút 27': Ryunosuke Sato (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Valencia ép sân Cầm bóng: Sevilla 38% - 62% Valencia, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Valencia ép sân Cầm bóng: Sevilla 41% - 59% Valencia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6.

62' Thay người Phút 62' (Valencia): Pablo Maffeo vào sân thay Arnau Martínez López.

62' Thay người Phút 62' (Valencia): Harvey Elliott vào sân thay Ryunosuke Sato.

62' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 47% - 53% Valencia, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Isaac Romero.

63' Thay người Phút 63' (Sevilla): Chidera Ejuke vào sân thay Miguel Sierra.

67' Thẻ vàng Phút 67': Chidera Ejuke (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Sevilla): Giorgi Kochorashvili vào sân thay Youssouf Fofana.

74' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Valencia, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 3.

81' BÀN THẮNG! Sevilla (1-0) Phút 81': Juan Antonio Iglesias Sánchez (Sevilla) lập công (kiến tạo: Giorgi Kochorashvili). Tỷ số: 1 - 0.

83' Thay người Phút 83' (Valencia): Hugo Duro vào sân thay Javi Guerra.

83' Thay người Phút 83' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay José Gayà.

83' Thay người Phút 83' (Sevilla): Jon Guridi vào sân thay Lucas Stassin.

83' Thay người Phút 83' (Sevilla): Julio Diaz vào sân thay Felix Correia.

86' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Valencia, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 3.

88' Thẻ vàng Phút 88': Pablo Maffeo (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Sevilla 1-0 Valencia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:06 12/09/2026

Đội hình chính thức Sevilla Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis García Valencia Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carlos Corberán 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 30 M. Sierra 6 L. Agoumé 24 Y. Fofana 20 Félix Correia 19 L. Stassin 16 Isaac 1 Dimitrievski 22 Arnau Martínez 18 Pepelu 5 César Tárrega 14 José Gayà 27 David Otorbi 15 A. Dieng 23 F. Ugrinic 39 R. Sato 8 Javi Guerra 7 A. Danjuma Dự bị Sevilla 22 José Ángel Carmona 14 Manu Bueno 3 Julio Díaz del Romo 21 C. Ejuke 10 Peque Fernández 7 Alfon González 13 Fran González 18 Jon Guridi 8 Kochorashvili Valencia 36 Iker Córdoba 9 Hugo Duro 38 Jaume Durá 10 H. Elliott 24 Pablo Maffeo 33 Aaron Mayol 29 Alex Panach 19 Dani Raba 21 Jesús Vázquez Cập nhật đội hình lúc 01:35 12/09/2026

Sevilla Thống kê Valencia 46% Kiểm soát bóng 54% 13 Dứt điểm 3 4 Trúng đích 0 6 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Juan Iglesias Sevilla 1 bàn Kochorashvili Sevilla 1 kiến tạo · điểm 7.2 Kike Salas Sevilla Điểm 7.81 G. Suazo Sevilla Điểm 7.79 Andrés Castrín Sevilla Điểm 7.43

Trận so tài giữa Sevilla và Valencia diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/09/2026 trong bối cảnh hai câu lạc bộ đang ở hai thái cực trái ngược trên bảng xếp hạng. Sevilla đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi nắm giữ vị trí thứ 6 cùng 7 điểm tích lũy. Trong khi đó, Valencia đối diện áp lực nặng nề khi đứng ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm sau những màn trình diễn mở màn.

Sevilla bám sát nhóm dẫn đầu nhờ phong độ khởi sắc

Sevilla bước vào trận đấu sắp tới với tinh thần hưng phấn nhờ sự ổn định trong giai đoạn vừa qua. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ đang sở hữu mạch 2 trận toàn thắng liên tiếp gần đây.

Thành tích giành 7 điểm giúp Sevilla đứng vững ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời duy trì áp lực bám đuổi quyết liệt với các đối thủ thuộc nhóm dự cúp châu lục. Sự tự tin cùng nhịp độ thi đấu lên cao là điểm tựa lớn để Sevilla tiếp tục hướng tới kết quả thuận lợi.

Valencia chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Valencia đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải vô cùng nan giải. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Với việc chỉ có 1 điểm ít ỏi, Valencia đang xếp ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Phong độ sa sút khiến đoàn quân áo trắng gặp muôn vàn khó khăn, buộc họ phải nỗ lực tối đa để tìm lại cảm giác thi đấu tích cực trước khi bị nhóm phía trên bỏ xa.

Cán cân đối đầu ủng hộ đội khách

Dù đang lép vế về phong độ lẫn thứ hạng, Valencia lại nắm giữ lợi thế đáng kể về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Sevilla chưa giành được chiến thắng nào, khi phải nhận 3 trận hòa và 2 trận thua trước Valencia.

Thống kê bất bại này cho thấy Valencia luôn là thử thách nan giải đối với Sevilla, bất chấp tương quan thứ hạng giữa hai câu lạc bộ ở từng giai đoạn.

Nhận định cục diện trận đấu

Màn đọ sức vào lúc 02h00 ngày 12/09/2026 là cuộc chạm trán giữa một bên có phong độ bay bổng và một bên sở hữu điểm tựa đối đầu vững chắc. Sevilla đang chiếm ưu thế lớn nhờ đà hưng phấn từ 2 trận thắng liên tiếp để củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bản lĩnh từ thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ sẽ là cơ sở để Valencia nỗ lực ngăn chặn bước tiến của đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sevilla · 0 thắng 3 hòa Valencia · 2 thắng Sevilla 0 - 2 Valencia VAL Valencia 1 - 1 Sevilla Hòa Valencia 1 - 0 Sevilla VAL Sevilla 1 - 1 Valencia Hòa Valencia 0 - 0 Sevilla Hòa

Sevilla 5 trận gần nhất H B T T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới Valencia 5 trận gần nhất B B B H B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Alaves 4 3 1 0 +7 10 T T H T 3 Real Madrid 4 3 0 1 +7 9 B T T T … 5 Deportivo La Coruna 4 2 2 0 +3 8 T T H H 6 Sevilla 4 2 1 1 +1 7 H B T T 7 Atletico Madrid 4 2 1 1 +1 7 B T H T … 19 Elche 4 0 1 3 -7 1 B B B H 20 Valencia 4 0 1 3 -8 1 B B B H

Tình hình lực lượng Sevilla ✚ A. Sangante (Red Card) ✚ R. Vargas (Knee Injury) ✚ A. Sangante (Red Card) ✚ R. Vargas (Knee Injury) Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Ankle Injury) ✚ M. Diakhaby (Muscle Injury) ✚ D. Foulquier (Injury) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ L. Rioja (Injury) ✚ G. Rodriguez (Muscle Injury) ✚ U. Sadiq (Muscle Injury)