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Sevilla 1-3 Barcelona: Barcelona giành chiến thắng

Văn Thể20/09/2026 00:05

Barcelona dẫn đầu với 18 điểm cùng chuỗi toàn thắng, trong khi chủ nhà Sevilla cũng áp sát nhóm đầu với 13 điểm nhờ màn trình diễn vào phom cực kỳ thuyết phục.

Sevilla1 - 3BarcelonaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sevilla tiếp đón Barcelona.

  • 13'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 41% - 59% Barcelona, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 19'BÀN THẮNG! Sevilla (1-0)

    Phút 19': Youssouf Fofana (Sevilla) lập công (kiến tạo: Felix Correia). Tỷ số: 1 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! Barcelona (1-1)

    Phút 22': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Andreas Christensen). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 42% - 58% Barcelona, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 37'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 38% - 62% Barcelona, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 36% - 64% Barcelona, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 52'BÀN THẮNG! Barcelona (1-2)

    Phút 52': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 2.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Sevilla): Chidera Ejuke vào sân thay Felix Correia.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Barcelona): Gerard Martín vào sân thay Andreas Christensen.

  • 62'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 35% - 65% Barcelona, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sevilla): José Ángel Carmona vào sân thay Arouna Sangante.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sevilla): Isaac Romero vào sân thay Giorgi Kochorashvili.

  • 69'BÀN THẮNG! Barcelona (1-3)

    Phút 69': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 3.

  • 74'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 34% - 66% Barcelona, dứt điểm 4 - 17 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 0 - 3; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 3 - 1.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Barcelona): Daniel Olmo Carvajal vào sân thay Fermín López.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Raphael Dias Belloli.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Sevilla): Jon Guridi vào sân thay Miguel Sierra.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Sevilla): Alfonso González Martínez vào sân thay Youssouf Fofana.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Lucien Agoumé (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Pedri.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Barcelona): Gabriel Jesus vào sân thay Anthony Gordon.

  • 86'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 32% - 68% Barcelona, dứt điểm 5 - 21 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 3; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 1.

  • KTKết thúc: Sevilla 1-3 Barcelona

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:58 20/09/2026

Đội hình chính thức
Sevilla
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García
Barcelona
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick
1
Vlachodimos
2
Juan Iglesias
12
A. Sangante
5
Andrés Castrín
17
G. Suazo
6
L. Agoumé
8
Kochorashvili
30
M. Sierra
24
Y. Fofana
20
Félix Correia
9
R. Ure
25
D. Livaković
24
Eric García
5
Pau Cubarsí Paredes
15
Christensen
2
João Cancelo
7
Fermín
16
Rodri
8
Pedri
10
Lamine Yamal
11
Raphinha
17
A. Gordon
Dự bị
Sevilla
22 José Ángel Carmona14 Manu Bueno3 Julio Díaz del Romo21 C. Ejuke13 Fran González7 Alfon González18 Jon Guridi23 Marcão34 Iker Ortín Muñoz
Barcelona
14 K. Adeyemi3 Alejandro Balde22 Marc Bernal12 X. Espart9 Gabriel Jesus6 Gavi23 J. Koundé18 Gerard Martín20 Dani Olmo
Cập nhật đội hình lúc 01:34 20/09/2026
SevillaThống kêBarcelona
31%
Kiểm soát bóng
69%
7
Dứt điểm
24
3
Trúng đích
7
1
Phạt góc
3
10
Phạm lỗi
11
5
Việt vị
2
5
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Raphinha
Raphinha
Barcelona
3 bàn
Y. Fofana
Y. Fofana
Sevilla
1 bàn
Lamine Yamal
Lamine Yamal
Barcelona
2 kiến tạo · điểm 8.6
A. Christensen
Christensen
Barcelona
1 kiến tạo · điểm 6.94
Félix Correia
Félix Correia
Sevilla
1 kiến tạo · điểm 6.91

Cuộc đối đầu giữa Sevilla và Barcelona diễn ra vào lúc 02:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán mang ý nghĩa lớn khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu với phong độ rất cao. Điểm tựa sân bãi cùng sự hưng phấn từ các kết quả tích cực gần đây hứa hẹn tạo nên một màn so tài giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện ưu tú.

Phong độ thăng hoa của hai đội bóng

Bước vào trận đấu này, câu chuyện tâm điểm xoay quanh đà hưng phấn của cả hai phía. Đội khách Barcelona đang thể hiện sự ổn định tuyệt đối khi toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp phản ánh khả năng duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng cũng như sự sắc bén trên mọi tuyến của đội bóng này.

Ở chiều ngược lại, Sevilla cũng không hề kém cạnh khi thể hiện một bộ mặt đầy tích cực trong thời gian qua. Đội chủ sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận đấu gần đây nhất cũng khép lại với niềm vui trọn vẹn. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp đại diện xứ Andalusia duy trì được trạng thái tâm lý hưng phấn trước khi bước vào thử thách lớn.

Vị thế cạnh tranh trên bảng xếp hạng

Cục diện trên bảng tổng sắp càng làm tăng thêm sức nóng cho màn đọ sức sắp tới. Hiện tại, Barcelona đang vững vàng ở vị trí số 1 với 18 điểm sau màn khởi đầu hoàn hảo. Việc ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng giúp đội bóng tự tin triển khai lối chơi chủ động và kiểm soát trận đấu theo ý đồ của mình.

Trong khi đó, Sevilla đang bám đuổi quyết liệt ở nhóm trên khi giữ vị trí thứ 5 với 13 điểm. Cách biệt 5 điểm giữa hai đội đặt ra một bài toán hấp dẫn về mặt chiến thuật: Sevilla có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà, còn Barcelona sẽ nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng việc củng cố mạch toàn thắng.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Dù cả hai câu lạc bộ đều đang đạt trạng thái thi đấu tích cực, lịch sử đối đầu gần đây lại đang ủng hộ các vị khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt với 4 trận thắng, trong khi Sevilla chỉ giành được 1 thắng lợi và hai bên không có trận hòa nào.

Thành tích đối đầu vượt trội là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Barcelona trong chuyến làm khách lần này. Tuy nhiên, Sevilla trong giai đoạn phong độ đang lên và được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán chắc chắn sẽ mang đến một thế trận khác biệt so với những lần đối đầu trước đó.

Nhận định chung về cục diện trận đấu

Với việc cả Sevilla lẫn Barcelona đều đang vào phom, người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu tốc độ cao và cởi mở. Barcelona sở hữu sự ổn định cao độ nhờ chuỗi trận toàn thắng ấn tượng cùng thành tích đối đầu lấn lướt. Tuy nhiên, Sevilla với bản lĩnh trên sân nhà cùng phong độ thắng 3 trong 5 trận gần đây đủ khả năng tạo nên những khó khăn thực sự cho đội đầu bảng, biến cuộc so tài này thành một bài kiểm tra bản lĩnh thực thụ cho cả đôi bên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sevilla · 1 thắng0 hòaBarcelona · 4 thắng
15/03/2026
Barcelona
5 - 2
Sevilla
BAR
05/10/2025
Sevilla
4 - 1
Barcelona
SEV
10/02/2025
Sevilla
1 - 4
Barcelona
BAR
21/10/2024
Barcelona
5 - 1
Sevilla
BAR
27/05/2024
Sevilla
1 - 2
Barcelona
BAR
Sevilla
6
Trận
4-1-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
6
Thủng lưới
Barcelona
5 trận gần nhất
TTTTT
6
Trận
6-0-0
T-H-B
28
Ghi (TB 4.7)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona6600+2218TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
4Atletico Madrid6411+813TTBTH
5Sevilla6411+313TTHBT
6Alaves6312+510BBTTH
Tình hình lực lượng
Sevilla
L. Stassin (Muscle Injury)
R. Vargas (Knee Injury)
L. Stassin (Muscle Injury)
R. Vargas (Knee Injury)
Barcelona
R. Bardghji (Knee Injury)
J. Garcia (Knee Injury)
F. de Jong (Knee Injury)
R. Bardghji (Knee Injury)
J. Garcia (Knee Injury)
F. de Jong (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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