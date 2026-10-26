Sevilla 2-0 Osasuna: Sevilla giành chiến thắng Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Sevilla tiếp Osasuna lúc 03:00 ngày 27/10/2026 tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla 2 - 0 Osasuna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sevilla tiếp đón Osasuna.

12' Osasuna ép sân Cầm bóng: Sevilla 36% - 64% Osasuna, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

24' BÀN THẮNG! Sevilla (1-0) Phút 24': Isaac Romero (Sevilla) lập công (kiến tạo: Youssouf Fofana). Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sevilla 43% - 57% Osasuna, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

29' Thẻ vàng Phút 29': Alejandro Catena (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Osasuna, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Osasuna, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

55' Thẻ vàng Phút 55': Isaac Romero (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sevilla 44% - 56% Osasuna, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Osasuna): Raul Moro vào sân thay Rubén García.

63' Thay người Phút 63' (Osasuna): Raul García vào sân thay Jonathan Dubasin.

63' Thay người Phút 63' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Lucas Stassin.

68' Thẻ vàng Phút 68': Valentin Rosier (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Sevilla): Rubén Vargas vào sân thay Chidera Ejuke.

71' Thay người Phút 71' (Sevilla): Manuel Bueno Sebastián vào sân thay Isaac Romero.

74' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 43% - 57% Osasuna, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Osasuna): Asier Osambela vào sân thay Lucas Torró.

79' Thay người Phút 79' (Osasuna): Enrique Barja Alfonso vào sân thay Moi Gómez.

79' Thay người Phút 79' (Osasuna): Íñigo Arguibide vào sân thay Valentin Rosier.

82' BÀN THẮNG! Sevilla (2-0) Phút 82': Felix Correia (Sevilla) lập công (kiến tạo: Youssouf Fofana). Tỷ số: 2 - 0.

86' Thay người Phút 86' (Sevilla): José Ángel Carmona vào sân thay Felix Correia.

87' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 43% - 57% Osasuna, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 7 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 5.

KT Kết thúc: Sevilla 2-0 Osasuna Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:57 27/10/2026

Đội hình chính thức Sevilla Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis García Osasuna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Arrasate 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 21 C. Ejuke 6 L. Agoumé 24 Y. Fofana 20 Félix Correia 16 Isaac 19 L. Stassin 13 Aitor Fernández 19 V. Rosier 24 Catena 22 F. Boyomo 23 Abel Bretones 7 Moncayola 6 Lucas Torró 16 Moi Gómez 14 Rubén García 17 A. Budimir 21 Jonathan Dubasin Dự bị Sevilla 22 José Ángel Carmona 3 Julio Díaz del Romo 10 Peque Fernández 7 Alfon González 13 Fran González 18 Jon Guridi 8 Kochorashvili 15 Fábio Cardoso 12 A. Sangante Osasuna 1 Sergio Herrera 31 Rafa Fernández 27 Íñigo Arguibide 35 U. Santos 29 Asier Osambela 48 R. Yeboah 15 Diego Rico 26 Mauro Echegoyen 18 Raul Moro Cập nhật đội hình lúc 02:32 27/10/2026

Sevilla Thống kê Osasuna 44% Kiểm soát bóng 56% 17 Dứt điểm 10 7 Trúng đích 2 7 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Félix Correia Sevilla 1 bàn Isaac Sevilla 1 bàn Y. Fofana Sevilla 2 kiến tạo · điểm 7.93 Aitor Fernández Osasuna Điểm 7.64 Andrés Castrín Sevilla Điểm 7.56 G. Suazo Sevilla Điểm 7.54

Sevilla và Osasuna bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 27/10/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nên một kết quả tích cực trên sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần.

Hai đội cùng sa sút phong độ

Sevilla vừa thua ở trận gần nhất. Trong 5 trận vừa qua, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, cho thấy họ đã chững lại khá rõ trong thời gian gần đây.

Osasuna có thành tích tương tự: thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở thời điểm. Đội khách vừa thắng ở trận gần nhất, nên họ có thể mang theo tâm lý tốt hơn khi đến Sevilla.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Osasuna

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sevilla thắng 1 trận, hòa 2 trận và Osasuna thắng 2 trận. Đây là cặp đấu khó phân định, khi hai trong năm lần gặp nhau kết thúc với kết quả hòa. Dù vậy, Osasuna đang có phần nhỉnh hơn về số lần thắng.

Điều này khiến Sevilla không thể chủ quan, dù họ được chơi trên sân nhà và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sevilla hiện đứng hạng 6 với 14 điểm. Osasuna xếp hạng 12 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 6 bậc, một khoảng cách không quá lớn.

Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm giữa bảng. Sevilla muốn nới rộng khoảng cách với đối thủ, còn Osasuna muốn rút ngắn chênh lệch.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chuỗi phong độ gần như tương đồng, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội. Sevilla có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng họ vừa thua trận gần nhất và cần sớm lấy lại sự tự tin.

Ngược lại, Osasuna có thể dựa vào tinh thần sau chiến thắng gần nhất cùng thành tích đối đầu khả quan. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu, họ hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó.

Nhận định

Đây là trận đấu cân bằng, trong đó áp lực nghiêng về cả hai phía. Sevilla có lợi thế về sân bãi và thứ hạng, còn Osasuna có động lực từ chiến thắng gần nhất và lịch sử đối đầu không hề kém. Đội nào bớt mắc sai lầm hơn sẽ có nhiều cơ hội giành trọn điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sevilla · 1 thắng 2 hòa Osasuna · 2 thắng Osasuna 2 - 1 Sevilla OSA Sevilla 1 - 0 Osasuna SEV Osasuna 1 - 0 Sevilla OSA Sevilla 1 - 1 Osasuna Hòa Sevilla 1 - 1 Osasuna Hòa

Sevilla 5 trận gần nhất B H B B T 9 Trận 4-2-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 16 Thủng lưới Osasuna 5 trận gần nhất T B H B B 9 Trận 3-2-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 10 9 0 1 +29 27 B T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 5 Real Sociedad 10 6 1 3 +1 19 T T T T B 6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14 B H B T T 7 Alaves 10 3 3 4 +3 12 H B B H B … 11 Deportivo La Coruna 10 2 5 3 0 11 B H B H B 12 Osasuna 9 3 2 4 -8 11 T B H B B 13 Racing Santander 10 3 2 5 -11 11 T B H B B …

Tình hình lực lượng Sevilla ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury) Osasuna ✚ A. Bonel (Inactive) ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Hamstring Injury) ✚ A. Bonel (Inactive) ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Hamstring Injury)