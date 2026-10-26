Sevilla 2-0 Osasuna: Sevilla giành chiến thắng
Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Sevilla tiếp Osasuna lúc 03:00 ngày 27/10/2026 tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sevilla tiếp đón Osasuna.
- 12'Osasuna ép sân
Cầm bóng: Sevilla 36% - 64% Osasuna, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.
- 24'BÀN THẮNG! Sevilla (1-0)
Phút 24': Isaac Romero (Sevilla) lập công (kiến tạo: Youssouf Fofana). Tỷ số: 1 - 0.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sevilla 43% - 57% Osasuna, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Alejandro Catena (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Osasuna, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Sevilla ép sân
Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Osasuna, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Isaac Romero (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sevilla 44% - 56% Osasuna, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 63'Thay người
Phút 63' (Osasuna): Raul Moro vào sân thay Rubén García.
- 63'Thay người
Phút 63' (Osasuna): Raul García vào sân thay Jonathan Dubasin.
- 63'Thay người
Phút 63' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Lucas Stassin.
- 68'Thẻ vàng
Phút 68': Valentin Rosier (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thay người
Phút 71' (Sevilla): Rubén Vargas vào sân thay Chidera Ejuke.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sevilla): Manuel Bueno Sebastián vào sân thay Isaac Romero.
- 74'Sevilla ép sân
Cầm bóng: Sevilla 43% - 57% Osasuna, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 3.
- 79'Thay người
Phút 79' (Osasuna): Asier Osambela vào sân thay Lucas Torró.
- 79'Thay người
Phút 79' (Osasuna): Enrique Barja Alfonso vào sân thay Moi Gómez.
- 79'Thay người
Phút 79' (Osasuna): Íñigo Arguibide vào sân thay Valentin Rosier.
- 82'BÀN THẮNG! Sevilla (2-0)
Phút 82': Felix Correia (Sevilla) lập công (kiến tạo: Youssouf Fofana). Tỷ số: 2 - 0.
- 86'Thay người
Phút 86' (Sevilla): José Ángel Carmona vào sân thay Felix Correia.
- 87'Sevilla ép sân
Cầm bóng: Sevilla 43% - 57% Osasuna, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 7 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 5.
- KTKết thúc: Sevilla 2-0 Osasuna
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 04:57 27/10/2026
Sevilla và Osasuna bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 27/10/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nên một kết quả tích cực trên sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần.
Hai đội cùng sa sút phong độ
Sevilla vừa thua ở trận gần nhất. Trong 5 trận vừa qua, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, cho thấy họ đã chững lại khá rõ trong thời gian gần đây.
Osasuna có thành tích tương tự: thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở thời điểm. Đội khách vừa thắng ở trận gần nhất, nên họ có thể mang theo tâm lý tốt hơn khi đến Sevilla.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Osasuna
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sevilla thắng 1 trận, hòa 2 trận và Osasuna thắng 2 trận. Đây là cặp đấu khó phân định, khi hai trong năm lần gặp nhau kết thúc với kết quả hòa. Dù vậy, Osasuna đang có phần nhỉnh hơn về số lần thắng.
Điều này khiến Sevilla không thể chủ quan, dù họ được chơi trên sân nhà và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Sevilla hiện đứng hạng 6 với 14 điểm. Osasuna xếp hạng 12 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 6 bậc, một khoảng cách không quá lớn.
Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm giữa bảng. Sevilla muốn nới rộng khoảng cách với đối thủ, còn Osasuna muốn rút ngắn chênh lệch.
Điểm then chốt của trận đấu
Với chuỗi phong độ gần như tương đồng, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội. Sevilla có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng họ vừa thua trận gần nhất và cần sớm lấy lại sự tự tin.
Ngược lại, Osasuna có thể dựa vào tinh thần sau chiến thắng gần nhất cùng thành tích đối đầu khả quan. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu, họ hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó.
Nhận định
Đây là trận đấu cân bằng, trong đó áp lực nghiêng về cả hai phía. Sevilla có lợi thế về sân bãi và thứ hạng, còn Osasuna có động lực từ chiến thắng gần nhất và lịch sử đối đầu không hề kém. Đội nào bớt mắc sai lầm hơn sẽ có nhiều cơ hội giành trọn điểm số.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)