Seychelles 0-2 Sri Lanka: Sri Lanka giành chiến thắng Seychelles hướng tới mục tiêu chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp đón đối thủ đầy tự tin Sri Lanka lúc 19h00 ngày 30/09/2026 trên sân vận động quen thuộc.

Seychelles 0 - 2 Sri Lanka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Seychelles tiếp đón Sri Lanka.

14' Sri Lanka ép sân Cầm bóng: Seychelles 0% - 100% Sri Lanka, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

27' Sri Lanka ép sân Cầm bóng: Seychelles 0% - 100% Sri Lanka, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

32' BÀN THẮNG! Sri Lanka (0-1) Phút 32': D. De Silva (Sri Lanka) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

40' Sri Lanka ép sân Cầm bóng: Seychelles 0% - 100% Sri Lanka, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Sri Lanka ép sân Cầm bóng: Seychelles 0% - 100% Sri Lanka, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

65' Sri Lanka ép sân Cầm bóng: Seychelles 0% - 100% Sri Lanka, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

77' Sri Lanka ép sân Cầm bóng: Seychelles 0% - 100% Sri Lanka, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

84' BÀN THẮNG! Sri Lanka (0-2) Phút 84': A. Razeek (Sri Lanka) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

89' Sri Lanka ép sân Cầm bóng: Seychelles 0% - 100% Sri Lanka, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1.

KT Kết thúc: Seychelles 0-2 Sri Lanka Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 21:56 30/09/2026

Seychelles Thống kê Sri Lanka 0% Kiểm soát bóng 100% 0 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1

Trận so tài giữa Seychelles và Sri Lanka diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30/09/2026 đang thu hút nhiều sự chú ý khi đội chủ nhà bước vào sân với quyết tâm cao độ. Đối với Seychelles, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là chấm dứt chuỗi trận không thắng để nhanh chóng khôi phục tinh thần và tìm lại niềm vui trọn vẹn.

Áp lực ngắt mạch thất vọng của chủ nhà Seychelles

Seychelles bước vào trận đấu này sau khi vừa phải nhận 1 trận thua ở lần ra sân gần nhất. Thất bại đó phản ánh những khó khăn nhất định trong việc duy trì sự ổn định, đồng thời gia tăng sức ép lên đôi chân của các cầu thủ trước thềm cuộc đối đầu mới.

Được chơi trên sân nhà ở cuộc chạm trán này mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho Seychelles. Đội bóng cần phải siết chặt sự tập trung ở hàng phòng ngự, đồng thời chắt chiu tốt hơn các cơ hội lên bóng để hiện thực hóa mục tiêu tìm lại mạch chiến thắng.

Sự tự tin và đà hưng phấn từ phía Sri Lanka

Trái ngược với hoàn cảnh của đội chủ nhà, Sri Lanka đang sở hữu phong độ ấn tượng với mạch 2 trận thắng liên tiếp ở những lần xuất quân gần đây. Chuỗi thành tích tích cực này giúp tinh thần thi đấu của toàn đội lên rất cao, mang đến sự hưng phấn rõ rệt cho chuyến hành quân xa nhà.

Bên cạnh phong độ ổn định, Sri Lanka còn có lợi thế về mặt tâm lý khi nhìn lại quá khứ chạm trán. Ở lần gặp nhau duy nhất gần đây giữa hai bên, Sri Lanka đã giành chiến thắng trước Seychelles, khiến thử thách dành cho đội chủ nhà trong 90 phút sắp tới càng trở nên cam go.

Đánh giá cục diện và kỳ vọng vào sự bùng nổ

Dù phải chạm trán đối thủ đang có đà phong độ cao với 2 chiến thắng liên tiếp, quyết tâm của Seychelles là điều không thể xem nhẹ. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ thi đấu với sự thận trọng cần thiết, từng bước hóa giải sức ép từ phía Sri Lanka để mở ra cơ hội phản công sắc bén.

Nếu tận dụng tốt ưu thế sân bãi và khắc phục triệt để các sơ hở nơi tuyến dưới, Seychelles hoàn toàn có khả năng tạo ra thế trận sòng phẳng để hướng tới kết quả thuận lợi, qua đó ngắt mạch trận không thắng và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Seychelles · 0 thắng 0 hòa Sri Lanka · 1 thắng Seychelles 0 - 3 Sri Lanka SL

Seychelles 5 trận gần nhất B B H B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới Sri Lanka 5 trận gần nhất T T T B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 1 Thủng lưới