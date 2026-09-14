Shabab Al Ahli Dubai 1-0 Tractor Sazi: Shabab Al Ahli Dubai giành chiến thắng Cuộc đọ sức tại Al Rashid Stadium lúc 23:00 ngày 14/09/2026 chứng kiến màn đối đầu cân tài khi cả Shabab Al Ahli Dubai và Tractor Sazi đều duy trì phong độ ấn tượng.

Shabab Al Ahli Dubai 1 - 0 Tractor Sazi Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shabab Al Ahli Dubai tiếp đón Tractor Sazi.

23' BÀN THẮNG! Shabab Al Ahli Dubai (1-0) Phút 23': Yuri Cesar (Shabab Al Ahli Dubai) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Tractor Sazi): M. Shiri vào sân thay M. Hosseini.

49' Thẻ vàng Phút 49': O. Khamrobekov (Tractor Sazi) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Thay người Phút 64' (Shabab Al Ahli Dubai): Mateusao vào sân thay S. Azmoun.

64' Thay người Phút 64' (Shabab Al Ahli Dubai): F. Cartabia vào sân thay M. Al Mansouri.

69' Thay người Phút 69' (Tractor Sazi): S. Moharrami vào sân thay D. Esmaeilifar.

69' Thay người Phút 69' (Tractor Sazi): S. Moghanlou vào sân thay T. Strkalj.

74' Thay người Phút 74' (Shabab Al Ahli Dubai): M. Seifi vào sân thay Rikelme.

75' Thay người Phút 75' (Shabab Al Ahli Dubai): E. Irala vào sân thay S. Ezatolahi.

78' Thẻ vàng Phút 78': J. Fernandes (Shabab Al Ahli Dubai) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thay người Phút 87' (Shabab Al Ahli Dubai): Y. Al Ghassani vào sân thay J. Markelo.

88' Thay người Phút 88' (Tractor Sazi): M. Fazeli vào sân thay O. Khamrobekov.

88' Thay người Phút 88' (Tractor Sazi): H. Habibinejad vào sân thay M. Kazemayn.

89' Thẻ vàng Phút 89': S. Moharrami (Tractor Sazi) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Shabab Al Ahli Dubai 1-0 Tractor Sazi Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 15/09/2026

Màn chạm trán giữa Shabab Al Ahli Dubai và Tractor Sazi diễn ra vào lúc 23:00 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Al Rashid Stadium. Cả hai câu lạc bộ bước vào cuộc so tài này với sự tự tin cao độ khi đều đang duy trì được phong độ ổn định, hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và giàu tính chuyên môn.

Khí thế hứng khởi từ hai đội bóng đang vào phom

Yếu tố nổi bật nhất trước giờ bóng lăn chính là màn trình diễn tích cực của cả hai bên. Cả Shabab Al Ahli Dubai lẫn đại diện đến từ Iran, Tractor Sazi, đều đang trải qua giai đoạn thi đấu vào phom với cảm giác bóng và sự gắn kết đội hình ở mức cao.

Sự thăng hoa này giúp cả hai huấn luyện viên có thể tự tin áp đặt triết lý bóng đá của mình. Trong những trận cầu đỉnh cao, việc các trụ cột đạt trạng thái hưng phấn sẽ quyết định trực tiếp tới khả năng kiểm soát nhịp độ, từ khâu tổ chức pressing cho tới các tình huống luân chuyển bóng ở khu trung tuyến.

Lợi thế từ thông số đối đầu nghiêng về Shabab Al Ahli Dubai

Bên cạnh phong độ tốt, đại diện của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất còn sở hữu điểm tựa tinh thần nhất định từ lịch sử chạm trán. Thống kê trong 3 lần gặp nhau gần nhất cho thấy Shabab Al Ahli Dubai đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Tractor Sazi chưa có trận thắng nào.

Thành tích bất bại trong chuỗi đối đầu này mang lại sự vững vàng về mặt tâm lý cho đội bóng thi đấu trên sân Al Rashid Stadium. Dẫu vậy, Tractor Sazi cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi từng buộc đối phương phải chia điểm.

Bối cảnh bảng xếp hạng và toan tính chiến thuật

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Shabab Al Ahli Dubai đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 với 0 điểm. Trong khi đó, Tractor Sazi xếp ở vị trí thứ 12 và cũng có 0 điểm. Việc hai đội chưa tích lũy được điểm số khiến mục tiêu giành kết quả khả quan ở cuộc đối đầu trực tiếp trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Với lợi thế sân nhà, Shabab Al Ahli Dubai nhiều khả năng sẽ chủ động nắm quyền kiểm soát và đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm sơ hở nơi tuyến phòng ngự đối phương. Ngược lại, Tractor Sazi với sự khó chịu vốn có sẽ chú trọng sự an toàn bên phần sân nhà, sẵn sàng tung ra các đòn đáp trả sắc lẹm khi có thời cơ.

Nhìn chung, đây là màn đọ sức cân bằng giữa hai tập thể đang đạt độ chín về phong độ. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung tối đa và giảm thiểu sai sót cá nhân tại Al Rashid Stadium sẽ nắm giữ ưu thế lớn trong việc tìm kiếm kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Shabab Al Ahli Dubai · 1 thắng 1 hòa Tractor Sazi · 0 thắng Tractor Sazi 0 - 3 Shabab Al Ahli Dubai SAA Tractor Sazi - Shabab Al Ahli Dubai Hòa Shabab Al Ahli Dubai 1 - 1 Tractor Sazi Hòa

Shabab Al Ahli Dubai 5 trận gần nhất H B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Tractor Sazi 5 trận gần nhất B T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ahli Jeddah 0 0 0 0 0 0 2 Al-Nassr 0 0 0 0 0 0 3 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 0 0 0 … 5 Al Ain 0 0 0 0 0 0 6 Shabab Al Ahli Dubai 0 0 0 0 0 0 7 Al-Wasl FC 0 0 0 0 0 0 … 11 Esteghlal FC 0 0 0 0 0 0 12 Tractor Sazi 0 0 0 0 0 0 13 Neftchi 0 0 0 0 0 0 …