Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe: Fenerbahçe giành chiến thắng Shakhtar Donetsk bước vào trận gặp Fenerbahçe trong tình trạng thiếu hụt lực lượng, đúng lúc đội đang đứng thứ 24 với 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026 tại Stamford Bridge.

Shakhtar Donetsk 0 - 1 Fenerbahçe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shakhtar Donetsk tiếp đón Fenerbahçe.

12' Shakhtar Donetsk ép sân Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 79% - 21% Fenerbahçe, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

19' VAR Phút 19': Bàn thắng không được công nhận — Vedat Muriqi (Fenerbahçe).

24' Shakhtar Donetsk ép sân Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 59% - 41% Fenerbahçe, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 53% - 47% Fenerbahçe, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 52% - 48% Fenerbahçe, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 1.

53' Thẻ vàng Phút 53': Ismail Yüksek (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).

55' Thay người Phút 55' (Shakhtar Donetsk): Isaque vào sân thay Marlon Gomes.

56' BÀN THẮNG! Fenerbahçe (0-1) Phút 56': Vedat Muriqi (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

60' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 40% - 60% Fenerbahçe, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 1.

69' Thẻ vàng Phút 69': Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Fenerbahçe): İrfan Can Kahveci vào sân thay Kerem Aktürkoğlu.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 52% - 48% Fenerbahçe, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 2.

73' Thẻ vàng Phút 73': Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Fenerbahçe): Mattéo Guendouzi vào sân thay Mason Greenwood.

82' Thay người Phút 82' (Shakhtar Donetsk): Irakli Azarov vào sân thay Vinícius Tobias.

82' Thay người Phút 82' (Shakhtar Donetsk): Luca Meirelles vào sân thay Lassina Traore.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 53% - 47% Fenerbahçe, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 3 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Fenerbahçe): Romelu Lukaku vào sân thay Vedat Muriqi.

89' Thay người Phút 89' (Shakhtar Donetsk): Prosper Obah vào sân thay Egor Nazaryna.

KT Kết thúc: Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 04:55 26/11/2026

Đội hình chính thức Shakhtar Donetsk Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV A. Turan Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Belözoğlu 31 D. Riznyk 17 Vinícius Tobias 5 V. Bondar 22 M. Matvienko 13 Pedrinho 29 E. Nazaryna 30 Alisson Santana 27 O. Ocheretko 6 Marlon Gomes 11 Newertton 2 L. Traoré 31 Ederson 27 Nélson Semedo 37 M. Škriniar 21 Peprah Oppong 3 A. Brown 5 İ. Yüksek 91 N. Kanté 70 O. Aydın 11 M. Greenwood 7 K. Aktürkoğlu 19 V. Muriqi Dự bị Shakhtar Donetsk 68 P. Obah 4 Marlon 49 Luca Meirelles 8 D. Kryskiv 20 O. Karavaev 14 Isaque 18 A. Ghram 25 Gabriel Carvalho 23 K. Fesyun Fenerbahçe 14 Y. Demir 45 N. Dorgeles 28 B. Elmaz 6 M. Guendouzi 34 M. Günok 17 İ. Kahveci 9 R. Lukaku 22 L. Mercan 77 O. MimoviÄ Cập nhật đội hình lúc 02:34 26/11/2026

Shakhtar Donetsk Thống kê Fenerbahçe 54% Kiểm soát bóng 46% 8 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 5 3 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật V. Muriqi Fenerbahçe 1 bàn Peprah Oppong Fenerbahçe Điểm 7.57 A. Brown Fenerbahçe Điểm 7.46 D. Riznyk Shakhtar Donetsk Điểm 7.43 İ. Kahveci Fenerbahçe Điểm 7.4 M. Matvienko Shakhtar Donetsk Điểm 7.31

Shakhtar Donetsk đang phải đối mặt với bài toán thiếu hụt lực lượng trước trận tiếp Fenerbahçe. Đội bóng này cần tìm cách duy trì sự ổn định trong lúc nhân sự không còn đầy đủ. Đối thủ lần này cũng đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn với cả hai bên.

Bài toán của chủ nhà trong thế trận cân bằng

Shakhtar Donetsk hiện xếp hạng 24 với 4 điểm. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở đoạn đầu của chuỗi này, tính từ trận cũ hơn. Sau đó đội thua một trận rồi hòa trận gần nhất.

Chuỗi kết quả ấy cho thấy Shakhtar Donetsk đã không giữ được đà đi lên sau hai trận thắng. Khi lực lượng không còn đầy đủ, việc giữ nhịp độ và sự ăn ý trong từng tuyến sẽ là thử thách thực tế với ban huấn luyện.

Fenerbahçe: phong độ chập chờn nhưng nhỉnh hơn về điểm số

Fenerbahçe đứng hạng 22 với 5 điểm, hơn Shakhtar Donetsk 1 điểm và hai bậc trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thắng liên tiếp. Hai trận thua nằm ở giai đoạn cũ hơn của chuỗi này.

Như vậy, Fenerbahçe có xu hướng cải thiện so với những trận thua trước đó. Dù vậy, mức chênh lệch về điểm số giữa hai đội rất nhỏ, nên chưa thể xem đây là lợi thế rõ rệt.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Shakhtar Donetsk thắng 1 trận, hòa 1 trận và Fenerbahçe thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Điều này phù hợp với khoảng cách sít sao giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Shakhtar Donetsk, thách thức lớn nhất là bù đắp lực lượng thiếu hụt mà vẫn giữ được sự chắc chắn. Đội cần tận dụng yếu tố sân nhà để lấy lại thế chủ động sau trận hòa gần nhất.

Fenerbahçe có thể dựa vào chuỗi kết quả khả quan hơn ở các trận gần đây để tạo sức ép. Trận đấu lúc 03:00 ngày 26/11/2026 vì thế nhiều khả năng sẽ giằng co. Sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định giữa hai đội đang cần điểm số.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Shakhtar Donetsk · 1 thắng 1 hòa Fenerbahçe · 1 thắng Fenerbahçe 1 - 0 Shakhtar Donetsk FEN Shakhtar Donetsk 3 - 0 Fenerbahçe SD Fenerbahçe 0 - 0 Shakhtar Donetsk Hòa

Shakhtar Donetsk 5 trận gần nhất H B T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Fenerbahçe 5 trận gần nhất H T T B B 10 Trận 5-4-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 21 RB Leipzig 5 2 0 3 -4 6 T B B T B 22 Fenerbahçe 4 1 2 1 -5 5 T H B H 23 AS Roma 4 1 1 2 +2 4 B T B H 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Shakhtar Donetsk ✚ Eguinaldo (Shoulder Injury) ✚ Kaua Elias (Foot Injury) ✚ V. Korniyenko (Off the roster) ✚ Marlon (Muscle Injury) ✚ G. Mendoza (Ankle Injury) ✚ Pedrinho (Muscle Injury) ✚ T. Puzankov (Off the roster) ✚ M. Shved (Off the roster) Fenerbahçe ✚ N. Ake (Muscle Injury) ✚ M. Asensio (Knee Injury) ✚ A. Diouf (Off the roster) ✚ A. Fall (Off the roster) ✚ J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Yandas (Off the roster)