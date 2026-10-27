SHANGHAI SIPG 2-3 Công an Hà Nội: Công an Hà Nội giành chiến thắng
SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5. Trận gặp Công an Hà Nội diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
SHANGHAI SIPG tiếp đón Công an Hà Nội.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 51% - 49% Công an Hà Nội, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 55% - 45% Công an Hà Nội, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 35'BÀN THẮNG! Công an Hà Nội (0-1)
Phút 35': Brayan Perea (Công an Hà Nội) lập công (kiến tạo: Léo Arthur). Tỷ số: 0 - 1.
- 37'Thẻ vàng
Phút 37': Frans Putros (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 55% - 45% Công an Hà Nội, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 44'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (1-1)
Phút 44': Prince Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Jaume Grau). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'Thẻ vàng
Phút 47': Stefan Mauk (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'BÀN THẮNG! Công an Hà Nội (1-2)
Phút 49': Léo Arthur (Công an Hà Nội) lập công (kiến tạo: Brayan Perea). Tỷ số: 1 - 2.
- 51'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 58% - 42% Công an Hà Nội, dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 14, cứu thua 2 - 2.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': Le Van Do (Công an Hà Nội) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (2-2)
Phút 60': Miguel Campos (SHANGHAI SIPG) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (SHANGHAI SIPG): Leonardo Nascimento Lopes de Souza vào sân thay Wu Lei.
- 61'Thay người
Phút 61' (SHANGHAI SIPG): Mateus Vital vào sân thay Jaume Grau.
- 61'Thay người
Phút 61' (SHANGHAI SIPG): Liu Zhurun vào sân thay Kuai Jiwen.
- 63'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 59% - 41% Công an Hà Nội, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 16, cứu thua 2 - 2.
- 66'Thay người
Phút 66' (Công an Hà Nội): Nguyen Quang Hai vào sân thay Damià Sabater Tous.
- 66'Thay người
Phút 66' (Công an Hà Nội): Le Pham Thanh Long vào sân thay Alan Grafite.
- 66'Thay người
Phút 66' (Công an Hà Nội): Phan Ngoc Tin vào sân thay Le Van Do.
- 69'BÀN THẮNG! Công an Hà Nội (2-3)
Phút 69': Brayan Perea (Công an Hà Nội) lập công (kiến tạo: Léo Arthur). Tỷ số: 2 - 3.
- 75'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 59% - 41% Công an Hà Nội, dứt điểm 13 - 17 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 21, cứu thua 3 - 2.
- 78'VAR
Phút 78': Quyết định của VAR — Leonardo Nascimento Lopes de Souza (SHANGHAI SIPG).
- 80'Hỏng phạt đền
Phút 80': Mateus Vital (SHANGHAI SIPG) sút hỏng phạt đền.
- 87'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 62% - 38% Công an Hà Nội, dứt điểm 16 - 18 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 22, cứu thua 3 - 2.
- 88'Thay người
Phút 88' (Công an Hà Nội): Hoang Van Toan vào sân thay Stefan Mauk.
- 89'Thay người
Phút 89' (SHANGHAI SIPG): Li Xinxiang vào sân thay Miguel Campos.
- 89'Thay người
Phút 89' (SHANGHAI SIPG): Zhang Yuan vào sân thay Óscar Melendo.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Công an Hà Nội): Dinh Thanh Binh vào sân thay Léo Arthur.
- KTKết thúc: SHANGHAI SIPG 2-3 Công an Hà Nội
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 18:59 27/10/2026
SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Công an Hà Nội lúc 17:00 ngày 27/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Trên Shanghai Pudong Football Stadium, họ bước vào cuộc đối đầu với vị trí thứ 5 và 4 điểm, trong khi đội khách đang đứng thứ 13 với 0 điểm.
SHANGHAI SIPG giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu
Hạng 5 với 4 điểm cho thấy SHANGHAI SIPG đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Đội bóng này vẫn nằm trong nhóm bám đuổi phía trên, và mỗi trận đấu đều có thể quyết định việc họ giữ hay đánh mất khoảng cách với nhóm dẫn đầu.
Phong độ gần đây là điểm tựa lớn nhất của chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành trơn tru, biết giành điểm cả khi trận đấu không thuận lợi.
Công an Hà Nội tìm cách xoay chuyển cục diện
Ở chiều ngược lại, Công an Hà Nội đang ở vị trí thứ 13 với 0 điểm. Khoảng cách 4 điểm giữa hai đội trên bảng xếp hạng cho thấy áp lực thuộc về đội khách nhiều hơn khi bước vào trận này.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của đại diện Việt Nam không hoàn toàn u ám. Trong 5 trận gần nhất, Công an Hà Nội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, sau hai trận thua liên tiếp trước đó. Đó là tín hiệu cho thấy đội bóng đã phần nào lấy lại sự ổn định.
Điểm then chốt của trận đấu
Sự chênh lệch về phong độ là yếu tố dễ nhận thấy nhất. SHANGHAI SIPG đang có mạch trận ổn định và tinh thần tốt, còn Công an Hà Nội cần một kết quả tích cực để rời khu vực phía dưới bảng xếp hạng.
Với lợi thế sân nhà và đà thăng hoa gần đây, SHANGHAI SIPG nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Ngược lại, Công an Hà Nội cần giữ vững sự tập trung ở những phút đầu và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để tạo bất ngờ.
Nhận định
Xét trên vị trí bảng xếp hạng lẫn phong độ 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Công an Hà Nội vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau trận hòa gần nhất. Dù vậy, chủ nhà đang nắm lợi thế rõ ràng để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)