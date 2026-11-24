SHANGHAI SIPG 3-1 Buriram United: SHANGHAI SIPG giành chiến thắng
SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 5, 7 điểm, trước cuộc tiếp Buriram United lúc 19h15 ngày 24/11/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
SHANGHAI SIPG tiếp đón Buriram United.
- 6'Thẻ vàng
Phút 6': Miguel Campos (SHANGHAI SIPG) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 69% - 31% Buriram United, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': Kenneth Dougall (Buriram United) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 72% - 28% Buriram United, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 2.
- 31'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (1-0)
Phút 31': Liu Zhurun (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Leonardo Nascimento Lopes de Souza). Tỷ số: 1 - 0.
- 36'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 65% - 35% Buriram United, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 3.
- 43'BÀN THẮNG! Buriram United (1-1)
Phút 43': Lucas Ahijado (Buriram United) lập công (kiến tạo: Sebas Moyano). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 59% - 41% Buriram United, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 4.
- 50'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (2-1)
Phút 50': Prince Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Wang Zhen’ao). Tỷ số: 2 - 1.
- 57'Thay người
Phút 57' (Buriram United): Kingsley Schindler vào sân thay Uroš Radaković.
- 60'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 58% - 42% Buriram United, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 4.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Wei Zhen (SHANGHAI SIPG) nhận thẻ vàng (Foul).
- 69'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (3-1)
Phút 69': Prince Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Leonardo Nascimento Lopes de Souza). Tỷ số: 3 - 1.
- 70'Thay người
Phút 70' (SHANGHAI SIPG): Yang Xi Alex vào sân thay Wang Zhen’ao.
- 70'Thay người
Phút 70' (SHANGHAI SIPG): Li Xinxiang vào sân thay Liu Zhurun.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Yang Xi Alex (SHANGHAI SIPG) nhận thẻ vàng (Foul).
- 72'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 57% - 43% Buriram United, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 5.
- 80'Thay người
Phút 80' (Buriram United): Thanakrit Chotmuangpak vào sân thay Eduardo Mancha.
- 83'Thay người
Phút 83' (SHANGHAI SIPG): Zhang Yuan vào sân thay Prince Ampem.
- 83'Thay người
Phút 83' (SHANGHAI SIPG): Kuai Jiwen vào sân thay Mateus Vital.
- 84'SHANGHAI SIPG ép sân
Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 56% - 44% Buriram United, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 5, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 2 - 5.
- 90'Thay người
Phút 90' (SHANGHAI SIPG): Wang Shenchao vào sân thay Yue Xin.
- KTKết thúc: SHANGHAI SIPG 3-1 Buriram United
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 21:07 24/11/2026
SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 7 điểm. Đội chủ nhà sẽ tiếp Buriram United, đội đang xếp hạng 12 với 3 điểm, lúc 19h15 ngày 24/11/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium. Với khoảng cách 4 điểm và phong độ đang đi theo hai hướng khác nhau, trận đấu này có thể ảnh hưởng đến nhóm đầu bảng xếp hạng.
SHANGHAI SIPG đang ở đà hưng phấn
Phong độ là lợi thế rõ rệt của SHANGHAI SIPG. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận, trong đó có chuỗi 3 chiến thắng ở những trận mới đây nhất. Một trận thua xen giữa chưa làm gián đoạn mạch kết quả tích cực của đội.
Đà thăng hoa này giúp SHANGHAI SIPG giữ vị trí thứ 5, đủ gần nhóm dự cúp châu lục để xem mỗi trận đấu là cơ hội củng cố vị thế. Việc thi đấu trên sân nhà tại Shanghai Pudong Football Stadium cũng là điều kiện thuận lợi để đội tiếp tục duy trì sự tự tin.
Buriram United cần tìm lại sự ổn định
Ngược lại, Buriram United đang có chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó thất bại xuất hiện ngay ở trận mới nhất.
Với 3 điểm và vị trí thứ 12, Buriram United đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội khách cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên, và cũng cần chấm dứt chuỗi trận thiếu chiến thắng.
Thế cân bằng ở hai lần chạm trán gần nhất
Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần đây và kết quả cân bằng: SHANGHAI SIPG thắng 1 trận, Buriram United thắng 1 trận, không có trận hòa. Điều này cho thấy Buriram United hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, dù phong độ hiện tại của hai đội đang chênh lệch.
Điểm then chốt của trận đấu
Nhìn vào phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, SHANGHAI SIPG đang ở thế chủ động. Nếu duy trì sự ổn định như chuỗi trận vừa qua, đội chủ nhà có cơ sở để kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu.
Tuy nhiên, Buriram United không có nhiều thứ để mất và cần một màn trình diễn kỷ luật để cải thiện chuỗi kết quả. Nếu đội khách sớm tạo được sức ép hoặc tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt, thế trận có thể trở nên khó lường.
Nhận định
SHANGHAI SIPG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Dù vậy, hai lần chạm trán gần nhất cân bằng cho thấy Buriram United vẫn đủ khả năng tạo ra thử thách. Trận đấu vì thế là phép thử đáng chú ý đối với tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua nhóm đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)