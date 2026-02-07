Shanling UA6 II: USB DAC di động sở hữu hệ thống 8 chip giải mã mạnh mẽ Shanling vừa chính thức ra mắt UA6 II, mẫu USB DAC di động đột phá với hệ thống 8 chip giải mã Cirrus Logic CS43131. Thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh Hi-Res vượt trội với công suất đầu ra mạnh mẽ và độ nhiễu cực thấp.

Thị trường âm thanh di động vừa đón nhận một bước tiến mới với sự xuất hiện của Shanling UA6 II. Đây không chỉ là một chiếc USB DAC thông thường mà là một giải pháp kỹ thuật phức tạp, tập trung vào việc tối ưu hóa chất lượng âm thanh thông qua cấu trúc đa chip giải mã, vốn thường chỉ thấy trên các thiết bị để bàn cao cấp.

Cấu trúc 8 chip DAC: Bước tiến về độ trung thực âm thanh

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Shanling UA6 II chính là việc tích hợp tới 8 chip DAC Cirrus Logic CS43131 MasterHiFi. Việc sử dụng số lượng lớn chip giải mã trong một thân máy nhỏ gọn giúp thiết bị đạt được các thông số âm thanh ấn tượng: tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) lên tới 133 dB và dải động 133 dB.

Shanling UA6 II sử dụng tám chip DAC Cirrus Logic để cung cấp âm thanh có độ trung thực cao cho các thiết lập tai nghe balanced.

Hệ thống này cho phép UA6 II xử lý các luồng âm thanh không nén 32-bit/768 kHz PCM và DSD512 thông qua kết nối USB-C từ điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay. Với độ nhiễu nền chỉ 121 dB và tổng biến dạng hài (THD) ở mức 0,0006%, thiết bị đảm bảo tín hiệu âm thanh sạch nhất có thể trước khi đến tai người nghe.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Shanling UA6 II

Thông số Chi tiết Chip DAC 8 x Cirrus Logic CS43131 MasterHiFi Hỗ trợ định dạng PCM 32-bit/768 kHz, DSD512 Công suất đầu ra 365 mW @ 32 ohms (Cổng Balanced) SNR / Dải động 133 dB / 133 dB Kích thước 62 x 30 x 13.5 mm Trọng lượng 30.8 g

Thiết kế tối ưu và khả năng điều khiển linh hoạt

Mặc dù sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ, Shanling UA6 II vẫn giữ được kích thước vật lý khiêm tốn. Thân máy được làm từ nhôm nguyên khối, tích hợp một màn hình OLED 0,95 inch giúp người dùng dễ dàng xác nhận trạng thái hoạt động và các thiết lập âm thanh.

Shanling UA6 II trọng lượng nhẹ có vòng xoay menu và âm lượng tiện lợi.

Một điểm cộng lớn trong thiết kế là vòng xoay đa năng, cho phép điều chỉnh âm lượng và điều hướng menu một cách trực quan. Thiết bị cũng được trang bị công tắc điều chỉnh Gain (độ lợi), giúp nó tương thích tốt với cả những mẫu tai nghe In-ear Monitor (IEM) có độ nhạy cao lẫn các tai nghe chụp tai đòi hỏi công suất lớn.

Khả năng tương thích đa nền tảng

Shanling UA6 II không chỉ giới hạn ở điện thoại hay máy tính. Bằng việc hỗ trợ cả hai chế độ UAC 1.0 và UAC 2.0, thiết bị có thể hoạt động hoàn hảo với các máy chơi game cầm tay như Nintendo Switch. Điều này mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng cho những người dùng muốn nâng cấp trải nghiệm âm thanh khi chơi game.

Shanling UA6 II có ba phiên bản màu sắc: đen, bạc và cam.

Để tối ưu hóa sự tiện dụng, Shanling còn cung cấp tùy chọn bao da Magnetic Dongle Holster tương thích với công nghệ MagSafe. Phụ kiện này cho phép người dùng gắn trực tiếp bộ giải mã vào mặt sau của điện thoại, loại bỏ tình trạng dây cáp lằng nhằng khi di chuyển.

Bao da Magnetic Dongle Holster tùy chọn có thể gắn vào bất kỳ điện thoại MagSafe nào.

Sản phẩm đi kèm với cáp USB-C làm từ đồng OFC độ tinh khiết cao và bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A. Người dùng cũng có thể sử dụng ứng dụng Eddict Player trên Android hoặc Windows để điều chỉnh các thiết lập chuyên sâu và cập nhật firmware từ xa. Với mức giá niêm yết 209 USD, Shanling UA6 II định vị mình là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc USB DAC cao cấp dành cho những người yêu âm thanh khắt khe nhất.