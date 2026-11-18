Sharp Aquos sense11 ra mắt tại Nhật Bản: màn hình OLED 3.000 nit, pin 5.000 mAh, giá từ 94.600 JPY Sharp giới thiệu Aquos sense11 với màn hình Pro IGZO OLED 6,2 inch, chip Snapdragon 7s Gen 3, camera chính 50MP có OIS và dự kiến bán ra từ ngày 26 tháng 11.

Sharp vừa chính thức ra mắt Aquos sense11, mẫu smartphone tầm trung dành cho thị trường Nhật Bản. Điểm nhấn của máy là màn hình Pro IGZO OLED đạt độ sáng đỉnh 3.000 nit, viên pin 5.000 mAh và chip Snapdragon 7s Gen 3. Giá khởi điểm là JPY 94.600 (tương đương 15,26 triệu đồng).

Theo Gizchina, đây là bước nâng cấp đáng chú ý của Sharp ở phân khúc tầm trung, tập trung vào chất lượng hiển thị và dung lượng pin.

Màn hình 3.000 nit: nâng cấp lớn nhất của Aquos sense11

Aquos sense11 dùng tấm nền Pro IGZO OLED 6,2 inch, độ phân giải 1080x2340 pixel và hỗ trợ tần số quét biến thiên. Độ sáng đỉnh của màn hình lên tới 3.000 nit.

Theo nguồn tin, mức sáng này giúp người dùng quan sát rõ hơn dưới ánh sáng mạnh ngoài trời so với thế hệ tiền nhiệm.

Sharp Aquos sense11 ra mắt

Snapdragon 7s Gen 3 và bộ nhớ: đủ cho đa nhiệm hằng ngày

Aquos sense11 dùng chip Snapdragon 7s Gen 3, đi kèm RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Riêng phiên bản không khóa mạng (SIM-free) có thêm tùy chọn RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

Theo nguồn tin, cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm hằng ngày. Máy cũng được tối ưu năng lượng cho viên pin 5.000 mAh.

Camera 50MP và các tính năng AI xử lý ảnh

Hệ thống camera sau gồm camera chính 50MP có chống rung quang học OIS và camera góc siêu rộng 50MP với trường nhìn 122 độ. Ở mặt trước, máy có camera selfie 32MP.

Ngoài phần cứng, thiết bị tích hợp nhiều tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh:

Xóa vật thể không mong muốn khỏi ảnh.

Khử bóng mờ trên văn bản.

Loại bỏ hiện tượng phản chiếu khi chụp qua kính.

Thông số chính của Aquos sense11

Hạng mục Thông số Màn hình Pro IGZO OLED 6,2 inch, 1080x2340 pixel, tần số quét biến thiên Độ sáng đỉnh 3.000 nit Chip xử lý Snapdragon 7s Gen 3 RAM và bộ nhớ trong 8GB và 128GB; bản SIM-free có thêm tùy chọn 12GB và 256GB Pin 5.000 mAh Camera sau Camera chính 50MP có OIS; camera góc siêu rộng 50MP, 122 độ Camera trước 32MP Màu sắc Đồng, Vàng, Bạc, Đen

Giá bán và thời điểm lên kệ tại Nhật Bản

Aquos sense11 sẽ chính thức lên kệ tại Nhật Bản vào ngày 26 tháng 11. Máy được phân phối qua các nhà mạng NTT Docomo, KDDI, SoftBank, Rakuten Mobile và có thêm phiên bản SIM-free.

Giá khởi điểm là JPY 94.600 (tương đương 15,26 triệu đồng). Người dùng có thể chọn một trong bốn màu: Đồng, Vàng, Bạc hoặc Đen.

Smartphone mới của Sharp có cấu hình ấn tượng

Nhìn chung, Aquos sense11 cho thấy nỗ lực cải tiến dòng sản phẩm tầm trung của Sharp, với thời lượng pin tốt hơn và màn hình sáng hơn. Thiết bị hứa hẹn là lựa chọn đáng chú ý tại thị trường Nhật Bản khi bán ra vào cuối tháng này.