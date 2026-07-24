Shelbourne 5-2 Kalju Nomme: Shelbourne giành chiến thắng Shelbourne đối đầu Kalju Nomme tại Tolka Park trong trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League, nơi phong độ gần đây và ưu thế đối đầu tạo nên điểm nhấn.

Shelbourne 5 - 2 Kalju Nomme Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shelbourne tiếp đón Kalju Nomme.

3' BÀN THẮNG! Shelbourne (1-0) Phút 3': R. Freitas (Shelbourne) lập công (kiến tạo: S. Moore). Tỷ số: 1 - 0.

7' Thẻ vàng Phút 7': M. Podholjuzin (Kalju Nomme) nhận thẻ vàng.

21' BÀN THẮNG! Shelbourne (2-0) Phút 21': S. Moore (Shelbourne) lập công (kiến tạo: E. Caffrey). Tỷ số: 2 - 0.

25' BÀN THẮNG! Shelbourne (3-0) Phút 25': A. Coote (Shelbourne) lập công (kiến tạo: R. Freitas). Tỷ số: 3 - 0.

30' Thay người Phút 30' (Kalju Nomme): T. Baptista vào sân thay M. Podholjuzin.

40' BÀN THẮNG! Kalju Nomme (3-1) Phút 40': E. E. Lotar Eyang (Kalju Nomme) lập công (kiến tạo: N. Ivanov). Tỷ số: 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Shelbourne (4-1) Phút 47': S. Moore (Shelbourne) lập công (kiến tạo: D. Kelly). Tỷ số: 4 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Kalju Nomme): A. Borolinstsikov vào sân thay A. Nikolajev.

59' Thay người Phút 59' (Kalju Nomme): M. Orlov vào sân thay N. Ivanov.

66' Thay người Phút 66' (Shelbourne): K. McInroy vào sân thay A. Coote.

75' Thay người Phút 75' (Shelbourne): W. Jarvis vào sân thay S. Moore.

78' Thay người Phút 78' (Kalju Nomme): D. Sotsugov vào sân thay B. Vastsuk.

81' Thay người Phút 81' (Shelbourne): D. Ring vào sân thay R. Freitas.

81' Thay người Phút 81' (Shelbourne): J. Lunney vào sân thay J. Henry-Francis.

81' Thay người Phút 81' (Shelbourne): S. Bone vào sân thay K. Ledwidge.

89' BÀN THẮNG! Shelbourne (5-1) Phút 89': D. Ring (Shelbourne) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

90+1' BÀN THẮNG! Kalju Nomme (5-2) Phút 90+1': E. E. Lotar Eyang (Kalju Nomme) lập công. Tỷ số: 5 - 2.

KT Kết thúc: Shelbourne 5-2 Kalju Nomme Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Shelbourne sẽ đối đầu Kalju Nomme tại Tolka Park trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 24/07/2026.

Đây là màn so tài có dữ liệu thống kê trực tiếp khá hạn chế, vì vậy bức tranh trước trận chủ yếu được hình thành từ phong độ gần đây của Kalju Nomme và kết quả đối đầu duy nhất giữa hai đội.

Kalju Nomme bước vào trận với phong độ ổn định

Trong hai trận gần nhất, Kalju Nomme có một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách duy trì được sự ổn định nhất định trước chuyến làm khách tại Tolka Park.

Điểm đáng chú ý là Kalju Nomme không bước vào trận đấu với chuỗi kết quả tiêu cực. Việc giành được kết quả thuận lợi ở cả hai trận gần nhất có thể giúp đội khách duy trì sự tự tin, đặc biệt trong cách nhập cuộc và xử lý những thời điểm trận đấu trở nên giằng co.

Tuy nhiên, phong độ hai trận không đủ để kết luận toàn diện về sức mạnh hiện tại của Kalju Nomme. Những yếu tố như cách đội bóng kiểm soát thế trận, khả năng chuyển trạng thái và mức độ hiệu quả trong các tình huống quyết định sẽ cần được thể hiện trực tiếp trên sân.

Shelbourne có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Shelbourne đã thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Kalju Nomme chưa giành chiến thắng trước đối thủ ở dữ liệu đối đầu được cung cấp, trong khi hai đội không có trận hòa trong lần so tài này.

Dù vậy, kết quả của một lần đối đầu không nên được xem là cơ sở duy nhất để dự báo diễn biến trận đấu sắp tới. Shelbourne vẫn cần biến lợi thế tâm lý đó thành cách tổ chức thi đấu cụ thể, thay vì chỉ dựa vào thành tích trước đây.

Cuộc đấu chiến thuật tại Tolka Park

Không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến của hai đội, nên những điểm then chốt chỉ có thể được nhìn từ yêu cầu chung của trận đấu. Shelbourne nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng không gian quen thuộc tại Tolka Park để tạo sức ép và kiểm soát nhịp độ, trong khi Kalju Nomme cần duy trì sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công.

Với Kalju Nomme, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đội khách đang có chuỗi hai trận gần nhất không thua, nhưng trước đối thủ từng đánh bại mình, việc hạn chế những khoảng trống ở khu vực phòng ngự sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, Shelbourne cần tránh để ưu thế đối đầu trở thành áp lực. Nếu đội chủ nhà triển khai bóng kiên nhẫn, tận dụng tốt các tình huống cố định và duy trì sức ép đều đặn, họ có thể tạo ra thế trận thuận lợi hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho phép khẳng định đội nào sẽ kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Nhận định trước trận

Shelbourne có điểm tựa từ chiến thắng trong lần gặp gần nhất, còn Kalju Nomme sở hữu phong độ gần đây ổn định với một chiến thắng và một trận hòa. Sự tương phản này khiến trận đấu trở thành cuộc so tài giữa lợi thế đối đầu của Shelbourne và trạng thái thi đấu tích cực của Kalju Nomme.

Nhìn chung, diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc vào khả năng nhập cuộc của Shelbourne cũng như cách Kalju Nomme chống chịu sức ép ban đầu. Đây là màn đối đầu khó dự báo về tỷ số, nhưng những dữ liệu hiện có cho thấy hai đội đều có cơ sở để hướng tới một trận đấu cạnh tranh tại Tolka Park.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shelbourne · 1 thắng 0 hòa Kalju Nomme · 0 thắng Shelbourne 4 - 1 Kalju Nomme SHE

Shelbourne 5 trận gần nhất T H H T H Kalju Nomme 5 trận gần nhất B H H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới