Sheriff 0-5 Maccabi Tel Aviv: Maccabi Tel Aviv giành chiến thắng Sheriff đối đầu Maccabi Tel Aviv tại UEFA Europa League trên sân Sheriff Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026.

Sheriff 0 - 5 Maccabi Tel Aviv Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sheriff tiếp đón Maccabi Tel Aviv.

5' BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-1) Phút 5': Sayed Abu Farkhi () lập công (kiến tạo: Ido Shahar). Tỷ số: 0 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Baye Assane Ciss () nhận thẻ vàng.

28' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Sheriff 29 - 71 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 4.

29' BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-2) Phút 29': Dor Peretz () lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 2.

40' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Sheriff 35 - 65 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Bourama Fomba vào sân thay Baye Assane Ciss.

46' Thay người Phút 46' (): Vladimir Fratea vào sân thay Sapata.

48' Thẻ vàng Phút 48': Sagiv Jehezkel () nhận thẻ vàng.

52' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Sheriff 33 - 67 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 7.

53' BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-3) Phút 53': Sagiv Jehezkel () lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 3.

60' Thẻ vàng Phút 60': Miguel Mota () nhận thẻ vàng.

64' Thay người Phút 64' (): Kristijan Belic vào sân thay Ido Shahar.

64' Thay người Phút 64' (): Osher Davida vào sân thay Itamar Noy.

64' Thay người Phút 64' (): Hélio Varela vào sân thay Sagiv Jehezkel.

65' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Sheriff 31 - 69 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 7.

66' Thay người Phút 66' (): Samba Koné vào sân thay Arli Përgjoni.

66' Thay người Phút 66' (): Mamoutou Ouédraogo vào sân thay Miguel Mota.

72' Thay người Phút 72' (): Dan Glazer vào sân thay Kristijan Belic.

73' Thẻ vàng Phút 73': Soumaila Magassouba () nhận thẻ vàng.

74' BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-4) Phút 74': Sayed Abu Farkhi () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 4.

76' Thẻ vàng Phút 76': Mamoutou Ouédraogo () nhận thẻ vàng.

77' Thẻ vàng Phút 77': Danila Forov () nhận thẻ vàng.

77' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Sheriff 32 - 68 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 5 - 15 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 4 - 4; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 9 - 9.

78' BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-5) Phút 78': Issouf Sissokho () lập công. Tỷ số: 0 - 5.

80' Thay người Phút 80' (): Tyrese Asante vào sân thay Itay Ben Hemo.

80' Thay người Phút 80' (): Jair Modelo vào sân thay Loukou Jaures-Ulrich.

89' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Sheriff 31 - 69 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 8 - 18 (trúng đích 5 - 11), phạt góc 4 - 4; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 15 - 9.

KT Kết thúc: Sheriff 0-5 Maccabi Tel Aviv Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 01:54 24/07/2026

Sheriff Thống kê Maccabi Tel Aviv 31% Kiểm soát bóng 69% 10 Dứt điểm 19 6 Trúng đích 12 4 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 2

Cầu thủ nổi bật Sayed Abu Farkhi Maccabi Tel Aviv 2 bàn Sagiv Jehezkel Maccabi Tel Aviv 1 bàn Issouf Sissokho Maccabi Tel Aviv 1 bàn Dor Peretz Maccabi Tel Aviv 1 bàn Roy Revivo Maccabi Tel Aviv 2 kiến tạo · điểm 6.5 Ido Shahar Maccabi Tel Aviv 1 kiến tạo · điểm 6.5

Thông tin trận đấu

Sheriff sẽ đối đầu Maccabi Tel Aviv tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Sheriff Stadium.

Đây là cuộc chạm trán được chờ đợi giữa hai đội trong khuôn khổ giải đấu châu Âu. Sheriff có lợi thế sân nhà, trong khi Maccabi Tel Aviv sẽ phải thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách.

Nhận định trước trận

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế chuyên môn, cũng như không có đủ cơ sở để dự đoán tỷ số cụ thể.

Ở góc độ chiến thuật, lợi thế sân nhà có thể giúp Sheriff chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của yếu tố này còn phụ thuộc vào cách đội bóng tổ chức tấn công và kiểm soát khu vực giữa sân. Maccabi Tel Aviv sẽ cần duy trì sự chắc chắn khi phòng ngự và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì cự ly đội hình, hạn chế sai lầm ở hai đầu sân và tận dụng các cơ hội tạo ra. Khi chưa có dữ liệu cụ thể về nhân sự và phong độ, việc đánh giá cán cân giữa Sheriff và Maccabi Tel Aviv cần được tiếp cận thận trọng.

Nhận định

Sheriff có điểm tựa Sheriff Stadium, nhưng Maccabi Tel Aviv vẫn là đối thủ có thể tạo ra thế trận cạnh tranh. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào sự chuẩn bị, khả năng thích ứng với diễn biến trận đấu và hiệu suất xử lý cơ hội của mỗi bên.

Sheriff 5 trận gần nhất T H Maccabi Tel Aviv 5 trận gần nhất B T B

Tình hình lực lượng Sheriff Không có thông tin Maccabi Tel Aviv ✚ Denny Gropper (Fitness) ✚ Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear) ✚ Hisham Layous (Unknown Injury) ✚ Kervin Andrade (Unknown Injury)