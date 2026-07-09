Sheriff Tiraspol 0-0 Aluminij: Hai đội chia điểm Sheriff Tiraspol tiếp đón Aluminij trên sân nhà Sheriff Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một trận đấu đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau.

Sheriff Tiraspol 0 - 0 Aluminij Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sheriff Tiraspol tiếp đón Aluminij.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': M. Vrbanec (Aluminij) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Thẻ vàng Phút 48': B. Fomba (Sheriff Tiraspol) nhận thẻ vàng (Roughing).

61' Thay người Phút 61' (Aluminij): B. Osuji vào sân thay M. Bajraj.

68' Thay người Phút 68' (Sheriff Tiraspol): V. Fratea vào sân thay D. Klas.

68' Thay người Phút 68' (Sheriff Tiraspol): Sapata vào sân thay L. Jaures-Ulrich.

68' Sheriff Tiraspol ép sân Cầm bóng: Sheriff Tiraspol 59% - 41% Aluminij, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 4.

77' Thay người Phút 77' (Aluminij): H. Sorensen vào sân thay V. Koderman.

78' Thay người Phút 78' (Aluminij): B. Petrisko vào sân thay T. Jagic.

81' Thay người Phút 81' (Sheriff Tiraspol): Ze Flores vào sân thay Mota.

87' Thay người Phút 87' (Aluminij): D. Zajsek vào sân thay V. Tezak.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Ze Flores (Sheriff Tiraspol) nhận thẻ vàng (Roughing).

KT Kết thúc: Sheriff Tiraspol 0-0 Aluminij Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:42 09/07/2026

Đội hình chính thức

Sheriff Tiraspol

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Victor Mihailov

Đội hình xuất phát:

21. Ivan Dyulgerov (G)

22. Miguel Mota (D)

15. Baye Assane Ciss (D)

35. Fomba Bourama (D)

76. Arli Pergjoni (M)

99. Samba Koné (M)

26. Dhoraso Moreo Klas (M)

5. Rai Lopes (D)

24. Danila Forov (M)

19. Jayder Asprilla (F)

42. Konan Jaures-Ulrich Loukou (M)

Dự bị:

1. Emil Tîmbur

12. Renat Josan

37. Jair Modelo

4. Natus Jamel Swen

30. Alexandr Egupov

70. Egor Ivanov

27. Veaceslav Cozma

17. Vsevolod Nihaev

10. Zé Flores

11. Sapata

7. Vladimir Fratea

9. Vlad Lupasco

Aluminij

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Jure Arsic

Đội hình xuất phát:

31. Florijan Raduha (G)

6. Dino Šimunić (D)

5. Matija Boben (D)

4. Rok Schaubach (D)

42. Vid Koderman (M)

13. Matic Vrbanec (M)

14. Tomislav Jagić (M)

7. Eric Taylor (M)

32. Vito Težak (D)

45. Bamba Susso (F)

25. Murat Bajraj (F)

Dự bị:

1. Anej Mrežar

16. Lukas Šeliga

21. Lan Drevenšek

33. Domen Zajšek

80. Hanus Sørensen

11. Bede Amarachi Osuji

18. Simon Rogina

23. Enej Kramberger

27. Maj Blažič

44. Petar Petriško

77. Josip Pejić

9. Adriano Bloudek

Sheriff Tiraspol sẽ có cơ hội thi đấu trên sân nhà Sheriff Arena khi tiếp đón Aluminij trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu này là một phần trong hành trình của cả hai đội tại đấu trường châu Âu, nơi mọi điểm số và kết quả đều có ý nghĩa quan trọng cho tham vọng đi tiếp của mỗi bên.

Bối cảnh trận đấu

Sheriff Tiraspol là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá châu Âu nhờ những lần góp mặt tại các vòng đấu loại và vòng bảng của các giải đấu cấp câu lạc bộ lớn. Được thi đấu trên sân nhà Sheriff Arena, đội chủ nhà chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế sân bãi cùng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu trận đấu.

Trong khi đó, Aluminij bước vào trận đấu với vai trò đội khách, phải làm quen với điều kiện thi đấu xa nhà. Đây luôn là thử thách không nhỏ đối với bất kỳ đội bóng nào khi tham dự các giải đấu cúp châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh phải di chuyển và thích nghi nhanh với sân bãi, khí hậu khác biệt.

Ý nghĩa của trận đấu

Tại đấu trường UEFA Europa League, mỗi trận đấu đều mang tính chất quyết định đến khả năng đi tiếp của các đội bóng. Cả Sheriff Tiraspol và Aluminij đều sẽ cần một kết quả tích cực để củng cố vị thế của mình, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Đối với Sheriff Tiraspol, lợi thế sân nhà tại Sheriff Arena được xem là yếu tố quan trọng giúp đội bóng này tự tin hơn trong việc triển khai lối chơi và tạo ra các cơ hội tấn công. Ngược lại, Aluminij sẽ cần một chiến lược phòng ngự chắc chắn kết hợp với khả năng phản công sắc bén để có thể gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, Sheriff Tiraspol được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với tâm thế chủ động và tìm cách áp đặt lối chơi ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, và Aluminij hoàn toàn có thể tạo ra thử thách nếu tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc phản công nhanh.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để giành lấy kết quả có lợi nhất trên hành trình chinh phục UEFA Europa League.

Phong độ gần đây của Sheriff Tiraspol

04/07/2026: Politehnica UTM 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)

28/06/2026: Sheriff Tiraspol 3-0 Sireți (Thắng)

24/05/2026: Sheriff Tiraspol 2-0 Zimbru (Thắng)

18/05/2026: Milsami Orhei 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)

13/05/2026: Sheriff Tiraspol 2-0 Petrocub (Thắng)

Phong độ gần đây của Aluminij

02/07/2026: Aluminij 1-2 FK Partizan (Thua)

02/07/2026: Aluminij - CFR 1907 Cluj

28/06/2026: Aluminij 0-2 FC Noah (Thua)

23/06/2026: Aluminij 2-2 Pyunik Yerevan (Hòa)

23/06/2026: Aluminij - Universitatea Cluj

Phong độ và thống kê đội

Sheriff Tiraspol (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Aluminij (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Sheriff Tiraspol: Không có thông tin chấn thương

Aluminij: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Sheriff Tiraspol thắng: 33%

Hòa: 33%

Aluminij thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Sheriff Tiraspol: bàn

Aluminij: bàn

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