Shin Tae-yong tin tưởng HLV John Herdman sẽ giúp đội tuyển Indonesia lột xác mạnh mẽ Cựu thuyền trưởng Shin Tae-yong dành nhiều lời khen ngợi cho người kế nhiệm John Herdman, đồng thời khẳng định bóng đá Indonesia đang có sự khởi đầu đầy hứa hẹn.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, Shin Tae-yong, mới đây đã công khai bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho quyết định bổ nhiệm John Herdman vào chiếc ghế nóng của đội bóng xứ vạn đảo. Chiến lược gia người Hàn Quốc tin rằng sự xuất hiện của người kế nhiệm không chỉ mang lại luồng sinh khí mới mà còn là chìa khóa để "Skuad Garuda" thực hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong tương lai gần.

Shin Tae-yong đánh giá cao Herdman.

Sự kỳ vọng vào triều đại của John Herdman

Sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia chính thức công bố bản hợp đồng với John Herdman vào đầu tháng 1/2026, dư luận đã đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng nâng tầm đội tuyển của vị chiến lược gia này. Herdman được lựa chọn để lấp đầy khoảng trống sau khi Patrick Kluivert rời đi, người chỉ có quãng thời gian dẫn dắt ngắn ngủi từ tháng 1 đến tháng 10/2025.

Đánh giá về người đồng nghiệp, ông Shin Tae-yong khẳng định bầu không khí xung quanh đội tuyển đang có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo ông, sự thay đổi này không chỉ nằm ở khía cạnh kỹ thuật mà còn ở tinh thần và sự chuyên nghiệp trong nội bộ đội bóng. "Bây giờ, đội tuyển Indonesia đã có huấn luyện viên mới, bầu không khí hiện tại là rất tuyệt vời và mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn", ông Shin chia sẻ.

Vai trò của người hâm mộ và di sản của Shin Tae-yong

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Shin Tae-yong đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh từ khán đài. Ông khẳng định rằng niềm tin và sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên Indonesia sẽ là động lực lớn nhất để John Herdman và các học trò gặt hái thành công. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đặt trọn niềm tin rằng với sự đồng lòng của người hâm mộ, đội tuyển chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, Shin Tae-yong đã để lại một di sản đồ sộ với nhiều thành tích ấn tượng, giúp nâng cao vị thế của bóng đá Indonesia. Những đánh giá tích cực từ một người am hiểu tường tận nội tình đội bóng như ông không chỉ mang tính khích lệ mà còn giúp ổn định tâm lý cho toàn đội trước những thử thách sắp tới dưới thời John Herdman.

Sự chuyển giao quyền lực giữa các nhà cầm quân tài năng đang hứa hẹn mở ra một chương mới huy hoàng hơn cho đội tuyển Indonesia. Với nền tảng đã được xây dựng chắc chắn và luồng gió mới từ Herdman, người hâm mộ xứ vạn đảo có quyền lạc quan về những kết quả ấn tượng trong chặng đường phía trước.