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Shkendija 1-0 Europa: Shkendija giành chiến thắng

Văn Thể16/07/2026 20:19

Shkendija bước vào trận đấu với phong độ gần nhất tốt hơn và ưu thế đối đầu, trong khi Europa cần phản ứng sau thất bại ở trận vừa qua.

Shkendija1 - 0EuropaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Shkendija tiếp đón Europa.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Europa): M. G. Caballero vào sân thay P. A. Heredia J..

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Europa): P. Carmona vào sân thay F. Di Piedi.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': E. Krasniqi (Shkendija) nhận thẻ vàng.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Shkendija): V. Krstevski vào sân thay F. Tamba.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Shkendija): B. Ibraimi vào sân thay F. Ndzengue.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Shkendija): A. Isa vào sân thay A. Kryeziu.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Europa): J. Labrador vào sân thay A. Ruiz.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Europa): V. Vigolo vào sân thay C. Mpindi Landu.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': A. Trumci (Shkendija) nhận thẻ vàng.

  • 86'BÀN THẮNG! Shkendija (1-0)

    Phút 86': V. Krstevski (Shkendija) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Shkendija): F. Ramadani vào sân thay A. Zejnullai.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Shkendija): N. Ceka vào sân thay D. Islami.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': B. Fernandez (Europa) nhận thẻ vàng.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Europa): S. Yeo vào sân thay B. Fernandez.

  • KTKết thúc: Shkendija 1-0 Europa

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 17/07/2026

Đội hình chính thức
Shkendija
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Festim Ademi
Europa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michele di Piedi
25
Astrit Amzai
2
Aleksander Trumci
15
Imran Fetai
5
Drilon Islami
23
Bojan Dimoski
17
Arbin Zejnullai
8
Rafael Freitas
10
Endrit Krasniqi
29
Fabrice Tamba
9
Fahd Ndzengue
11
Almir Kryeziu
1
Christian López
18
Bauti
4
Admonio
16
Ayman Mouelhi
26
Mustafá Drammeh
10
Alberto Quintana
43
Borja Fernández
19
Juanpe Heredia
73
Aldair Ruiz
13
Chardi Landu
99
Francesco Di Piedi
Dự bị
Shkendija
30 Ferat Ramani16 Mevlan Murati18 Nazif Ceka20 Lirian Djeladini21 Armir Isa77 Florent Ramadani7 Besart Ibraimi19 Vane Krstevski
Europa
23 Camillo De Luca20 Shay Jones21 Pablo de Castro22 Sam Yeo15 Manuel Caballero9 Labra11 Vittorio Vigolo29 Patrick Cabezutto30 Pepe Carmona
Cập nhật đội hình lúc 00:35 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Shkendija sẽ đối đầu Europa tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/07/2026 trên sân National Arena Toshe Proeski.

Những dữ liệu hiện có cho thấy Shkendija đang sở hữu nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn. Đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, đồng thời cũng là đội chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên.

Shkendija có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Shkendija bước vào trận đấu sau một kết quả tích cực. Dù chỉ có một trận gần nhất được cung cấp để đánh giá, chiến thắng đó vẫn tạo ra khác biệt rõ ràng khi đặt cạnh phong độ của Europa, đội vừa nhận thất bại.

Bên cạnh đó, Shkendija đã thắng cả một lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Thông tin này không thể quyết định toàn bộ diễn biến trận đấu, nhưng cho thấy đại diện này từng tạo được kết quả tốt khi chạm trán Europa. Với một trận đấu có tính chất cạnh tranh cao, sự tự tin từ kết quả gần đây có thể giúp Shkendija nhập cuộc chủ động hơn.

Europa cần nhanh chóng ổn định thế trận

Europa đứng trước yêu cầu phải cải thiện phản ứng sau thất bại gần nhất. Khi dữ liệu về chuỗi trận dài hơn, lực lượng và các chỉ số chuyên môn chưa được cung cấp, chưa thể kết luận sâu hơn về nguyên nhân khiến đội bóng này để thua.

Tuy nhiên, Europa cần đặc biệt chú trọng sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận. Việc hạn chế những khoảng trống giữa các tuyến và duy trì cự ly đội hình hợp lý sẽ là nền tảng để đội khách không bị cuốn vào thế trận do Shkendija kiểm soát. Sau đó, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhanh có thể trở thành hướng tiếp cận phù hợp để tìm kiếm cơ hội.

Điểm then chốt ở cách hai đội nhập cuộc

Shkendija nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng đà tâm lý tích cực để gây sức ép và duy trì thế chủ động. Đội chủ nhà không nhất thiết phải đẩy cao đội hình trong mọi thời điểm, nhưng cần bảo đảm các đợt tấn công có sự liên kết, tránh để đối thủ khai thác khoảng trống khi mất bóng.

Trong khi đó, Europa có thể ưu tiên sự cân bằng trước khi tăng tốc. Một thế trận thận trọng không đồng nghĩa với việc chỉ tập trung phòng ngự; điều quan trọng là đội bóng này phải giữ được khả năng đưa bóng lên phía trước và tạo ra áp lực đủ thường xuyên.

Nhận định trước trận

Shkendija đang có hai điểm tựa đáng chú ý: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất với Europa. Europa vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu khắc phục được sự thiếu ổn định và giữ vững cấu trúc thi đấu.

Nhìn chung, cán cân trước trận đang nghiêng về Shkendija, nhưng khác biệt trên lý thuyết chỉ có thể được chuyển hóa thành ưu thế thực tế nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng hiệu quả những thời điểm Europa mất cân bằng. Trận đấu tại National Arena Toshe Proeski vì thế có thể được quyết định bởi khả năng nhập cuộc, sự kiên nhẫn và mức độ chính xác trong các tình huống then chốt.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Shkendija · 1 thắng0 hòaEuropa · 0 thắng
10/07/2026
Europa
0 - 5
Shkendija
SHK
Shkendija
5 trận gần nhất
THBBT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 5.0)
0
Thủng lưới
Europa
5 trận gần nhất
BTBHT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
5
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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