Shkendija 1-0 Europa: Shkendija giành chiến thắng Shkendija bước vào trận đấu với phong độ gần nhất tốt hơn và ưu thế đối đầu, trong khi Europa cần phản ứng sau thất bại ở trận vừa qua.

Shkendija 1 - 0 Europa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shkendija tiếp đón Europa.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' Thay người Phút 59' (Europa): M. G. Caballero vào sân thay P. A. Heredia J..

59' Thay người Phút 59' (Europa): P. Carmona vào sân thay F. Di Piedi.

71' Thẻ vàng Phút 71': E. Krasniqi (Shkendija) nhận thẻ vàng.

71' Thay người Phút 71' (Shkendija): V. Krstevski vào sân thay F. Tamba.

71' Thay người Phút 71' (Shkendija): B. Ibraimi vào sân thay F. Ndzengue.

71' Thay người Phút 71' (Shkendija): A. Isa vào sân thay A. Kryeziu.

72' Thay người Phút 72' (Europa): J. Labrador vào sân thay A. Ruiz.

72' Thay người Phút 72' (Europa): V. Vigolo vào sân thay C. Mpindi Landu.

82' Thẻ vàng Phút 82': A. Trumci (Shkendija) nhận thẻ vàng.

86' BÀN THẮNG! Shkendija (1-0) Phút 86': V. Krstevski (Shkendija) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

86' Thay người Phút 86' (Shkendija): F. Ramadani vào sân thay A. Zejnullai.

89' Thay người Phút 89' (Shkendija): N. Ceka vào sân thay D. Islami.

90' Thẻ vàng Phút 90': B. Fernandez (Europa) nhận thẻ vàng.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Europa): S. Yeo vào sân thay B. Fernandez.

KT Kết thúc: Shkendija 1-0 Europa Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 17/07/2026

Đội hình chính thức Shkendija Sơ đồ 4-3-3 · HLV Festim Ademi Europa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Michele di Piedi 25 Astrit Amzai 2 Aleksander Trumci 15 Imran Fetai 5 Drilon Islami 23 Bojan Dimoski 17 Arbin Zejnullai 8 Rafael Freitas 10 Endrit Krasniqi 29 Fabrice Tamba 9 Fahd Ndzengue 11 Almir Kryeziu 1 Christian López 18 Bauti 4 Admonio 16 Ayman Mouelhi 26 Mustafá Drammeh 10 Alberto Quintana 43 Borja Fernández 19 Juanpe Heredia 73 Aldair Ruiz 13 Chardi Landu 99 Francesco Di Piedi Dự bị Shkendija 30 Ferat Ramani 16 Mevlan Murati 18 Nazif Ceka 20 Lirian Djeladini 21 Armir Isa 77 Florent Ramadani 7 Besart Ibraimi 19 Vane Krstevski Europa 23 Camillo De Luca 20 Shay Jones 21 Pablo de Castro 22 Sam Yeo 15 Manuel Caballero 9 Labra 11 Vittorio Vigolo 29 Patrick Cabezutto 30 Pepe Carmona Cập nhật đội hình lúc 00:35 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Shkendija sẽ đối đầu Europa tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/07/2026 trên sân National Arena Toshe Proeski.

Những dữ liệu hiện có cho thấy Shkendija đang sở hữu nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn. Đội bóng này vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, đồng thời cũng là đội chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên.

Shkendija có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Shkendija bước vào trận đấu sau một kết quả tích cực. Dù chỉ có một trận gần nhất được cung cấp để đánh giá, chiến thắng đó vẫn tạo ra khác biệt rõ ràng khi đặt cạnh phong độ của Europa, đội vừa nhận thất bại.

Bên cạnh đó, Shkendija đã thắng cả một lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Thông tin này không thể quyết định toàn bộ diễn biến trận đấu, nhưng cho thấy đại diện này từng tạo được kết quả tốt khi chạm trán Europa. Với một trận đấu có tính chất cạnh tranh cao, sự tự tin từ kết quả gần đây có thể giúp Shkendija nhập cuộc chủ động hơn.

Europa cần nhanh chóng ổn định thế trận

Europa đứng trước yêu cầu phải cải thiện phản ứng sau thất bại gần nhất. Khi dữ liệu về chuỗi trận dài hơn, lực lượng và các chỉ số chuyên môn chưa được cung cấp, chưa thể kết luận sâu hơn về nguyên nhân khiến đội bóng này để thua.

Tuy nhiên, Europa cần đặc biệt chú trọng sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận. Việc hạn chế những khoảng trống giữa các tuyến và duy trì cự ly đội hình hợp lý sẽ là nền tảng để đội khách không bị cuốn vào thế trận do Shkendija kiểm soát. Sau đó, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhanh có thể trở thành hướng tiếp cận phù hợp để tìm kiếm cơ hội.

Điểm then chốt ở cách hai đội nhập cuộc

Shkendija nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng đà tâm lý tích cực để gây sức ép và duy trì thế chủ động. Đội chủ nhà không nhất thiết phải đẩy cao đội hình trong mọi thời điểm, nhưng cần bảo đảm các đợt tấn công có sự liên kết, tránh để đối thủ khai thác khoảng trống khi mất bóng.

Trong khi đó, Europa có thể ưu tiên sự cân bằng trước khi tăng tốc. Một thế trận thận trọng không đồng nghĩa với việc chỉ tập trung phòng ngự; điều quan trọng là đội bóng này phải giữ được khả năng đưa bóng lên phía trước và tạo ra áp lực đủ thường xuyên.

Nhận định trước trận

Shkendija đang có hai điểm tựa đáng chú ý: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất với Europa. Europa vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu khắc phục được sự thiếu ổn định và giữ vững cấu trúc thi đấu.

Nhìn chung, cán cân trước trận đang nghiêng về Shkendija, nhưng khác biệt trên lý thuyết chỉ có thể được chuyển hóa thành ưu thế thực tế nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng hiệu quả những thời điểm Europa mất cân bằng. Trận đấu tại National Arena Toshe Proeski vì thế có thể được quyết định bởi khả năng nhập cuộc, sự kiên nhẫn và mức độ chính xác trong các tình huống then chốt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shkendija · 1 thắng 0 hòa Europa · 0 thắng Europa 0 - 5 Shkendija SHK

Shkendija 5 trận gần nhất T H B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới Europa 5 trận gần nhất B T B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới