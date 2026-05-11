Siết chặt bản quyền phần mềm: Doanh nghiệp và cá nhân đối mặt đợt kiểm tra cao điểm Cục Bản quyền tác giả yêu cầu chấm dứt sử dụng phần mềm lậu, đồng thời cơ quan chức năng sẽ ra quân cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ từ ngày 7 đến 30/5.

Cục Bản quyền tác giả vừa ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân chấm dứt việc sử dụng phần mềm không có bản quyền. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước từ ngày 7 đến ngày 30/5.

Yêu cầu nghiêm ngặt về tuân thủ bản quyền phần mềm

Công văn từ Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được gửi đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản và truyền hình. Nội dung văn bản yêu cầu nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm không có bản quyền, cũng như hành vi khai thác trái phép quyền tác giả đối với tác phẩm số và các bản ghi âm, ghi hình.

Các đơn vị cần chủ động kiểm tra, đánh giá hệ thống để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong mọi hoạt động chuyên môn. Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo và thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Khung pháp lý về bảo hộ chương trình máy tính

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, chương trình máy tính là một tập hợp các chỉ dẫn dưới hình thức lệnh, mã hoặc lược đồ để máy tính thực hiện các tác vụ cụ thể. Pháp luật quy định chương trình máy tính được bảo hộ tương tự như một tác phẩm văn học, bất kể thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Đáng chú ý, các tổ chức và cá nhân chỉ được phép tạo duy nhất một bản sao dự phòng từ chương trình máy tính có bản quyền hợp pháp. Bản sao này chỉ dùng để thay thế bản gốc khi bị hỏng hoặc lỗi, tuyệt đối không được phép chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào. Đối với các dịch vụ phần mềm trực tuyến (SaaS), việc sao lưu phải tuân theo thỏa thuận cấp phép giữa các bên.

Chiến dịch cao điểm triệt phá vi phạm trên không gian mạng

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, các bộ ngành và địa phương sẽ tập trung nguồn lực để triệt phá các website cung cấp phim, âm nhạc và trò chơi điện tử lậu có lượng truy cập lớn. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì xác minh, điều tra và khởi tố các vụ án vi phạm nghiêm trọng về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát vi phạm tại khu vực biên giới và trên biển. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thanh tra việc tuân thủ bản quyền tại doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên không gian mạng. Việc đẩy mạnh kiểm sát và xét xử các vụ án điển hình trong giai đoạn này được kỳ vọng sẽ tạo ra tính răn đe mạnh mẽ, buộc các đơn vị phải thay đổi thói quen sử dụng phần mềm không chính thống.