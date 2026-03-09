Siết chặt kiểm soát găm hàng xăng dầu, thị trường dần ổn định sau điều chỉnh giá Lực lượng chức năng tăng cường giám sát tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành nhằm ngăn chặn đầu cơ xăng dầu. Hiện tượng găm hàng, tích trữ giảm mạnh sau ngày 7/3/2026.

Cơ quan quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại nhiều địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng và tích trữ bất thường. Sau kỳ điều hành giá ngày 7/3/2026, thị trường xăng dầu nội địa đã ghi nhận những tín hiệu ổn định trở lại, hiện tượng tích trữ của người dân giảm rõ rệt so với thời điểm trước đó.

Diễn biến thị trường tại các đô thị lớn

Tại Hà Nội, sau kỳ điều hành giá xăng dầu lúc 15 giờ ngày 7/3/2026, các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex, PVOIL và Tổng công ty Xăng dầu quân đội khẳng định nguồn cung hiện tại và dự báo trong những ngày tới vẫn ở trạng thái ổn định. Trong ngày 7/3, thành phố ghi nhận 17 cửa hàng tạm thời ngưng bán một số mặt hàng, tuy nhiên các đơn vị này đã nhanh chóng bổ sung nguồn và tiếp tục phục vụ đầy đủ ngay trong chiều cùng ngày.

Đáng chú ý, tại một số khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Nội đã xuất hiện tình trạng người dân mua xăng dầu tích trữ bằng chai, lọ. Lực lượng quản lý thị trường địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng chống cháy nổ và đầu cơ hàng hóa.

Tại TP.HCM, hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra tương đối ổn định. Các cửa hàng duy trì mở cửa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan chức năng chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý trên địa bàn thành phố.

Nguồn cung tại miền Trung và các khu vực khác

Tại TP Đà Nẵng, công tác giám sát thị trường cho thấy nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ được bảo đảm, không ghi nhận hiện tượng gián đoạn hay đầu cơ trái quy định. Các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối vẫn hoạt động bình thường, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá.

Tương tự, tại TP Huế, toàn bộ 128 cửa hàng xăng dầu bán lẻ đang hoạt động ổn định. Phần lớn các cửa hàng duy trì kinh doanh bình thường, chưa có trường hợp xin tạm dừng hoạt động và nguồn cung vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân địa phương.

Theo đánh giá từ cơ quan quản lý, tình trạng người dân đổ xô mua tích trữ xăng dầu tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, do lo ngại giá tăng hoặc gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, khu vực miền Trung và phía Nam ghi nhận hiện tượng này ít hơn.

Phân tích nguồn cung xăng dầu trong nước và nhập khẩu

Hiện nay, hai nhà máy lọc hóa dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đang đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của thị trường nội địa. Tình hình sản xuất tại hai đơn vị này có những đặc điểm cụ thể sau:

Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Cơ bản không bị ảnh hưởng trực tiếp về nguồn dầu thô và đảm bảo đủ nguyên liệu để sản xuất ổn định đến hết tháng 4/2026.

Nguồn dầu thô phụ thuộc vào Kuwait nên có yếu tố rủi ro nhất định. Tuy nhiên, lượng tồn kho và các lô hàng đang vận chuyển vẫn đảm bảo duy trì sản xuất trong ngắn hạn. Đơn vị đang tích cực tìm kiếm các phương án bổ sung nguyên liệu.

Đối với 30% lượng xăng dầu nhập khẩu còn lại, các thương nhân đầu mối cho biết nguồn hàng trong tháng 3/2026 cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, dự báo việc nhập khẩu trong tháng 4/2026 có thể gặp khó khăn hơn do giá thành phẩm thế giới biến động và một số quốc gia thực hiện chính sách hạn chế xuất khẩu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Việc điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước theo sát diễn biến thị trường thế giới được xem là động lực để các thương nhân duy trì nhập khẩu và hạn chế tình trạng găm hàng chờ tăng giá. Kể từ ngày 8/3/2026, sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện điều hành giá, hiện tượng xếp hàng mua tích trữ đã giảm đáng kể trên phạm vi cả nước.