Siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ em phải đăng ký tài khoản bằng thông tin cha mẹ từ 1/7 Từ ngày 1/7, Luật An ninh mạng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải đứng tên đăng ký và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ em dưới 16 tuổi.

Bắt đầu từ ngày 1/7, môi trường mạng tại Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ tiềm ẩn. Theo quy định mới nhất của Luật An ninh mạng, việc tạo lập tài khoản mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến cho trẻ em sẽ không còn do trẻ tự thực hiện mà phải thông qua thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Cơ chế đăng ký tài khoản mới cho người dùng dưới 16 tuổi

Điều 16 của Luật An ninh mạng về phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng quy định rõ: trẻ em có quyền tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động xã hội và vui chơi giải trí trực tuyến. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và bảo vệ bí mật đời tư, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải là người đứng tên đăng ký tài khoản chính thức.

Trẻ em tham gia vào các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội hay các dịch vụ trên mạng khác…, thông tin đăng ký tài khoản sẽ là thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Ảnh minh hoạ: Gemini

Trước đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP cũng đã đưa ra những hướng dẫn chi tiết về quy trình này. Cụ thể, khi đăng ký tài khoản cho trẻ dưới 16 tuổi, người giám hộ cần cung cấp các thông tin định danh bắt buộc bao gồm:

Họ và tên đầy đủ của người giám hộ.

Ngày, tháng, năm sinh.

Số điện thoại di động tại Việt Nam hoặc số định danh cá nhân theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm kép của phụ huynh và doanh nghiệp công nghệ

Quy định mới không chỉ thay đổi về mặt thủ tục mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của các bên liên quan. Sau khi đăng ký, cha mẹ hoặc người giám hộ có nghĩa vụ theo dõi, quản lý toàn bộ nội dung mà trẻ truy cập, đăng tải cũng như chia sẻ trên các nền tảng số. Điều này giúp hạn chế việc trẻ tiếp cận với các thông tin độc hại hoặc tham gia vào các hành vi không phù hợp lứa tuổi.

Về phía các đơn vị quản lý hệ thống thông tin và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, luật yêu cầu các đơn vị này phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội dung chặt chẽ. Các doanh nghiệp có trách nhiệm:

Ngăn ngừa và gỡ bỏ kịp thời các nội dung gây nguy hại hoặc xâm hại đến quyền lợi của trẻ em.

Xây dựng giải pháp kỹ thuật để chủ động phát hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý các vụ việc phát sinh.

Việc triển khai các quy định này từ ngày 1/7 được kỳ vọng sẽ tạo ra một lá chắn công nghệ và pháp lý vững chắc, giúp trẻ em Việt Nam khai thác lợi ích từ Internet một cách an toàn và lành mạnh hơn.