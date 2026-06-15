Siêu cúp Quốc gia 2026: Trận derby ngành công an mở màn mùa giải mới Cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch V.League CAHN và đội giữ Cúp Quốc gia CA TP.HCM vào ngày 30/8 sẽ chính thức kích hoạt mùa bóng 2026/27 của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025/26 đã khép lại, mở ra một chương mới đầy kịch tính cho các câu lạc bộ. Tâm điểm chú ý hiện đang đổ dồn vào trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026, sự kiện truyền thống mở màn cho mùa bóng mới 2026/27, dự kiến diễn ra vào ngày 30/8.

Cuộc đụng độ giữa hai nhà vô địch ngành công an

Trận Siêu cúp năm nay chứng kiến màn so tài thú vị giữa hai đại diện tiêu biểu của ngành công an: Công an Hà Nội (CAHN) và Công an TP.HCM (CA TP.HCM). Đây không chỉ là trận tranh danh hiệu đầu mùa mà còn là cuộc khẳng định vị thế giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ.

Công an TP.HCM đăng quang ở cúp Quốc gia.

CAHN bước vào trận đấu với vị thế là nhà đương kim vô địch V.League. Trong khi đó, CA TP.HCM góp mặt sau chiến tích đăng quang tại Cúp Quốc gia khi vượt qua Ninh Bình trong trận chung kết hồi tháng 6. Xét về lịch sử đối đầu gần nhất tại đấu trường quốc nội, lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội bóng Thủ đô.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mano Polking, CAHN đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối trước CA TP.HCM ở mùa giải vừa qua. Họ lần lượt giành chiến thắng 1-0 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội và tiếp tục đánh bại đối thủ 3-0 ngay tại sân Thống Nhất, TP.HCM trong trận lượt về.

Lịch thi đấu dày đặc và thay đổi quan trọng tại Cúp Quốc gia

Sau tiếng còi khai cuộc của trận Siêu cúp, guồng quay của bóng đá nội sẽ liên tục vận động với lịch trình cụ thể:

V.League 2026/27: Dự kiến khởi tranh từ ngày 4/9.

Dự kiến khởi tranh từ ngày 4/9. Giải hạng Nhất: Bắt đầu từ ngày 11/9.

Bắt đầu từ ngày 11/9. Cúp Quốc gia: Diễn ra từ ngày 6/11/2026 đến ngày 30/5/2027.

Đáng chú ý, ban tổ chức đã quyết định áp dụng đổi mới về thể thức thi đấu tại Cúp Quốc gia. Theo đó, vòng bán kết sẽ chuyển sang thi đấu hai lượt đi và về, thay vì thể thức loại trực tiếp sau một trận duy nhất như các mùa giải trước. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ gia tăng tính cạnh tranh và công bằng cho các đội bóng tiến sâu.

Bóng đá Việt Nam vươn tầm khu vực và châu lục

Bên cạnh các giải đấu quốc nội, ba đại diện ưu tú của bóng đá Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho các chiến dịch quốc tế đầy thử thách:

Câu lạc bộ Giải đấu quốc tế tham dự CAHN Play-off AFC Champions League Elite & Shopee Cup CA TP.HCM Vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) Thể Công Viettel Vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two

Sự hiện diện của các đội bóng tại các sân chơi như AFC Champions League Elite hay Shopee Cup không chỉ là cơ hội cọ xát mà còn là dịp để khẳng định sự phát triển của mô hình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trên bản đồ khu vực.