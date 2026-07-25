Siêu mẫu Gisele Bündchen đón sinh nhật tuổi 46 và cuộc sống viên mãn bên gia đình Siêu mẫu Gisele Bündchen vừa chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 46 ấm áp bên gia đình, hé lộ cuộc sống bình yên sau khi tái hôn với Joaquim Valente.

Siêu mẫu Gisele Bündchen vừa chia sẻ loạt hình ảnh mừng sinh nhật tuổi 46 trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và tinh thần tích cực. Nữ người mẫu bày tỏ lòng biết ơn trước những lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ cũng như đồng nghiệp khi bước sang một chương mới của cuộc đời.

Siêu mẫu Gisele Bündchen chia sẻ những khoảnh khắc nhân dịp sinh nhật.

Hành trình mới bình yên bên người chồng hiện tại

Trong loạt ảnh đón tuổi mới, cựu thiên thần Victoria's Secret xuất hiện giản dị trong bộ bikini họa tiết da báo, tận hưởng thời gian thư giãn ngoài trời cùng chiếc bánh sinh nhật hình trái tim trang trí bằng hạt óc chó. Đáng chú ý, một số góc chụp còn vô tình hé lộ khoảnh khắc ấm áp bên con trai nhỏ của cô và người chồng hiện tại - huấn luyện viên jiu-jitsu Joaquim Valente.

Bên cạnh đó, nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như siêu mẫu Heidi Klum và thương hiệu Victoria's Secret đã gửi lời chúc mừng tới chân dài gốc Brazil. Theo nguồn tin từ Page Six, Gisele Bündchen và Joaquim Valente đã tổ chức đám cưới riêng tư tại nhà vào tháng 11/2025, sau khi đón con trai đầu lòng vào tháng 2 cùng năm.

Gisele Bündchen trong những khoảnh khắc mừng sinh nhật tuổi 46.

Khép lại quá khứ và giữ vững vị thế thời trang

Trước khi xây dựng tổ ấm mới, Gisele Bündchen từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady. Cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10/2022 và tiếp tục cùng chăm sóc hai con chung là Benjamin (16 tuổi) và Vivian (13 tuổi).

Không chỉ tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn, Gisele Bündchen vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp. Vào tháng 6 vừa qua, cô đã tái xuất ấn tượng trên trang bìa tạp chí W Magazine sau 19 năm, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng hàng đầu của làng thời trang quốc tế.