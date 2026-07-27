Siêu mẫu Hà Anh gây chú ý với vóc dáng quyến rũ trong trang phục xuyên thấu tại Maldives Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives, siêu mẫu Hà Anh gây ấn tượng nhờ vóc dáng thon gọn cùng thần thái cuốn hút trong thiết kế ren xuyên thấu táo bạo.

Siêu mẫu Hà Anh vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ bộ ảnh thời trang ấn tượng trong chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives. Diện thiết kế váy ren xuyên thấu táo bạo kết hợp cùng đồ tắm tối màu bên trong, nữ siêu mẫu tự tin khoe vóc dáng săn chắc cùng thần thái cuốn hút.

Thiết kế tinh tế tôn vinh đường cong giữa thiên nhiên Maldives

Trong bộ ảnh mới, Hà Anh lựa chọn chiếc váy ren mềm mại sở hữu tông màu trắng pha tím nhạt. Phom dáng ôm sát giúp nữ siêu mẫu tôn trọn vóc dáng quyến rũ cùng đôi chân dài trứ danh. Dù thời điểm thực hiện bộ ảnh trời có nhiều mây và thiếu nắng gắt, ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ vẫn mang lại vẻ đẹp mềm mại, giàu tính nghệ thuật cho các khung hình.

Siêu mẫu Hà Anh thả dáng giữa Maldives, vóc dáng tuổi U50 gây trầm trồ.

Giữ vững phong độ nhan sắc và hình ảnh người phụ nữ hiện đại

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng cho sắc vóc săn chắc của bà mẹ hai con. Chuyến đi Maldives lần này cũng đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của siêu mẫu Hà Anh, nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo người hâm mộ về cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Body nóng bỏng của siêu mẫu Hà Anh trong trang phục áo tắm gây sốt mạng xã hội.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó trong hôn nhân, Hà Anh vẫn duy trì nguồn năng lượng tích cực, sự tự tin cùng phong cách thời trang ấn tượng. Việc liên tục làm mới bản thân giúp cô luôn giữ vững sức hút riêng trong lòng công chúng.